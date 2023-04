PS5-Spiele wie „Gran Turismo 7“ für 1,29 Euro: Fans stürmen Läden deutschlandweit – doch prompt gibt es Ärger

Playstation-5-Hits für 1,29 Euro? „Krass, kein Preisfehler!“ Ein unwirkliches, wohl deutschlandweit gültiges Angebot lässt Fans die Läden stürmen. Doch prompt gibt es auch Ärger.

München - Die Playstation 5 von Sony schreibt immer wieder Schlagzeilen. Viele Monate lang dauerte es, bis nach all den Lieferschwierigkeiten endlich jeder eine Konsole hatte, der eine wollte. Und so eine Konsole braucht natürlich Futter: Playstation-Spiele sind teuer. In der Regel.

Playstation-5-Spiele wie „Gran Turismo 7“ für 1,29 Euro bei Expert: Preisfehler oder Abverkauf?

Kein Wunder, dass sich nun viele Playstation-Fans auf ein Angebot stürzen, der von einem Nutzer der Seite MyDealz.com entdeckt und am 31.3. veröffentlicht wurde. Rund 500 Kommentare sammelte dieser in wenigen Tagen. Unsere Redaktion berichtet üblicherweise nicht über „normale“ Angebote in Verbrauchermärkten. Doch hier ist das Schnäppchen drastisch: 1,29 Euro wird für ein Produkt aufgerufen, das normalerweise bis zu 50 Euro kostet. Und das Ganze ist zum einen mysteriös, zum anderen ein wenig kompliziert zu erklären.

Die Kurzfassung: In zahlreichen Märkten der Elektromarkt-Kette Expert waren plötzlich Spiele für die Playstation 4 und Playstation 5 für 1,29 Euro zu haben. Diese mussten online vorbestellt und konnten dann im Markt abgeholt werden. Das Angebot wechselte zwischen den verschiedenen Märkten. Weshalb sich einige einen Sport daraus machten, Dutzende Filialen durchzuklicken und zu prüfen, welche Spiele denn wo erhältlich sind. Sie fanden dabei auch Kracher wie „Gran Turismo 7“ oder „Horizon Forbidden West“. Für diese Prüfung sollte man oben rechts auf expert.de einfach unter „Mein Fachmarkt“ die Läden in seiner Umgebung checken - und mit der Suche nach zum Beispiel „PS5-Spiele“ das Angebot prüfen.

Links: Ein Nutzer zeigt seinen Großeinkauf. Rechts: das Foto mit der „offiziellen“ Auslage soll in der „Expert“-Filiale in Gifhorn entstanden sein. © MyDealz

Playstation-5-Spiele: Mancher startet Großeinkauf für eBay-Kleinanzeigen

Doch es gibt auch Ärger. Zum einen zeigen sich natürlich manche enttäuscht, dass in ihrer Umgebung nichts oder nichts mehr zu holen ist. Zum anderen sorgen Hamsterkäufer für Stunk, die teils eifrig zugriffen, um mutmaßlich bei eBay-Kleinanzeigen den großen Reibach zu machen. „Das ist wirklich übertrieben.... Gier frisst Hirn. Hast bestimmt nicht mal eine Konsole“, motzt einer über ein Foto mit rund 20 Spielen.

Auch andere ziehen vom Leder, etwa: „Wollte mich nur mal bei den ganzen A..löchern bedanken, die es geschafft haben, sich ganze fünf oder mehr Spiele zu sichern, welche sie jetzt bei Kleinanzeigen versuchen, zum 15-Fachen zu verkaufen und sich noch nicht einmal auf 20€ plus Versand einlassen. Meine Fresse, zu dem Preis gab es Horizon schon bei Kaufland. Ich hoffe, ihr bleibt wegen der großen Menge auf euren Spielen sitzen. Machen sich echt zur Not gut am Rückspiegel vom Auto.“ Einige Kassenbons dokumentieren auch eine vernünftige Schnäppchenjagd - und PS5-Nutzer haben sich offenbar mit einem Mini-Schwung von Spielen für je 1,29 Euro eingedeckt.

Einige PS5-Fans dokumentierten ihre Käufe mit Fotos nebst Kassenbons. © MyDealz.com

Playstation-5-Spiele für 1,29 Euro: Wie kommt der Preis zustande?

Wie kam es überhaupt zu diesem unglaublichen Preis? Schließlich kostet „Gran Turismo 7“ (Stand 3.4.) bei Amazon stattliche 49,99 Euro. Einen Preisfehler vermuten manche. „Sind keine Preisfehler. Habe heute tatsächlich für diesen Preis andere Spiele dort gekauft. Die bauen um und verkaufen viele Dinge ab“, heißt es aber ebenfalls. Ein Nutzer postet ein erstaunliches Foto. Darauf ist die offizielle Auslage einer Filiale zu sehen, angeblich jener in Gifhorn. „Diverse Spiele zum Knüller-Preis“ und „1,29 Euro“ sind darauf zu lesen. Hinter einem Korb voller „FIFA 22“-Spiele.

Ein MyDealz-Nutzer staunt noch in der Nacht zum 4.4.: „Krass, kein Preisfehler. Haben die ganzen Marketing-Strategen von Expert früher in der Politik gearbeitet, oder woher kommen diese Skills? Erinnert ein bisschen an die Grabbeltische vom Media Markt, wo die dann immer semineue Spiele für ein paar Euro rausgehauen haben, damit sie die gleiche Spiele neu nachkaufen können. Teilweise waren die neugekauften Spiele schon wieder mit dem überteuerten Originalpreis von 60€ im Regal und die ‚alte‘ Charge für 5€ noch auf dem Grabbeltisch. Irre!“

Unsere Redaktion hat bei Expert zu dem ungewöhnlichen Sachverhalt angefragt und eine Bestätigung bekommen, dass alles seine Richtigkeit hat. „Bei dieser Aktion handelt es sich nicht um einen Preisfehler“, erklärt eine Sprecherin, „sondern um einen geplanten Abverkauf. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine weiteren Informationen dazu kommunizieren möchten.“

Am Montag (3.4.) waren zwar einige 1,29-Euro-Angebote vergriffen, andere aber noch erhältlich. Und: Einem Nutzer fiel auf, dass auch einige Xbox-Spiele wie „Call of Duty Vanguard“ zu dem Preis zu haben sind. Wer eher auf alte Konsolen setzt: Unlängst wurde ein „antikes“ Playstation-2-Spiel bei Kaufland entdeckt. (lin)