Trotz Inflation sparen - aber wie? Tipps von Finanzcoaches und Verbraucherschützern

Von: Carolin-Christin Czichowski

Weniger für mehr: Die Inflationsrate ist zwar gesunken, befindet sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, sein Geld trotz Preissteigerungen zusammenzuhalten. © dpa

Weiterhin hohe Preise für Nahrungsmittel, trotz Preisbremsen gestiegene Abschlagszahlungen für Gas und Strom, vielerorts Mieterhöhungen – und noch längst ist kein Ende in Sicht. Wie man dennoch sparen kann, erklären Lüdenscheider Finanzcoaches und die Verbraucherzentrale.

Lüdenscheid – Trotz der weiterhin hohen Inflationsrate sparen die Deutschen viel mehr als in anderen Teilen Europas und der Welt: 11,1 Prozent ihres Einkommens haben sie im vergangenen Jahr im Schnitt gespart – „eine hohe Quote im Vergleich zu anderen Industriestaaten“, wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte. Es verwies auf Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

In Italien betrug die Quote im vergangenen Jahr 2,1 Prozent, in den USA 3,7 Prozent, in Japan 5,4 Prozent und in Österreich 8,8 Prozent. Nur wenige Staaten erzielten demnach höhere Sparquoten als Deutschland, wie etwa die Schweiz mit 18,4 Prozent und die Niederlande mit 12,7 Prozent. Dass die Sparquote in Deutschland derart hoch ist, überrascht Maren Behrendt von der örtlichen Verbraucherzentrale sehr. „Ich glaube aber, dass viele sparen, weil sie unsicher sind, was die Zukunft bringt“, sagt die Beraterin.

Grundsätzlich seien die Deutschen nämlich weithin bekannt als Sparfüchse. Doch auch der Sparsamste müsste mittlerweile die erheblichen Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen des alltäglichen Lebens zu spüren bekommen haben: „Vor allem die Teuerungen bei den Energie- und Lebensmittelpreisen bringen viele an ihre finanziellen Grenzen“, sagt Maren Behrendt.

Sorgenvolle Lüdenscheider wenden sich an Verbraucherzentrale

Die Mitarbeiter der Lüdenscheider Verbraucherzentrale würden diese Unsicherheiten und Sorgen auch im Beratungsalltag spüren, wie Behrendt im Gespräch zum Weltspartag am 30. Oktober erklärt. „Wir haben in den vergangenen Jahren schon vermehrt Anfragen zu diesen Themen verzeichnet“, so die Verbraucherberaterin.

Auch Lutz Grehlich und Dario de Marco, beide selbstständige Finanzcoaches bei der Deutschen Vermögensberatung in Lüdenscheid, haben gestiegenen Bedarf an Beratung zu Finanzthemen registriert, berichtet come-on.de.

„Viele wollen wissen, wie sie trotz Inflation ihr Vermögen sichern und im besten Fall vergrößern können“, erklärt Lutz Grehlich. Und dabei wenden sich längst nicht nur bereits vermögende Menschen an die beiden Finanzcoaches der Deutschen Vermögensberatung. „Anlegen lohnt sich schon ab 25 Euro pro Monat“, erklärt der Experte. Denn: Das traditionelle Sparbuch ist keine sichere Bank mehr.

„Realzinsfalle“ lauert aktuell auf Sparer

Stichwort „Realzinsfalle“: Aktuell sei die Inflationsrate höher als die Zinsen, die man etwa für Guthaben auf seinem Tagesgeldkonto erhält, sagt Finanzcoach Dario de Marco. Die Folge: Die Zinsen könnten den schleichenden Wertverlust des Geldes nicht mehr ausgleichen. Man bekomme zwar Zinsen – real seien sie aber nichts wert.

Grundsätzlich raten die Experten dazu, einen finanziellen Puffer für Notfälle in greifbarer Nähe zu haben. „Dazu bietet sich zum Beispiel das Tagesgeldkonto an“, erklärt de Marco. Denn auf dieses Geld könne man schnell und unkompliziert zugreifen. Der Empfehlung zufolge sollte dieser Puffer drei bis sechs Netto-Monatsgehälter betragen. „Falls zum Beispiel das Auto kaputt geht“, sagt Grehlich. Darüber hinaus empfehlen er und de Marco dann, Geld längerfristig anzulegen. „Dafür gibt es von Fonds bis hin zu Edelmetallen viele verschiedene Möglichkeiten“, erklärt er.

Lüdenscheider Finanzcoach: Bei Anlagen bedeutet viel Risiko hohe Ausschüttungen

Welche Anlage sinnvoll ist, hänge von den Wünschen und Zielen des jeweiligen Kunden ab. Denn: Je weniger Schwankungen die Anlagen-Art ausgesetzt ist, desto weniger Ausschüttungen gibt es für die Anleger. Viel Risiko bedeutet im Gegenzug hohe Ausschüttungen. „Das ist aber nicht jedermanns Sache“, sagt Dario de Marco.

Tipps, um trotz Inflation zu sparen Rechnen: Eine genaue Aufstellung der Ein- und Ausgaben dient dazu, sich einen Überblick über die finanzielle Lage zu machen. „Dabei hilft auch ein Haushaltsbuch“, sagt Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale. Dafür gebe es mittlerweile auch digitale Alternativen, etwa in Form von Apps. . Priorisieren: In finanziell schwierigeren Phasen sollte die Grundversorgung immer gewährleistet sein: „Dazu zählen etwa die Miete, Strom- und Energiekosten und Lebensmittel“, so Behrendt. Clever einkaufen: „Sich eine Einkaufsliste zu erstellen, kann große Wirkung erzielen“, heißt es von der Verbraucherzentrale. Grundsätzlich sollte beim Lebensmitteleinkauf auf regionale Produkte zurückgegriffen werden. „Die sind oft günstiger als verarbeitete Lebensmittel“, erklärt Maren Behrendt. Außerdem lasse sich durchs Vorkochen ebenfalls Geld sparen. Denn: „Auswärts essen ist teuer“, sagt Behrendt. Vor allem beim Trinken gebe es großes Spar-Potenzial. „4000 Liter Leitungswasser kosten 10 Euro“, so Behrendt. Mineralwasser aus dem Supermarkt hingegen sei viel teurer. Und auch sonst gilt: „No-Name ist oft oft genauso gut wie das entsprechende Markenprodukt!“, sagt Behrendt. Kontrollieren: Gibt es einen ungenutzten Fitnessstudio-Vertrag? Habe ich Versicherungen, die sich doppeln? Könnte ich in einen günstigeren Tarif bei meinem Energie- oder Mobilfunkanbieter wechseln? „Solche Fragen sollte man sich regelmäßig stellen“ teilt die Verbraucherzentrale mit. Das bestätigen auch die Finanzcoaches Lutz Grehlich und Dario de Marco. Gerade im Bezug auf Versicherungen und Energie sei oft hohes Einspar-Potenzial vorhanden. Licht aus: Energiekosten zu senken, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für das eigene Portemonnaie. Umdenken: Das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen und im Zweifel zu ändern, rät Behrendt von der Verbraucherzentrale. Muss es wirklich das neueste Smartphone sein? Brauche ich unbedingt das schicke Paar Schuhe? Und kaufe ich bei Heißhunger meine Schokolade schnell am Kiosk – oder sollte ich nicht lieber in den Discounter gehen? „Im Alltag lässt sich viel Geld einsparen, wenn man Käufe hinterfragt“, sagt Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale. Anlegen statt Sparen: Das altbekannte Sparbuch war gestern. Durch die weiterhin hohe Inflation und Zinsen von nur drei bis vier Prozent ist bei den traditionellen Spar-Methoden mit einem Minus zu rechnen. Stattdessen empfehlen die Finanzcoaches Grehlich und de Marco, das Geld anzulegen. „Das rechnet sich schon ab 25 Euro pro Monat“, sagt Grehlich. Subventionen einstreichen: „Viele wissen nicht, dass der Staat manches fördert“, sagt der Finanzcoach Dario de Marco. So könnte man die private Altersvorsorge etwa steuerlich geltend machen. Wichtig dafür sei, eine Steuererklärung zu machen. Rund 1000 Euro pro Jahr zahlt das Finanzamt im Schnitt zurück. Aber auch bei der Umrüstung auf energiesparende Elektrogeräte greift der Fiskus finanziell unter die Arme.

Doch davon, überhaupt Geld für eine Anlage übrig zu haben, sind viele Deutsche aktuell weit entfernt. „Bei einigen waren die Einnahmen und Ausgaben schon vor der hohen Inflation sehr auf Kante genäht“, sagt Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale. Sie müssten ihre finanzielle Situation genau unter die Lupe nehmen und schauen, ob bei ihnen am Ende überhaupt noch ein Plus auf dem Konto oder in der Geldbörse übrig bleibt. Bei einem Minus sollte unbedingt priorisiert werden. „Am wichtigsten ist die Grundversorgung, also Miete, Strom und Heizung, Haftpflichtversicherung und Lebensmittel“, sagt Behrendt.

Weltspartag in Lüdenscheid: Städte fördern einkommensschwache Haushalte

Doch auch bei der Grundversorgung lasse sich oft noch der eine oder andere Euro einsparen: „Wenn man im Winter zum Beispiel etwas weniger heizt. Eine ein Grad Celsius kühlere Wohnung bedeutet sechs Prozent geringere Heizkosten“, so die Expertin. Sie rät außerdem dazu, energiefressende Elektrogeräte auszutauschen. „Dafür gibt es in vielen Städten Fördergelder, gerade für einkommensschwache Haushalte“, erklärt Behrendt.

Und auch die Finanzcoaches Dario de Marco und Lutz Grehlich verweisen auf staatliche Subventionen. Viele Deutsche wüssten gar nicht, dass sie zum Beispiel im Schnitt rund 1000 Euro Steuern zurückerhalten könnten. Durch das Absetzen des Arbeitsweges und zahlreiche Pauschalen, die ganz einfach ohne Beleg eingereicht werden können, würden die meisten Deutschen einen Teil ihrer gezahlten Einkommenssteuer zurückerhalten. Und auch eine private Altersvorsorge lasse sich steuerlich geltend machen. „Viele unserer Kunden haben noch nie eine Steuererklärung gemacht“, sagt Finanzcoach Dario de Marco. „Dabei lohnt sich das in den meisten Fällen.“

Weg vom Sparen, hin zum Anlegen – das ist der Weg, den Grehlich und de Marco ihren Kunden empfehlen. Auch die Sparkasse an Volme und Ruhr rät dazu. „Gerade der Vermögensverlust beschäftigt unsere Kunden intensiv. Daher nutzen wir die Beratungsgespräche, um die Risiken zu erklären und mögliche Chancen der Geldanlage für jetzt und in Zukunft – auch mit monatlichen kleinen Beträgen – aufzuzeigen“, heißt es auf Anfrage.