„Damit du besser in den Sarg passt“: Twitter-Nutzerin empfängt böses Paket – und zeigt Absender an

Eine entsetzte Twitter-Nutzerin teilte ein schlimmes Erlebnis. Sie empfing eine Hass-Botschaft per Paket und bekam viel Zuspruch im Netz.

München – In Deutschland werden täglich Millionen Pakete verschickt oder ausgepackt. Dabei gibt es oftmals Ärger mit dem Paketboten, doch manchmal ist auch der Inhalt der Sendung das Problem. Bei einer Twitter-Nutzerin kam kürzlich ein Päckchen an, das diese augenscheinlich nicht bestellt hatte. Und zwar mit einer bitterbösen – und womöglich strafbaren – Überraschung.

Twitter-Userin empfängt ungewollt Paket mit Hass-Botschaft – „Damit du besser in den Sarg passt“

Die Twitter-Userin LadyYunasWelt, die auf der Plattform fast 4.500 Follower zählt, staunte, als sie am Montag ein Paket empfing, das sie nicht erwartet hatte. Sie beschrieb ihr Erlebnis in einem emotionalen Tweet. Mit den Worten „Tränen runterschluck“, beginnt sie ihren Beitrag.

„Ich weiß ja nicht, wer so massiv verletzend sein wollte. Ich habe ein Paket bekommen, mit einer Nachricht (ohne Namen), die mich vom Glauben abfallen ließ“, schreibt sie sichtlich entsetzt zu einem Foto eines ausgepackten Fitness-Geräts. „Nachricht: damit du besser in den Sarg passt“ – eine offensichtliche Hass-Aktion gegen die Nutzerin.

Twitter-Userin teilt schlimme Hass-Botschaft: „Unfassbar verletzende Aktion“

„Ich weiß, dass mein Gewicht nicht gerade das beste ist, aber was soll der Scheiß“, macht sie ihrem Ärger Platz und bezieht sich auf das Fitnessgerät, bei dem es sich um einen Hula-Hoop-Reifen handelt.

Aus den weiteren Zeilen der Empfängerin geht hervor, dass diese offenbar eine Person mit Behinderung ist, womit die Aktion des Absenders noch feindseliger erscheint. „Ein Hula-Reifen, den ich im Rollstuhl eh nicht benutzen kann. Und zweitens ist so ein „Geschenk“ mit der Nachricht zusammen eine unfassbar verletzende Situation“, so die getroffene Nutzerin und macht eine Ansage: „Verdammt nochmal, nehmt mich wie ich bin oder blockt mich einfach.“

User: „Gib das an die Polizei“ – Nutzerin will Absender des Hass-Pakets anzeigen

Die Nutzerin erhält jedoch viel Zuspruch von der Community, mehr als 1.500 Personen reagierten auf ihren Post. „Wie verdorben muss man sein, auch noch Geld zu investieren, um so eine verletzende Aktion zu starten?“, fragt sich eine Userin. Eine weitere meint: „Das ist perfide und menschenverachtend“.

„Yuna, zeige das bitte an“, und „Bitte gib das an die Polizei. Das ist in meinen Augen eine Sache für den Staatsschutz“, empfehlen mehrere Nutzer, worauf die Urheberin des Tweets antwortet: „Das werde ich. Die Chefin versucht auch herauszufinden, von wo es geschickt wurde, also von welchem Händler, um da vielleicht auch was herauszufinden.“ Womöglich bekommt der Absender also noch seine gerechte Strafe. (tz)