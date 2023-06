Autofahren mit Flipflops erlaubt? Experte überrascht mit Antwort

Tipps für den Sommer

Die Sommer-Hitze stellt Fahrer vor viele Fragen: Darf man mit Flipflops Auto fahren? Ist Eis am Steuer erlaubt? Muss das E-Auto bei Sommersonne im Schatten parken?

Altena – Je höher das Thermometer klettert, desto willkommener ist ein Rat – aber handelt es sich dabei lediglich um ein Sommermärchen oder einen praxistauglichen Kfz-Tipp?

Damit Autofahrer sicher durch die heiße Saison kommen, hat Wolfgang Schmidt, Tüv-Sprecher für das Lennetal (NRW), Ratschläge und Mythen für die Fahrt an Sommertagen unter die Lupe genommen und gibt Antworten auf sommerliche Fragen.

Mythos eins: Mit Flipflops fahren – kein Problem?!

Sommer bedeutet für viele, die Flipflops aus der hintersten Schrankecke hervorzuholen – und manche setzen sich damit sogar ans Steuer. Kein Problem, oder? „Zwar gibt es keine genauen Vorschriften, sinnvoll und sicher ist die luftige Schuhwahl jedoch nicht“, sagt Schmidt. Das Fahren mit Flipflops sei riskant: Die Schuhe könnten sich im Pedalbereich verfangen und die Gefahr, von der Bremse abzurutschen steige. Kommt es mit Flipflops zum Unfall, könne die Versicherung das als grobe Fahrlässigkeit bewerten und die Zahlung verweigern. Übrigens: Für alle beruflichen Fahrten dürfen unter keinen Umständen die Zehentrenner bei der Fahrt getragen werden, da die Unfallverhütungsvorschriften geschlossenes Schuhwerk voraussetzen, berichtet come-on.de.

+ Mit Flip Flops Autofahren? Handelt es sich um private Fahrten ist dies nicht verboten – Tüv-Experte Wolfgang Schmidt rät jedoch von der luftigen Fahrweise ab. Zu groß sei das Unfallrisiko. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mythos zwei: Beim Fahren ist Eisessen verboten?

Mal eben während der Fahrt ein Eis schlecken – klingt verlockend. Aber ist das auch erlaubt? „Der Verzehr von Speisen oder nicht-alkoholischen Getränken am Steuer ist nicht verboten. Dennoch sind Fahrerinnen und Fahrer gemäß Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) stets zur Vorsicht und Rücksichtnahme aufgefordert“, weiß der Tüv-Experte. Ein schmelzendes Eis könne schnell zum Ablenkungsfaktor mutieren. Es sei nicht ausgeschlossen, dass man bei einem Unfall eine Teilschuld zugesprochen bekommt. „Am besten legt man Ess- und Trinkpausen ein, besonders auf langen Strecken. So genießt sich ein Eis auch viel mehr“, sagt Wolfgang Schmidt.

Mythos drei: Überhitzter Motor: Kein Grund zur Sorge?

Der Motor eines Fahrzeugs fühlt sich laut Schmidt im Bereich um 90 Grad Celsius am wohlsten. Mit den sommerlichen Temperaturen sei die 100-Grad-Marke aber schnell geknackt und die Gefahr, dass der Motor überhitzt, steige. Mögliche Ursachen seien: zu wenig Kühlflüssigkeit, fehlender Fahrtwind durch Stau oder stockenden Verkehr, übermäßige Belastung zum Beispiel durch Urlaubsgepäck oder das Befahren von Passstraßen. „Ein regelmäßiger Blick auf die Kühlwassertemperaturanzeige ist entscheidend. Wandert der Zeiger in den roten Bereich, muss gehandelt werden“, erklärt der Tüv-Experte. Dann gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren, und zunächst das Fahrzeug sicher am Straßenrand ab- und den Motor auszustellen. Vor dem Check des Kühlmittelstandes sollte man mindestens eine Viertelstunde warten. Schmidt betont: „Die Abkühlung mit einer kalten Dusche zu beschleunigen, ist dabei keine gute Idee – das funktioniert lediglich bei uns Menschen.“ Der Tüv-Experte betont: „Ein großer Temperaturunterschied kann zu Rissen im Motorblock führen. Außerdem sollte man niemals kaltes Kühlmittel in einen heißen Motor füllen.“

Mythos vier: Winterreifen im Sommer – verboten?

„Sofern die Mindestprofiltiefe stimmt, ist Winterbereifung im Sommer erlaubt – sinnvoll ist es jedoch nicht“, sagt Wolfgang Schmidt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit könnten Winterreifen bei steigenden Temperaturen Probleme bei der Bodenhaftung verursachen und den Bremsweg verlängern. Ein höherer Rollwiderstand sorge zudem für steigenden Spritverbrauch sowie einen schnelleren Verschleiß. Und in Italien drohe mit Winterreifen sogar Ärger: Die seien dort im Sommer nämlich verboten.

Mythos fünf: E-Autos besser im Schatten parken?

„E-Autos bevorzugen an heißen Tagen tatsächlich schattige Plätze“, sagt Schmidt. Die ideale Außentemperatur für Elektroautos liege zwischen 20 und 40 Grad Celsius. In der prallen Sonne sei das schnell erreicht. Bei höheren Temperaturen entstünden zwar keine Schäden, aber die Leistung werde beeinträchtigt. „Deshalb parkt man Stromer im Sommer am besten in einer Garage oder im Schatten. Auch sollte der Akku bei sommerlichen Temperaturen besonders gepflegt werden“, rät Schmidt. Laut Schmidt schont man so den E-Auto-Akku in der warmen Jahreszeit: langsam Aufladen und nie auf 100 Prozent, die Batterie nie komplett leer fahren, häufigere Ladestopps einlegen, sparsamer Fahrstil.

Mythos sechs: Volltanken im Sommer – keine gute Idee?

Benzin und Diesel werden laut Schmidt an den Tankstellen bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius gelagert. Gelangt der Treibstoff in den von sommerlichen Temperaturen aufgewärmten Tank, dehne sich die Flüssigkeit aus. „Um Schäden durch austretenden Kraftstoff für die Umwelt sowie Lack- und Unterbodenschäden zu vermeiden, sollte man nicht vollständig auffüllen, wenn das Fahrzeug anschließend geparkt wird“, sagt Schmidt.

Apropos Mythen: Explosionsgefahr an der Tanke, Pixel-Wahn und Update-Angst: Ums Handy ranken sich viele Gerüchte. Viele Smartphone-Mythen kennt jeder – doch sie sind Quatsch.

Rubriklistenbild: © Ute Grabowsky/Imago/phototek