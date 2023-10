Edeka-Kunde sorgt mit handschriftlicher Antwort auf Schild für Kopfschütteln

Von: Armin T. Linder

Hätte es diese Reaktion gebraucht? In einem Ostsee-Edeka griff ein Kunde zum Stift und fühlte sich bemüßigt, auf einen Hinweis handschriftlich zu antwortet.

Travemünde – Supermärkte haben ihren Kunden öfter mal was mitzuteilen. Sei es, dass sie ein bestimmtes Getränk keinesfalls aufs Kassenband legen sollen. Oder es geht einfach nur ums Weihnachtsgepäck, wie unlängst in einem Edeka in München. Ein Hinweis-Zettel – und insbesondere die Reaktion darauf – sorgt nun bei der Instagram-Seite „Notes of Germany“ für Diskussionen.

Edeka in Lübeck-Travemünde: Team hängt Schild auf – Kunde reagiert handschriftlich

Das passende Foto wurde den Angaben zufolge in Lübeck-Travemünde aufgenommen. Die Echtheit ist zwar nicht bestätigt, aber so etwas denkt sich ja auch keiner aus. Das Regalschild mit dem „Gut & Günstig“-Hinweis deutet darauf hin, dass es sich um eine Edeka-Filiale handelt. Und deren Team sah sich vorübergehend zu einem Hinweis am Kühlregal gezwungen. „Ja, wir wissen, dass die Tür nicht schließt“, ist darauf zu lesen. Zusammen mit einem „Danke“ und einem Emoji. Vermutlich wurden die Mitarbeiter schon so oft von netten Hinweisgebern auf die kaputte Tür angesprochen, dass sie sich mit dem Zettel etwas Ruhe verschaffen wollten –und Zeit, für die Reparatur zu sorgen.

Doch irgendein Unbekannter wollte es darauf nicht beruhen lassen. Er zog wohl einen Stift aus der Tasche und kritzelte im Ostsee-Edeka handschriftlich auf den Zettel: „Umweltbewusster Reparatur-Tipp: Ein Magnet könnte funktionieren.“ Nun gibt es sicher Profis für solche Türsysteme. Und der Kunde hat dem Edeka-Team wohl auch nichts mitgeteilt, was es nicht schon wusste. Dazu hat er noch das Schild verunstaltet.

Edeka in Lübeck-Travemünde: Reaktion schmeckt nicht allen

Insofern ist es nicht so komplett überraschend, dass der handschriftliche Hinweis aus dem Ostsee-Edeka in mehreren Kommentaren zerrissen wird. „Alles erläutert auf dem Zettel ... aber da wollte jemand doch noch mal was klugscheißen. Seufz. Manchmal bin ich so müde“, schreibt eine Nutzerin. „Klugscheißer mag man nicht“ ein weiterer.

Andere haben überhaupt schon ein Problem damit, das Wort „Magnet“ zu entziffern. „Ein Ikaguef“ oder „Immer n Ikagulf in der Tasche“, schreiben sie. Eine weitere Nutzerin hat einen ganz anderen Rat: „Umweltbewusster Design-Tipp: Magneten sind nicht recyclebar und somit sind Produkte mit integriertem Magneten nicht sustainable, und sie sollten im Design vermieden werden und mit mechanischen Mechanismen ersetzt werden.“ Die kaputte Tür scheint insofern nicht nur im Ostsee-Edeka so einige zu beschäftigen. Thema Ostsee: Wetter-Experte Jörg Kachelmann sagt für die Region eine unschöne Plage voraus. (lin)