Neuer TVöD kostet den Bund fast fünf Milliarden Euro

TVöD: Habe ich auch Anspruch auf die 3.000 Euro Inflationsprämie im Falle einer Kündigung?

Von: Julia Schöneseiffen

Aufgrund des neuen Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) dürfen sich Beschäftigte auf einen Inflationsausgleich freuen. Doch was geschieht im Falle einer Kündigung?

München – Vier Verhandlungsrunden hat es gedauert, bis sich die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen im April 2023 auf einen neuen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) einigen konnten. So können sich Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ab März 2024 über mehr Gehalt freuen. Zum einen wird das Entgelt um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben. Zum anderen erfolgt „auf diesen erhöhten Betrag nochmals eine Entgeltsteigerung von 5,5 Prozent“, teilt die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft Verdi mit.

TVöD: 3.000 Euro Inflationsausgleich für Beschäftigte

Neben einer Entgeltsteigerung im kommenden Jahr erhalten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Die Auszahlung teilt sich dabei wie folgt auf:

Einmalige Sonderzahlung: 1.240 Euro

Monatliche Sonderzahlungen (acht Monate lang): 220 Euro

Die 1.240 Euro erhalten Arbeitnehmer mit ihrem Juni-Gehalt 2023 – der monatliche Inflationsausgleich wird von Juli 2023 bis Februar 2024 ausbezahlt.

Inflationsprämie trotz Kündigung?

Voraussetzung für die einmalige Sonderzahlung ist, dass bereits am 1. Mai 2023 ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Des Weiteren muss an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 2023 Anspruch auf Entgelt bestehen.

Eine Kündigung ist kein Hinderungsgrund für eine Auszahlung des monatlichen Inflationsausgleichs, so Verdi. Wichtig dabei ist lediglich, dass in dem Bezugsmonat ein Arbeitsverhältnis besteht. Zudem muss an mindestens einem Tag im entsprechenden Monat der Anspruch auf Gehalt bestehen.

TVöD: So hoch ist der Inflationsausgleich für Auszubildende und Studenten

Nicht nur Arbeitnehmer, die Vollzeit bzw. Teilzeit beschäftigt sind, haben Anspruch auf die Inflationsprämie, sondern auch Studenten, Auszubildende und Praktikanten. Folgende Tabellen zeigen den Inflationsausgleich in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen.

Beschäftigung Einmalige Sonderzahlung Vollzeit Beschäftigte* 1.240 Euro Auszubildende, Studierende, Praktikanten* 620 Euro Beschäftigte unter TV-Fleischuntersuchung** 620 Euro

Beschäftigung Monatliche Sonderzahlung Vollzeit Beschäftigte* 220 Euro Auszubildende, Studierende, Praktikanten* 110 Euro Beschäftigte unter TV-Fleischuntersuchung** 110 Euro

*Beschäftigte, die unter den TVöD, TV-V, TV-Wald-Bund fallen

**Unabhängig von ihrer tatsächlichen Arbeitszeit

Teilzeit-Angestellte erhalten sowohl den einmaligen Inflationsausgleich als auch die monatlichen Zahlungen anteilig zu ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit.

Neuer TVöD kostet den Bund fast fünf Milliarden Euro

Laut Bundesinnenministerium (BMI) liegen die Kosten des Tarifabschlusses für die Laufzeit von 24 Monaten bei rund 1,43 Milliarden Euro – allein für die Tarifbeschäftigten des Bundes. Bei zeitgleicher und systemgerechter Übertragung auf den Besoldungsbereich (einschließlich Richter, Soldaten, Versorgung) sollen sich die Kosten sogar auf rund 4,95 Milliarden Euro belaufen. (jsch)