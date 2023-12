Trotz hoher Lebensmittelpreise: Aldi-Kundin zeigt großen Einkauf für Mini-Betrag

Von: Anna-Lena Kiegerl

Mehr als zehn Produkte für einen Spottbetrag, trotz Inflation: Eine Aldi-Kundin macht ein wahres Schnäppchen – mithilfe einer kostenlosen App.

München – In den vergangenen Monaten beschäftigten eher zu teure Supermarkt-Preise die Kundschaft, denn Schnäppchen-Einkäufe. Ein Post aus Schottland beweist: Es gibt sie doch noch, die günstigen Wocheneinkäufe in Supermarkt oder Discounter. Für mehr als zehn Produkte zahlte eine Aldi-Kundin nach eigenen Angaben gerade mal 3 britische Pfund (umgerechnet knapp 3,50 Euro), wie sie die Netzwelt via Social Media wissen ließ. Zu Zeiten der Inflation eigentlich undenkbar.

Ein Foto ihrer Ausbeute macht auf X (ehemals Twitter) die Runde und dürfte sowohl ungläubige als auch neidische Blicke auf sich ziehen. Zu sehen: Äpfel, Fleisch, Salat, Toast, Lauchzwiebeln und einige weitere Produkte – alles für umgerechnet 3,48 Euro.

Aldi-Schnäppchen für nur 3,50 Euro: Kundin rettet Lebensmittel und spart viel Geld – dank kostenloser App

In Schottland sind die Discounter nicht etwa billiger. Hinter dem Schnäppchen verbirgt sich eine App, bei der jeder Essen retten kann. „Too Good To Go“ heißt dieses Angebot. Dort werden Überraschungstüten von Händlern zur Verfügung gestellt. Darunter zählen zum Beispiel Supermärkte, Bäckereien oder Restaurants. In den Tüten befinden sich Lebensmittel, die nicht rechtzeitig verkauft wurden, aber noch gut sind. Sie werden dann zu einem vergünstigten Preis angeboten, da sie sonst in der Tonne landen würden. Die X-Nutzerin hat ihren Schnapper bei der schottischen Version von Aldi gemacht.

Auch in Deutschland gibt es die App, die mit zahlreichen Supermärkten, Discountern und Lebensmittelhändlern zusammenarbeitet. Bei Aldi hierzulande gibt es das „Too Good to Go“-Angebot allerdings nur in ausgewählten Filialen von Aldi Nord. Dennoch: Die App ist nicht nur ein Gewinn für Verbraucher, sondern auch ein Mittel, um gegen die immense Lebensmittelverschwendung vorzugehen.

In Deutschland entstanden im Jahr 2020 laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. Darunter fallen unter anderem Speisereste, Lebensmittelabfälle, sowie nicht essbare Bestandteile, wie Nuss- und Obstschalen. Mehr als die Hälfte davon (59 Prozent), und damit 6,5 Millionen Tonnen, entstanden in privaten Haushalten. Das macht pro Person eine Menge von 78 Kilogramm im Jahr. Im Handel fallen dagegen sieben Prozent der Lebensmittelabfälle (0,8 Millionen Tonnen) an.

Schnäppchen in schottischer Aldi-Filiale begeistert: „Wow, kannst du bitte für mich einkaufen?“

Der Grund für die Abfälle im Groß- und Einzelhandel: Kunden wünschen sich eine breite Sortimentsauswahl und ziehen optisch ansprechende Ware vor. So erklärt es die Welthungerhilfe. Zudem sind Produktvorgaben ein Grund, warum viele Erzeugnisse durch das Raster fallen. Diese Lebensmittel müssen dann in der Regel entsorgt werden.

Dementsprechend begeistert zeigt sich das Gros der X-User über die Ausbeute der Schottin in den Kommentaren. „Eine brillante Idee, ich würde es jedem empfehlen“, meint eine Nutzerin, die wohl ebenfalls bereits gute Erfahrung mit der App gemacht hat. Eine andere dagegen wohl eher noch nicht: „Wow, kannst du bitte für mich einkaufen?“, scherzt sie. Und noch ein guter Tipp findet sich unter dem Beitrag: „Die Sachen können alle auch eingefroren oder verarbeitet gelagert werden.“

Doch nicht nur Aldi engagiert sich gegen Lebensmittelverschwendung zugunsten der Kunden. Discounter-Konkurrent Lidl hat ein ähnliches Angebot: Die Lidl-Rettertüte erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit unter der Kundschaft.