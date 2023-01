Tui: Last-Minute-Urlaube im Sommer knapp und teuer – Flugpreise 2023 explodieren

„Täglich steigende Dynamik“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabian Raddatz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Reise-Riese Tui rechnet im Sommer mit höheren Preisen und weniger Last-Minute-Angeboten als in der Vergangenheit. Richtig teuer wird in 2023 das Fliegen.

Hannover – Die Reisebranche wittert nach drei harten Corona-Jahren Morgenluft. Im Sommer will sie möglichst dicht an die alten Auslastungswerte herankommen. Wie reagieren die Preise – und welche Rolle spielt der Zeitpunkt der Buchung für die Verbraucher? Darüber berichtet nun Kreiszeitung.de.

Tui: Last-Minute-Urlaube werden im Sommer knapper und teurer als in der Vergangenheit

+ Wer kurzfristig seinen Urlaub bucht, wird diesen Sommer wohl draufzahlen müssen. © Boarding_Now via Imago

„Letztlich wird es in Summe weniger Last-Minute-Angebote geben als in der Vergangenheit“, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert der Deutschen Presse-Agentur. „Insbesondere Reisende, die schon konkreter eine Urlaubsregion, einen Ort oder sogar ein Hotel im Blick haben, könnten bei kurzfristiger Buchung erst im Sommer leer ausgehen beziehungsweise höhere Preise als momentan vorfinden.“ Ähnlich äußerte sich am Dienstag Tui-Manager Steffen Boehnke.

Auch interessant: Buchungs-Mythos: Sind Flugpreise wirklich günstiger, wenn man den Browserverlauf löscht?

Vorbestellungen der Kunden für die Sommersaison waren in den zurückliegenden Monaten gut angelaufen. „Wir sehen einen starken Start im gesamten Reisemarkt, und auch der Anteil an Frühbuchern steigt im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich“, erklärte Baumert. Es sei davon auszugehen, dass „das Preisniveau aufgrund der andauernden Inflation im Verlauf des Sommers nicht sinken wird“. Daher würden Frühbucher-Rabatte attraktiver.

Tui: Last-Minute-Urlaube werden im Sommer knapp und teuer: „Täglich steigende Dynamik“ bei Flügen

Neben Tui können auch andere Anbieter die Folgen des Nachfrage-Crashs während der Hochphase der Corona-Krise allmählich abstreifen. Allerdings ist oft viel zu tun, um das Volumen aus der Zeit vor der Pandemie zu erreichen. Mehr Planungssicherheit soll Verbrauchern und Touristikfirmen gleichermaßen der Abschluss frühzeitiger Buchungen bieten. Tui räumt – wie andere Unternehmen auch – Preisnachlässe ein, wenn sich Kunden vorab längerfristig für bestimmte Pakete oder Hotels entscheiden. Auch soll die allgemeine Teuerung durch ein erweitertes Angebot günstigerer Unterkünfte teils abgefedert werden.

Sparen im Urlaub: Wer früh bucht, kann Flug und Mietwagen bis zu 65 Prozent billiger bekommen

Speziell für Flugtickets dürften im Laufe dieses Jahres deutliche Aufschläge fällig werden. Der Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, Jens Bischof, sprach kürzlich von einer Verteuerung von im Schnitt 10 bis 20 Prozent, die er für realistisch halte. Mit Blick auf den Sommer gebe es eine „täglich steigende Dynamik“. Bei etlichen Flug- und Vergleichsportalen im Internet hatte das Preisniveau für entsprechende Verbindungen zuletzt ebenfalls zugelegt.

Rubriklistenbild: © Boarding_Now via Imago