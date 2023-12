Vegane Produkte kommen schlechter an, wenn sie als „vegan“ gekennzeichnet sind

Von: Moritz Bletzinger

Vegan soll es nicht sein, gesund und nachhaltig aber schon. Eine neue Studie zeigt, dass allein die Kennzeichnung als „vegan“ Konsumenten abschreckt.

Los Angeles – Fleischliebhaber könnten häufiger zu pflanzlichen Alternativen greifen, wenn diese nicht als „vegan“ gekennzeichnet sind. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Baruch College in New York und der University of California.

„Vegan“, nein! „Gesund und nachhaltig“, ja! – Studie deckt Wirkung von Vegan-Kennzeichnung auf

In einem Experiment mussten 7341 Probanden zwischen einem Präsentkorb mit Fleisch- und Milchprodukten und einem ausschließlich pflanzlichen wählen. Der pflanzliche Korb wurde mit verschiedenen Begriffen wie „vegan“, „pflanzlich“, „gesund“, „nachhaltig“ oder „gesund und nachhaltig“ gekennzeichnet.

Bei der Bezeichnung „vegan“ entschieden sich lediglich 20 Prozent für den fleischlosen Korb. Wurde er jedoch als „pflanzlich“ betitelt, erhöhte sich die Quote auf 27 Prozent.

Kennzeichnung auf dem Korb ohne Tierprodukte Auswahlquote Vegan 20 Prozent Pflanzlich 27 Prozent Gesund 42 Prozent Nachhaltig 43 Prozent Gesund und nachhaltig 44 Prozent

Die Kennzeichnungen „gesund“ und „nachhaltig“ erzielten mit 42 und 43 Prozent beachtliche Resultate. Der mit „gesund und nachhaltig“ betitelte Korb wurde sogar von 44 Prozent der Probanden ausgewählt.

Für die Gesundheit und den Geldbeutel: Vegane Ernährung bringt Vorteile mit sich – aber nicht zwangsläufig

„Vegan“ soll es zwar nicht sein, aber die gesundheitlichen und ökologischen Vorteile von pflanzlicher Ernährung liegen im Trend. Zumal Verbraucher mit veganer Kost auch viel Geld sparen können.

Eine vegane Ernährung ist nicht zwangsläufig gesund, da auch ungesunde Lebensmittel wie Chips, Pommes und Gummibärchen rein pflanzlich sein können. Dennoch zeigen Studien, dass eine gesunde pflanzliche Ernährung im Vergleich zu einer gesunden omnivoren Ernährung gesundheitliche Vorteile hat. Beispielsweise die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein reduziertes Diabetes-Risiko.

