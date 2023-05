Kaufland-Kundin will bei diesem Anblick „dezent eskalieren“ – und ruft an Ort und Stelle den Supermarkt an

Ungewöhnlicher Lösungsansatz

Eine Kaufland-Kundin wollte vor Ort „dezent eskalieren“ - und wählte dann einen eher kreativen Ansatz auf dem Weg zur Lösung des Problems.

München - Nicht jeder schafft es immer, außerhalb der Stoßzeiten den Supermarkt-Einkauf zu erledigen. Wenn dann noch zu wenige Kassen offen sind, bilden sich lange Schlangen. Also müssen die Kunden warten. Und warten. Und warten. Auch wenn es schwerfällt und die Tiefkühlkost im Wagen sich zur nicht mehr ganz so tiefgekühlten Kost verwandelt. Keinesfalls sollte man den Ärger an den Kassenkräften auslassen, die auch nichts dafür können und sich schon genug blöde Sprüche anhören müssen.

Kaufland-Kundin twittert aus der Kassenschlange - und ruft dann in Filiale an

Ihren Frust ließ eine Kaufland-Kundin an einem Montagabend lieber auf anderem Wege raus: Sie knipste ein Foto und postete es offenbar von der Kassenschlange aus bei Twitter. „2 von 14, in Worten VIERZEHN! Kassen auf bei Kaufland ... ich muss gleich dezent eskalieren“, schrieb sie. Ein anderer Nutzer mit ähnlichen Erfahrungen markiert gleich Kaufland und bittet um Stellungnahme - die zumindest in den ersten fünf Tagen nicht kommt.

2 von 14, in Worten VIERZEHN! Kassen auf bei Kaufland...ich muss gleich dezent eskalieren🤬 pic.twitter.com/Hrrdh9f6as — SonnenLöwin 📯 (@SisterOfLion) May 15, 2023

„Personalprobleme?“, spekuliert eine andere Nutzerin. „Massive, wie‘s scheint“, so die verärgerte Kaufland-Kundin. „Schrecklich, dass man da nicht besser planen kann“, schreibt sie weiter. Die Verbraucherin berichtet, dass sie eine etwas unkonventionelle Lösung probierte. Sie ging nicht etwa zur Person an der Kasse vor und bat darum, Verstärkung zu holen - das dürften schon andere gemacht haben. Stattdessen griff die Kaufland-Kundin noch anderweitig zum Handy.

„Hab aus der Schlange heraus bei Kaufland angerufen“

„Hab aus der Schlange heraus bei Kaufland angerufen und gefragt, ob das deren Ernst ist, nur zwei offene Kassen je 15 Meter lange Schlangen. Sie versicherte mir, eine Kollegin käme und macht noch eine Kasse auf ... immer noch zu wenig, aber naja.“ Um welche Filiale es sich handelt, gab sie übrigens nicht an. Doch auch dieser Einkauf war am Ende erledigt, wenn auch nicht so flott wie von ihr erhofft. Bei einer anderen öffentlichen Beschwerde reagierte Kaufland übrigens prompt - und die fiel ziemlich skurril aus. Kaufland sorgt manchmal auch für Begeisterung - etwa mit einem 1-Cent-Artikel. (lin)

Rubriklistenbild: © Twitter