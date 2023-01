Bloß nicht wegschmeißen: Trödel-Expertin verrät, für welche alten Sachen man noch gutes Geld bekommt

Von: Momir Takac

Auch in diesem Keller kann sich der ein oder andere Schatz verbergen. © IMAGO / Jürgen Ritter

In deutschen Kellern lagert viel Gerümpel. Dabei wissen viele Menschen wahrscheinlich gar nicht, welche Schätze sich darunter verbergen.

München - In wahrscheinlich jedem Haushalt schlummert entweder auf dem Dachboden oder im Keller Zeug, das man eigentlich nicht braucht, aber für alle Fälle doch lieber mal aufbewahrt. Einem Aufräumen und Ausmisten widersetzen sich viele, schließlich will man Klamotten, Platten oder Schmuck nicht einfach auf den Müll werfen.

Kleidung und Taschen lassen sich gut zu Geld machen

Doch warum überhaupt in die Tonne? Alte, aber noch brauchbare Sachen könnte man noch spenden – oder zu Geld machen, was gerade jetzt, wo Preise für Lebensmittel und Energie steigen, nicht schlecht ist. Die Trödel-Expertin Maron Wintzen weiß, was man nicht wegschmeißen sollte und noch gutes Geld einbringt.

Was sich jedenfalls nicht lohnt, sind Münzen. „Die Münzen tun sich schwer“, sagt Wintzen RTL. Einzig alte Silbermünzen seien interessant, verrät die Expertin. Oder Goldmünzen, die Handwerker bei der Renovierung eines Hauses in Frankreich entdeckten. Anders sieht die Sache bei Taschen und Kleidung aus. Dabei muss es sich nicht einmal ausschließlich um Markenprodukte handeln. Auch ausgefallene Exemplare mit schönen Mustern und Verzierungen gelten als wertvoll.

Alte Dekoartikel können viel Geld einbringen

Wintzens absoluter Geheimtipp klingt zunächst verblüffend: Dekoartikel. „Das ist eigentlich das, wo die wenigsten mit rechnen, dass man dafür noch Geld bekommt. Da sollten Leute nach schauen“, erklärt Wintzen. Besonders wertvoll seien Dekoartikel aus den 1950er, 60er und 70er Jahren. Wie man auf dem Flohmarkt echte Schätze sofort erkennt, wissen die „Trödeltrupp“-Experten.

Wer Sachen verkaufen will, sollte darauf achten, dass sie sauber und in einem guten Zustand sind. Das steigert den Wert. Ebenfalls wertvoll können Taschen und Kleidung sein. Dass sich ein Aufräumen lohnen kann, weiß auch eine US-Amerikanerin, die in der Garage ihrer Oma einen seltenen Lamborghini unter Gerümpel entdeckte. (mt)