DPD-Kunde ist fassungslos beim Anblick seines Pakets: „Was soll das?“

Von: Raffaela Maas

Der Anblick seines Pakets jagte einem DPD-Kunden einen gehörigen Schrecken ein. Er beschwerte sich auf Twitter und bekam prompt eine Antwort.

München – Bei der Paketzustellung verläuft nicht immer alles nach Plan. Kunden von DHL, DPD, Hermes und Co. teilen immer wieder ihre unschönen Erfahrungen im Netz. Mal ist es die Wahl eines unpassenden Ablageortes, mal ein fragwürdiger Umgang mit den Päckchen, von denen die verzweifelten Kunden berichten. Auch ein DPD-Kunde machte nun eine negative Erfahrung mit dem Paketzusteller.

DPD-Kunde wundert sich über katastrophalen Zustand seines Pakets

Der verärgerte Kunde teilte sein Erlebnis auf Twitter und schrieb an den offiziellen Account von DPD gerichtet: „Was soll das?“. Zudem veröffentlichte er drei Bilder, die sein Paket aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Der Grund für seine Unzufriedenheit mit der Zustellung ist auf den ersten Blick sofort an den Bildern zu erkennen: Das Paket erreichte ihn leicht zerdrückt und an einer Seite vollkommen aufgerissen. Die andere Seite wurde von Klebebändern zusammengehalten.

Der Kunde vermutete, dass seine Lieferung durch Werfen Schaden nahm. Immerhin werden immer wieder Fälle bekannt, bei denen Kunden Paketzusteller auf frischer Tat bei einem achtlosen Umgang mit den auszuliefernden Päckchen ertappen. Ob das hier auch der Fall war, lässt sich natürlich nicht sagen und es erscheint auch unwahrscheinlich, wenn man das Gewicht in Anbetracht zieht.„Da ist eine 16 kg Hantel drin, der Mitarbeiter ist definitiv pumpen“, witzelte der Kunde. Ein Twitter-User wunderte sich nicht über die aufgerissene Seite des Pakets. „Denke mal, dass der Karton das Hantelgewicht nicht so sehr ausgehalten hat“, kommentierte er, „Ist bei meiner letzten Hantel-Lieferung tatsächlich genauso passiert“.

DPD entschuldigt sich wegen Zustand des Pakets – Kunde reagiert entspannt

Auch die Antwort von DPD selbst ließ nicht lange auf sich warten. Ein Social-Media-Beauftragter des Paketdienstes meldet sich in den Kommentaren zu Wort. „Sende mir doch via DM die Paketnummer und PLZ zu, dann sehe ich mir das gerne genauer an. Gruß“, lautete die Antwort.

Sein Paket erreichte einen DPD-Kunden in einem wirklich unschönen Zustand. Er beschwerte sich daher im Netz. © twitter.com/Snelremming

„Lieferung unbeschadet, ist also nicht vonnöten!“, gab der besänftigte Kunde zurück. Offenbar hatte ihm der Zustand seines Pakets einfach nur einen großen Schrecken eingejagt. Da der Inhalt jedoch unbeschädigt bei ihm ankam, sah er keinen Grund zur weiteren Beschwerde. Im Gegenteil: Er wünschte dem Mitarbeiter im DPD-Twitter-Team noch einen schönen Abend und schickte dazu sogar noch einen Smiley.

Weniger Glück hatte zuletzt eine DPD-Kundin, die auf fast identische Art und Weise gleich zweimal von dem Paketdienst enttäuscht wurde. Sie beschwerte sich auf Facebook und bekam wenig später eine Antwort von DPD. (rrm)