Reinigung kein Problem: So bekommen Sie Ihre vergilbte Klobrille wieder weiß

Von: Yannick Hanke

Teilen

Sie verzweifeln beim Reinigen Ihrer vergilbten Klobrille? Das muss nicht sein. Denn mit einigen Hausmitteln bekommen sie die Klobrille wieder weiß. Welche sind es?

Berlin – Wer kennt es nicht? Mal wieder steht das große Putzen im Haus oder in der Wohnung an. Irgendwann führt der Gang unausweichlich auch ins Bad. Auch hier gibt es für Verbraucher natürlich einiges zu reinigen. Spiegel, die Duschkabine, den Boden – und den vermeintlichen Endgegner. Die Rede ist von der Klobrille, die schnell vergilben kann.

Wer in seiner Verzweiflung nicht weiter weiß und womöglich sogar lieber zum nächsten Baumarkt fahren will, um sich eine neue Klobrille zu kaufen, der muss definitiv nicht die weiße Fahne hissen. Denn es gibt so einige Hausmittel, mit denen die Klobrille wieder in neuem Glanz erstrahlt, wie kreiszeitung.de schreibt.

Vergilbte Klobrille reinigen: Mit einigen Hausmitteln wird sie schnell wieder weiß

Richtig gelesen: Mit einigen Hausmitteln lässt sich eine vergilbte Klobrille wirklich gut reinigen. Die gelbe Verfärbung wird entfernt, anschließend blickt Ihnen ein Toilettenaufsatz entgegen, dessen weiße Pracht Sie wohl nur erahnen konnten. Dass es überhaupt zur extremen Verschmutzung kommen muss, ist dem Umstand geschuldet, dass Toilettenaufsätze zumeist aus Kunststoff bestehen.

Mit verschiedenen Hausmitteln bekommen Verbraucher ihre vergilbte Klobrille schnell wieder weiß. (Symbolfoto) © Ralf Hirschberger/dpa/Symbolbild

Im täglichen Gebrauch – gehen wir davon aus, dass dem menschlichen Grundbedürfnis mehrmals am Tag nachgegangen wird – weisen Toilettenaufsätze schnell Gebrauchsspuren auf. Doch können Sie den Flecken und Vergilbungen, wie eingangs erwähnt, mit ein paar Hausmitteln den Kampf ansagen. So gewinnen Sie die Oberhand.

Mit welchen Hausmitteln Sie eine vergilbte Klobrille reinigen

Backofenspray : Wenn Sie Backofenspray daheim haben, sprühen Sie damit die Klobrille komplett oder nur an den vergilbten Stellen ein. Die Einwirkzeit beläuft sich auf 15 Minuten. Anschließend wischen Sie mit klarem, lauwarmem Wasser nach. Dann sollte das Spray die Rückstände aus dem Kunststoff gezogen haben.

: Wenn Sie Backofenspray daheim haben, sprühen Sie damit die Klobrille komplett oder nur an den vergilbten Stellen ein. Die Einwirkzeit beläuft sich auf 15 Minuten. Anschließend wischen Sie mit klarem, lauwarmem Wasser nach. Dann sollte das Spray die Rückstände aus dem Kunststoff gezogen haben. Essig und Backpulver : Aus einem Päckchen Backpulver, einem Schuss Essig und ein paar Spritzern Zitronensaft lässt sich eine Paste herstellen. Dieses Gemisch tragen Sie auf die Klobrille auf und verreiben es. Am besten ziehen Sie sich hierfür Handschuhe an. Nach drei Stunden Einwirkzeit wischen Sie die Klobrille mit lauwarmem Wasser ab. Nun sollte sie nicht mehr vergilbt sein.

: Aus einem Päckchen Backpulver, einem Schuss Essig und ein paar Spritzern Zitronensaft lässt sich eine Paste herstellen. Dieses Gemisch tragen Sie auf die Klobrille auf und verreiben es. Am besten ziehen Sie sich hierfür Handschuhe an. Nach drei Stunden Einwirkzeit wischen Sie die Klobrille mit lauwarmem Wasser ab. Nun sollte sie nicht mehr vergilbt sein. Geschirrspülreiniger : Schrauben Sie den Toilettenaufsatz ab und legen Sie ihn in die Badewanne. Lassen Sie so viel Wasser einlaufen, bis die Brille mit Wasser bedeckt ist. Lösen Sie fünf Geschirrspülmaschinentabs im Wasser auf und lassen Sie die Brille mehrere Stunden einwirken. Danach abspülen und der ganze Spaß ist schon fertig.

: Schrauben Sie den Toilettenaufsatz ab und legen Sie ihn in die Badewanne. Lassen Sie so viel Wasser einlaufen, bis die Brille mit Wasser bedeckt ist. Lösen Sie fünf Geschirrspülmaschinentabs im Wasser auf und lassen Sie die Brille mehrere Stunden einwirken. Danach abspülen und der ganze Spaß ist schon fertig. Schmutzradierer : Schmutzradierer werden von vielen Menschen zum Schuheputzen oder zum Entfernen von Verfärbungen an der Tapete genutzt. Doch auch im WC kann der Schmutzradierer zum Einsatz kommen. Feuchten Sie eine Ecke leicht an und reiben damit über die vergilbten Stellen. Sie können den Vorgang dabei mehrfach wiederholen.

: Schmutzradierer werden von vielen Menschen zum Schuheputzen oder zum Entfernen von Verfärbungen an der Tapete genutzt. Doch auch im WC kann der Schmutzradierer zum Einsatz kommen. Feuchten Sie eine Ecke leicht an und reiben damit über die vergilbten Stellen. Sie können den Vorgang dabei mehrfach wiederholen. Zahnpasta : Drücken Sie etwas Zahnpasta auf ein Baumwolltuch und reiben Sie damit über die unansehnlichen Bereiche. Sind die Vergilbungen sehr stark ausgeprägt, lassen Sie die Zahnpasta mehrere Stunden einwirken. Danach einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

: Drücken Sie etwas Zahnpasta auf ein Baumwolltuch und reiben Sie damit über die unansehnlichen Bereiche. Sind die Vergilbungen sehr stark ausgeprägt, lassen Sie die Zahnpasta mehrere Stunden einwirken. Danach einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Zitronensäure: Auch diese geben Sie auf ein Tuch und reiben die Klobrille damit ein. Haben Sie keine Zitronensäure im Haus, hilft auch eine aufgeschnittene Zitrone, mit der Sie über die Brille reiben. In beiden Fällen feucht nachwischen.

Darum vergilbt eine Klobrille

Irgendwann reicht eine regelmäßige Reinigung nicht mehr aus und die Klobrille verfärbt sich an manchen Stellen. Da kann man sich noch so sehr bemühen. Das hat natürlich seine Gründe. Diese Vergilbungen stammen nämlich vom Urin. Das haftet auf der Klobrille und frisst nach einiger Zeit in den Kunststoff hinein. Mit üblichen Reinigungsmitteln kommen Sie dann kaum noch dagegen an.

Wer hätte es gedacht? Am häufigsten werden Klobrillen mit Urinflecken kontaminiert, wenn Männer im Haus zugegen sind, die sich im Stehen entleeren. Vergilbungen auf der Unterseite der Klobrille sind das beste Erkennungszeichen hierfür. Sie deuten darauf hin, dass der Toilettenbesucher sie zum Urinieren hochgeklappt hat.

Urinspritzer auf der Klobrille trocknen schnell an – Klobrille vergilbt

Die schon erwähnten Urinspritzer trocknen an und der pH-Wert steigt. Das enthaltene Ammoniak reagiert daraufhin zusätzlich. Wirken dann noch UV-Strahlen auf die Klobrille ein, vergilben die benetzten Stellen noch schneller.

Doch mit den aufgelisteten verschiedenen Hausmitteln lässt sich das Elend bekämpfen. Zusätzlich können die Männer im Haus natürlich auch noch darauf hingewiesen werden, ihr Verhalten beim Urinieren zu ändern. Frei nach dem Motto: Sitzen statt spritzen.