Mit diesen geheimen Codes können Sie versteckte Serien und Filme auf Netflix sehen

Von: Romina Kunze

Der Streaming-Gigant Netflix wirbt mit einer unbegrenzten Titel-Auswahl, angezeigt werden aber längst nicht alle. Mit einem simplen Trick lässt sich das Angebot „erweitern“.

Kassel – Das Remake von „Im Westen nichts Neues“ hat vier Oscars bei der Preisverleihung 2023 abgeräumt. Es dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass der prämierte Kriegsfilm für Abonnenten auf Netflix kostenlos zu sehen ist. Wussten Sie aber auch, dass es zahlreiche weitere ausgezeichnete Filme und Serien auf der Plattform gibt? Nein?

Dann mag das daran liegen, dass Ihnen die Titel nicht angezeigt wurden – nicht einmal in der Kategorie „Geheimtipps für Sie“. Und dennoch zählen sie zum Sortiment des Streaming-Dienstes. So wie ein Dutzend andere.

Netflix-Trick: Hinter dem Algorithmus verstecken sich zahlreiche Filme und Serien

Thriller, Komödie oder Action? Film, Serie oder doch eine Doku? Die Auswahl des Streaming-Anbieters Netflix lässt kaum Wünsche offen. Laut einem Spiegel-Bericht waren schon vor über fünf Jahren rund 1500 Titel im Angebot der Plattform. Mit einem simplen Trick lassen sich aber etliche weitere „freischalten“ – ganz ohne Extra-Kosten für Abo-Inhaber. Einen Haken gibt es allerdings.

Auf der Startseite sowie in den einzelnen Genres wird neben den Top-Empfehlungen – basierend auf Kritiken und Bewertungen von Nutzern – primär die Liste der Titel ausgespielt, die der Netflix-Algorithmus nach einer Weile personalisiert erstellt. Ein Großteil der tatsächlichen Auswahl liegt im Verborgenen. Um die gesamte Bandbreite der Mediathek abrufen zu können, bedarf es spezieller, von Netflix festgelegter Codes.

Wer sich nicht entscheiden kann oder wem die Auswahl nicht reicht, kann bei Netflix mit einem Trick etliche weitere Titel „freischalten“. © Daniel Reinhardt/dpa

Umfangreiche Netflix-Auswahl: Hinter diesen Codes verbergen sich die Genres und Subgenres

Wie das Technikmagazin Chip.de schrieb, sind bei Netflix sämtliche Genres und Subgenres mit einer Zahlenfolge definiert. Komödien sind etwa unter dem Code 6548 zusammengefasst. Wer lachen möchte, aber auch ein bisschen Herzschmerz braucht, findet sämtliche Rom-Coms (romantische Komödien) unter 5475. Hier ein Überblick über alle Codes:

Action-Filme 1365 Genre Spionage-Action 10702 Subgenre Kriegsfilme 2125 Subgenre Western 7700 Subgenre Martial-Arts 8985 Subgenre Superhelden 10118 Subgenre

Komödien 6548 Genre Politische Komödien 2700 Subgenre Sport-Komödien 5286 Subgenre Teenie-Komödie 3519 Subgenre Rom-Coms 5475 Subgenre Slapstick 10256 Subgenre

Drama 5763 Genre Nach Buchvorlage 4961 Subgenre Independent-Drama 384 Subgenre Wahre Begebenheiten 3653 Subgenre Gesellschaftsdrama 3947 Subgenre Geschichtsdrama 12123 Subgenre

Thriller 8933 Genre Psychothriller 5505 Subgenre Crime-Thriller 10499 Subgenre Politische Thriller 10504 Subgenre

Horrorfilme 8711 Genre Horror-Komödie 89585 Subgenre Zombie-Filme 75405 Subgenre Geister und Dämonen 42023 Subgenre Vampire 75804 Subgenre

Serien 83 Genre Krimiserie 26146 Subgenre Miniserie 4814 Subgenre Sitcoms und Comedy 10375 Subgenre Doku-Reihen 10105 Subgenre Reality-TV 9833 Subgenre

Sci-Fi / Fantasy 1492 Genre Doku-Filme 6839 Genre

Um die jeweilige Genre-Auswahl einzusehen, muss einfach der jeweilige Zahlenschlüssel am Ende des Weblinks angehängt werden. Wichtig ist: Die Codes der Subgenres ersetzen den des Genres und reihen sich nicht an diesen. So geht es:

Netflix im Web-Browser öffnen und nach der Anmeldung einfach auf ein Genre-Reiter klicken.

Der Weblink sieht dann wie folgt aus („XXXX“ steht dabei nur für den Platzhalter der jeweiligen Genres oder Subgenres): https://www.netflix.com/browse/genre/xxxx

Mit der obenstehenden Auflistung der Codes für die einzelnen Titel-Kategorien können nun sämtliche geheimen Filme, Serien und Dokus aufgerufen werden. Einfach den Platzhalter im Link mit entsprechendem Code ersetzen.

Simpler Trick erweitert Netflix-Auswahl – doch es gibt auch einen Haken

Daraus lässt sich schon auf den ersten Blick der Haken bei der Sache erkennen: Der Trick funktioniert nur, wenn Netflix über den Internet-Browser abgerufen wird. Über die Apps auf dem Smart-TV oder dem Handy lassen sich die geheimen Titel mit den Codes freilich nicht anzeigen.

Wer sich aber an einem kleinen Umweg über den Browser nicht stört, kann im Netz in Ruhe stöbern. Und seine neuen, verborgenen Netflix-Perlen für den gemütlichen Filme- oder Serienabend vormerken. Einfach unter „Meine Liste“ abspeichern, an das andere Endgerät wechseln und abspielen, ehe beliebte Titel wieder aus dem Angebot fliegen. (Romina Kunze)