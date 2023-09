Kaum bekannter Kaufland-Trick bringt Gutschein – Kundin berichtet von „richtigen Schätzen“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Mit wachem Auge durch den Supermarkt gehen: Das vermeidet nicht nur Ärger, sondern bringt bei Kaufland durch einen kaum bekannten Trick sogar noch mehr.

München – So mancher Supermarkt-Kunde wird zu Hause beim Verstauen der Einkäufe sauer: Wenn man mal nicht genau hingeschaut hat, landet schnell mal ein abgelaufenes Produkt im Korb - was dann erst weit nach dem Bezahlen bzw. nach der Heimreise auffällt. Auch wenn manche Lebensmittel übers Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) hinaus genießbar sein mögen und etwa Bier meist länger hält: Andere sind schlicht reif für die Mülltonne. Und den weiten Weg, um das Ärgernis zu reklamieren, möchte man nun auch nicht auf sich nehmen.

Kaufland honoriert Fund von abgelaufenem Produkt mit 2,50 Euro

Insofern lohnt sich gutes Aufpassen alleine schon, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden oder schlimmstenfalls sogar Geld zu verlieren. Was aber wohl nur die Wenigsten wissen: Es lässt sich mit Aufmerksamkeit tatsächlich bares Geld sparen. Denn Kaufland verspricht allen Kunden, die ein abgelaufenes Produkt aus dem Regal ziehen, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 2,50 Euro. Auf der Kaufland-Homepage heißt es: „Frische ist für uns selbstverständlich. Daher erhalten Sie von uns einen 2,50 Euro Einkaufsgutschein, wenn Sie bei uns Artikel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum entdecken.“

TikTok-Nutzer Kirafin hat auch von dem Kaufland-Trick berichtet. © Screenshot Kirafin

Wer bei Kaufland also das nächste Mal ein Produkt mit zurückliegendem MHD entdeckt, sollte es nicht mit gerümpfter Nase im Regal liegen lassen. Sondern zum Info-Counter tragen. Und mit einem Gutschein davonziehen. Manche wissen dann doch um diesen Kniff, auch das eine oder andere Medium wie BW24 berichtet darüber. Dort heißt es, dass TikTok-Nutzer Kirafin sogar gezielt auf der Suche ist und Tipps gibt: „Guter Trick ist natürlich, immer ganz hinten zu schauen“, meint er. Ebenfalls eine gute Anlaufstelle seien laut einer Nutzerin die Tiefkühltruhen. „Da sind richtige Schätze versteckt.“

Viele kennen das Kaufland-Versprechen, andere wohl nicht: „Hä wie krass“, heißt es etwa in den Kommentaren. „Egal wie viel du bei Kaufland findest, bei uns gibt es nur einen Gutschein am Tag“, mahnt allerdings eine Userin, die womöglich dort arbeitet, unter einem anderen TikTok-Video. Andere berichten, sie seien in so einem Fall komplett leer ausgegangen - wissen etwa selbst manche Mitarbeiter nichts von der Aktion? Oder gewähren den Gutschein zumindest keinen „Profis“?

Kaufland-Gutschein bei abgelaufenen Produkten: Aktion treibt unschöne Blüten

Denn der Kaufland-Trick treibt auch unerfreuliche Blüten, wie ein Twitter-Nutzer berichtet. Er war nach eigenen Angaben - natürlich ist das nicht nachprüfbar - lange für Kaufland tätig. „Ich hab mal 8 Jahre bei Kaufland in Neckarsulm als Filialbetreuer gearbeitet, da kann ich Stories von Kunden erzählen, was man von den Ladendetektiven erzählt bekommen hat. Es gibt Personen, die täglich (!) immer dieselbe Runde durch den Markt ziehen und Artikel aus Regalen nehmen, um die dann anderswo hinzustellen, meist verderbliche Ware, um die dann nach Ablauf des MHD an der Info abzugeben, um einen Gutschein zu kassieren. Da gehen meist Mitarbeiter ‚hinterher‘, um alles wieder richtig zu verräumen.“ Keine Seltenheit sei das. Andere sollen demnach gar - warum auch immer - „bewusst auf die Abwärmeschlitze der Kühltruhen legen, damit die Ware aus Hygienegründen vernichtet werden muss.“

Kaufland verspricht Gutschein auch bei zu langer Wartezeit

Damit es das an sich interessante „Frischeversprechen“ von Kaufland weiterhin gibt, sollten Kunden es jedenfalls nicht übertreiben. Ein bisschen Aufmerksamkeit und - bei einem entsprechenden Fund - der Gang zur Info können sich aber durchaus lohnen. Übrigens gibt es noch weitere unerfreuliche Erlebnisse, die Kaufland laut Homepage mit einem 2,50-Euro-Gutschein wettmachen will: Wer länger als fünf Minuten an der Kasse oder an der Frischetheke wartet, kann ebenfalls einen abstauben. Ob man deswegen gleich eine Stoppuhr mit in den Supermarkt nehmen muss? Eine Netto-Kundin hat ein sehr ungewöhnliches Mindesthaltbarkeitsdatum vorgefunden. (lin)