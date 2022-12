Doppelt von der Krise gebeutelt - Traditionsbäckerei muss neun Filialen schließen

Wie lange können Bäckereien das noch stemmen? Zuerst war es der Lockdown. Nun machen steigende Preise für Rohstoffe, Mehl, Gas- und Energie vielen Bäckereien zu schaffen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Das Handwerk schrumpft. Immer mehr Traditionsbäckereien müssen wegen zu vieler Krisen Läden schließen. Nun trifft es ein altes Familienunternehmen, das seit 200 Jahren Brot und Backwaren verkauft.

München/Kassel - In der Corona-Pandemie gab es so manche Gewinner und Verlierer. Große Supermärkte und Bring-Dienste verzeichneten teils einen regelrechten Boom. Ein Kunde in Frankfurt etwa soll mehr als 1000 Mal bei Lieferando bestellt haben. Gleichzeitig litten viele kleinere Handwerksbetriebe, wie Bäckereien unter dem Corona-Lockdown. Die Kundschaft erledigte ihre Einkäufe oft in einem Aufwasch, um nicht länger als nötig unterwegs zu sein. Sie kauften Backwaren direkt im Supermarkt und sparten sich den Extraweg zum Bäcker. Als dann im Februar der Ukraine-Krieg begann, kamen weitere Probleme für die Handwerksbetriebe dazu. Rohstoffe wie konventioneller Weizen wurden knapp und teuer. Preise für Öl, Gas und Strom gingen in die Höhe.

Traditionsbäckerei muss Filialen schließen - „Ein Stück Backtradition geht verloren“

Als Konsequenz ob der Krisen müssen immer mehr Bäckereien schließen. Wie die Stadtbäckerei Gatenbröcker. Seit mehr als 200 Jahren gibt es die Bäckereikette im Ruhrgebiet. Die Mitarbeiter begrüßen ihre Stammkundschaft mit Namen, so steht auf der firmeneigenen Webseite. „Wir sind Pott - Sie auch?“ Insgesamt betreibt das Unternehmen 60 Filialen mit 750 Teammitgliedern. Doch nun müsse man bis Ende des Jahres neun Filialen schließen. „Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt“, sagt Geschäftsführer Christian Leben gegenüber der WAZ. Die Inflation sorge schon seit Monaten für deutlich spürbare Preissteigerungen beim Getreide. Für den Winter würde man stark steigende Strompreise erwarten. So seien Bäckereien doppelt von der Krise getroffen.

Viele Bäckereien möchten auf ihre kritische Situation aufmerksam machen. „Die Situation im Bäckerhandwerk war selten so schwierig: Die steigenden Energiekosten bereiten große Sorgen.“ Grundnahrungsmittel seien so teuer wie nie. Daher haben der Zentralverband und seine Landesinnungsverbände die Initiative „Alarmstufe Brot“ ins Leben gerufen.

Traditionsbäckerei schließt Filialen - „Grüß Gott, unser Geschäft ist geschlossen“

„Der Teufelskreis aus den sich gegenseitig verstärkenden Krisen macht den Bäckereien enorm zu schaffen“, schreibt Land & Forst. Einige könnten dem Kostendruck nicht mehr standhalten. Als Konsequenz schließen sie ihre Bäckereien. In Weilheim musste vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls ein Bäcker aufgeben. „Grüß Gott, unser Geschäft ist geschlossen“, hat Inhaber Jürgen Grünwald nach Ende seines Betriebs auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Corona-Einschränkungen, Preissteigerungen und die eigene Überlastung haben ihn zu diesem Schritt gebracht.

Traditionsbäckerei schließt Filialen - Bäcker geben steigende Kosten nicht an die Kundschaft weiter

Ein weiteres Thema ist, dass viele Bäckereien steigende Kosten nicht komplett an die Kundschaft weitergeben könnten. Würden sie das, müsste die Kundschaft das drei- oder vierfache für Backwaren zahlen, sagt Helge Sommerwerk, Betreiber von sechs Bäckereien, gegenüber dem MDR. Das jedoch könnten viele Kundinnen und Kunden nicht. „Die würden in erster Linie natürlich zu den Discountern gehen“, Und dann hätten die Bäcker gar keine Umsätze mehr.