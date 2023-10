„Eismaschine, die nie funktioniert“: Aldi disst McDonald‘s – Kunden feiern Discounter

Mit einer außergewöhnlichen Werbeaktion hat Aldi für Aufmerksamkeit gesorgt. Das eigene Produkt wird beworben – auf Kosten anderer Konzerne.

London – Ein geschultes Marketing-Team ist in Zeiten des Internets wohl essenziell geworden. Immer häufiger präsentieren sich große Unternehmen, Persönlichkeiten und Institution auf ihren Kanälen ausgefallen und eigen – immerhin geht es darum, aufzufallen und im Gedächtnis zu bleiben. Zuletzt machte etwa die Deutsche Bahn mit einem kuriosen Werbevideo auf sich aufmerksam. Selbst der Trigema-Boss Wolfgang Grupp ist mittlerweile eine wahre Größe im Netz.

Nicht selten kann es deshalb schonmal vorkommen, dass besonders auf Instagram, Facebook und TikTok sich Unternehmen kleinere – meist ironische – Schlammschlachten liefern, um sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken. In der Regel profitieren von solchen Aktionen alle; ganz der Devise: schlechte PR gibt es nicht. Nun hat sich jedoch Aldi in den Mittelpunkt gerückt. Mit einer provokanten Werbeaktion, schießt das Unternehmen in Großbritannien gegen andere Größen aus der Welt der Konzerne.

Aldi wirbt auf der Straße – und schießt gegen McDonald‘s und Dominos

Auf X, ehemals Twitter, postet Aldi UK am Dienstagmittag (10. Oktober) zwei Fotos. Abgebildet ist jeweils eine Aldi-Filiale, dessen Gebäude sich eine Wand mit anderen Unternehmen teilt, in diesen Fällen ein McDonald‘s und auf dem zweiten Foto ein Standort der Pizza-Fastfood-Kette Dominios.

Vor den Gebäuden steht jeweils ein Fahrzeug mit Werbung von Aldi. Im Falle der McDonald‘s Filiale ist auf dem Werbeplakat zu lesen: „Steve liebt einen Big Stack von Aldi“. Daneben ist ein Mann abgebildet, der in einen Burger beißt. Die Abbildung ist fast genau vor der Eingangstür zu sehen, es dürfte äußerst wahrscheinlich sein, dass Aldi damit bewusst auf den Verkaufsschlager, den „Big Mac“ von McDonald‘s anspielt, um bewusst Kunden abzuwerben.

„Eismaschine, die nie funktioniert“: Nach provokanter Werbeaktion – Aldi schießt auch im Netz gegen McDonald‘s

Auf X bestätigt Aldi diesen Verdacht. Der Account postet ein Bild von der mutmaßlich sehr bewusst platzierten Werbung und schreibt dazu: „Alles was und fehlt, ist eine Eismaschine, die nie funktioniert“ und bedient damit offensichtlich ein Vorurteil, das gegenüber der Fastfood-Kette vorherrscht. Eine Reaktion von McDonald‘s blieb bislang aus.

Und auch ein zweites Mal schießt Aldi auf ihrem britischen X-Account in Richtung Konkurrenz, auch wenn es sich nicht um Discounter-Wettbewerber handelt. Vor einer Aldi-Filiale, die an eine Dominios-Filiale grenzt, steht das gleiche Fahrzeug, mit anderer Werbung. „Dom kennt eine Pizza, die nur einen Bruchteil des Preises ausmacht“ – nicht nur ein Wortspiel mit dem Namen der Pizza-Kette, sondern ebenfalls ein Vorurteil, das dem Laden teure Preise zusprechen würde.

„Beste Werbeaktion jemals“: Fans feiern provokante Aldi-Werbung

Die Aktion von Aldi kommt im Netz bei seinen Fans vollkommen an. Ein User schreibt: „Eure PR-Abteilung hat eine mächtige Gehaltserhöhung verdient, beste Werbeaktion jemals“. Ein anderer kommentiert: „Sich selbst groß machen auf Kosten anderer, genau mein Geschmack – Spaß bei Seite, ich hoffe, die Konkurrenz kann diese gelungene Aktion mit Humor nehmen“.

Viele erwarten derweil auch eine Reaktion der angegriffenen Unternehmen: „Wann kommt die Rache? Ich freue mich darauf“, findet ein User im Netz. Zu mindestens dürfte Aldi ihr Ziel mit der Aktion erreicht haben, besondere Aufmerksamkeit im Netz. Anfang des Jahres sorgte auch eine kuriose Werbeaktion von Edeka für Aufmerksamkeit.