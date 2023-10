Twitter stampft weiteres Feature ein: Ab November gibt es keine Circles mehr

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ende Oktober wird eine Funktion bei Twitter eingestellt. Private Posts für einen ausgewählten Personenkreis sind nun nicht mehr möglich.

Kassel – Twitter, das war einmal. Denn mittlerweile heißt die ehemals sehr beliebte Social-Media-Plattform nicht mehr Twitter, sondern trägt ganz kurz und knackig den Namen „X“. Seit der Übernahme durch Elon Musk tut sich viel beim Unternehmen. Denn nicht nur der Name hat sich verändert, auch einige Features stehen im Wandel. So schockte Elon Musk bereits mit der Ankündigung, dass es ein Leselimit für Twitter-User geben soll. Doch nun steht den Nutzern der App ein weiterer Umbruch bevor. Bereits ab dem 31. Oktober wird dies der Fall sein. Denn das Feature „Circles“ wird ab diesem Datum eingestampft.

Feature bei Twitter verschwindet ab 31. Oktober

Doch was ist „Circles“ eigentlich? Bei „Circles“ konnte man einen bestimmten Personenkreis auswählen, für den man Tweets zugänglich machen konnte. So war es möglich, Tweets zu posten, welche nicht für alle sichtbar waren, sondern nur für ausgewählte Konten. Die Tweets waren also nicht öffentlich.

Nicht nur der Name hat sich bei Twitter geändert, ab November müssen sich Nutzer von einer Funktion verabschieden. (Symbolbild) © Imago/Omar Marques

Wie Twitter nun berichtet, soll diese Funktion am 31. Oktober auslaufen. Dann können keine neuen, auf den „Circle“ begrenzten Tweets mehr gepostet werden. Zudem ist das Hinzufügen von Personen zum Feature ab dann ebenfalls nicht mehr möglich. Lediglich entfernt werden können Konten aus dem „Circle“. Dabei muss dem Konto jedoch entfolgt werden. Anschließend kann man der entfernten Person wieder folgen, sie ist nun nicht mehr im ausgewählten Personenkreis.

Twitter-Feature „Circles“ besteht seit August 2022

Im April tauchten einige „Circle“-Posts auf der „For you“ Seite der Plattform auf. Dies war natürlich ungünstig, da die Posts eigentlich nur für ein spezifisches Publikum gedacht waren. Darüber berichtete theverge.com. Demnach gab die Plattform einen Grund für das Ende von „Circles“ noch nicht bekannt. Das Feature besteht bereits seit August 2022. „Circles“ wurde also eingeführt, noch bevor Elon Musk die Plattform kaufte.

