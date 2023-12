„Wer mag die geschrieben haben?“: Frau findet in Uralt-DDR-Backbuch mysteriöse Notizzettel aus 1981

Von: Christoph Gschoßmann

Weihnachten ist für viele Menschen auch Nostalgie. Auf X teilen User ihre Uralt-Backbücher. Eine DDR-Ausgabe enthält rätselhafte Notizen.

München – Der Dezember ist da und damit läuft der offizielle Countdown zu Weihnachten, jeden Tag öffnet sich ein Türchen. Was fehlt also noch zur Weihnachtsstimmung? Schnee bringt der Wintereinbruch zuhauf und sorgt für glitzernden Winterzauber. Außerdem beginnen viele Deutsche nun langsam, aber sicher mit dem alljährlichen Backen. Zu diesem Anlass teilen Nutzer auf X, ehemals Twitter, ihre liebsten Backbücher. Und das mit einem ordentlichen Schwung Nostalgie, beziehungsweise Ostalgie.

Klassisches Backbuch wird gelobt – DDR-Variante enthält rätselhafte Zettel

Eine Userin schwört hierbei auf „Backvergnügen wie noch nie“. „So langsam wird es Zeit, das Uraltbackbuch meiner Mutter rauszukramen. Seit Jahren backe ich danach und die Rezepte sind einfach gut. Die Klassiker eben“, schreibt sie. Viele User stimmen ihr zu und loben die Rezepte. „Ein Must-Have!“, heißt es beispielsweise. Doch eine besondere Antwort erhält sie aus dem Osten: Eine andere X-Nutzerin aus Berlin teilt in einem Antwort-Post ein Foto eines besonderen Fundstücks.

Sie breche „mal eine Lanze für eine interessante DDR-Publikation. Wurde wohl auch viel genutzt.“ Das Fundstück, „das Backbuch“, stamme aus einem Abriss-Haus. Und noch etwas habe sie darin entdeckt: „Interessant auch die Notiz-Zettel. Wer mag die geschrieben haben?“ Tatsächlich geben die Zettel einen persönlichen Einblick in das damalige Leben des Verfassers oder der Verfasserin.

Auf einem Zettel, der den Betrachter mit einem Strichmännchen daran erinnert, Sport zu treiben, hat er oder sie sich eigene Plätzchenrezepte in das „Backbuch“ gesteckt. Außerdem findet sie eine handgeschriebene Tabelle aus dem Jahr 1981. In der sind Plan- und Ist-Zahlen eingetragen. Ganz unten lässt ein Wortteil erahnen, dass es sich um Hinweise für Diabetiker handeln könnte. Vielleicht ein Essensplan?

DDR-Backbuch mit mysteriösen Notizen aus den 1980ern: „Kulturzeugnis“

Die Nutzer auf X sind auch an dem DDR-Backbuch interessiert, nennen es ein „Kulturzeugnis“ – und auch daran, wer es überhaupt genutzt hat. „Ich dachte, in der DDR hätten die Frauen auch gearbeitet und die Männer auch gebacken – war doch gleichberechtigt und so. Aber Nein – Verlag für die Frau. Bin enttäuscht!“, schreibt ein User.

Die Verfasserin des Ost-Posts weiß auch nicht recht weiter. „Da müsste man mal Beteiligte befragen. War das damals eine sogenannte Doppelbelastung für Frauen oder war die Arbeit tatsächlich gerecht verteilt?“, fragt sie. Ein anderer Nutzer, der oder die die DDR wohl erlebte, antwortet: „Das hing von der Familie ab.“ So oder so – es sind spannende Einblicke in die Gedanken einer Person von vor über 42 Jahren. Zur Einordnung: Damals hieß der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, im Radio war „Bette Davis Eyes“ ganz oben und IBM stellte den allerersten PC vor.

