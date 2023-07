Gepanschte Ware meiden – wie erkenne ich falschen Honig?

Von: Susanne Sasse

Das Gold der Bienen täuscht oft: Verbraucher sollten bei Honig genau hinschauen. Eine EU-Untersuchung zeigt, dass oft gepanscht wird.

Das Ergebnis einer aktuellen EU-Untersuchung alarmiert: Jeder zweite Honig ist gepanscht! Das Gold der Bienen wird mit billigem Zuckersirup gestreckt und mit Farbstoffen versetzt, um ein hochwertiges Produkt vorzugaukeln. Wie erkennt man echten Honig? Die Antwort kennt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Honig steht oben auf der Liste der meist gefälschten Lebensmittel

Die EU-Kommission hat nach sechs Jahren Honig erneut auf Reinheit kontrollieren lassen. Ergebnis: In 46 Prozent von 320 Proben wurden billiger Zuckersirup nachgewiesen, mehr als dreimal so oft wie 2017. Eine hohe Betrugsquote hatten Produkte aus Großbritannien (100 Prozent), der Türkei (93 Prozent) und China (74 Prozent). „Honig belegt seit Jahren einen vorderen Platz auf der Liste der am meisten gefälschten Lebensmittel“, bestätigt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale. „Wir bekommen dazu viele Anfragen.“

Honig ist beliebt: 935 Gramm schleckte jeder von uns im Jahr 2022 weg. Rund 34.100 Tonnen wurden von heimischen Imkern erzeugt, 78.600 Tonnen insgesamt verbraucht. Mehr als die Hälfte muss also importiert werden. Die Pflege des Stocks, das Schleudern des Honigs, all das schlägt sich im Preis nieder. „In Frankreich wird ein Glas mit zehn bis 30 Euro gehandelt“, so Daniela Krehl. Bei uns kostet Honig von deutschen Imkern ca. sieben Euro pro Glas.

Fleißig wie die Bienen sind mittlerweile auch die Fälscher, die gepantschten Honig auf den Markt bringen. © Michael Reichel/dpa

Wer Honig kauft, muss das Kleingedruckte lesen

Wer Honig kauft, muss das Kleingedruckte lesen. Krehl betont: „Das Siegel des Deutschen Imkerbundes ist sehr verlässlich, ebenso wie die Ortsangabe Deutschland.“ Ebenfalls sinnvoll sei, bei Bio-Ware zuzugreifen: „Beim EU-Bio-Label oder anderen Bio-Siegeln ist immer eine Kontrollstelle zwischengeschaltet. Das macht es Fälschern schwerer.“ Steht auf dem Glas: Aus EU- und Nicht-EU-Ländern, sollte es im Regal bleiben: „Dieses Produkt kann überall herkommen.“

Wer nun skeptisch ist, ob sein Honig im Vorratsschrank wirklich im Bienenstock entstanden ist, hat es schwer. Tipps aus dem Internet, dass nur echter Honig mit der Zeit auskristallisiert oder sich im Wasser langsamer auflöst als gefärbtes Zuckerwasser, sind nicht zuverlässig. „Honig gibt es in so vielfältigen Variationen, mit verschiedenen Eigenschaften, dass so einfache Tests keinen Aufschluss geben“, weiß die Expertin.

Akazienhonig z. B. bleibt sehr lange flüssig, bestätigt der Landesverband Bayerischer Imker. Im Zweifelsfall kann das verdächtige Produkt der Lebensmittelüberwachung gemeldet werden. Manchmal sind sogar die Profis hilflos. Daniela Krehl erklärt: „Anhand von Pollen im Honig kann man die Herkunft nachweisen. Doch nicht selten ist der Pollen herausgefiltert. Damit wollen Fälscher verschleiern, woher das Produkt stammt.“