Celebrations-Fan sortiert 522 Schokoriegel, um den häufigsten zu ermitteln

Von: Andreas Knobloch

Wer eine Packung Celebrations öffnet, der hat meist seinen Favoriten-Riegel im Blick, doch nicht immer gibt es gleich viele. Deswegen hat ein Mensch jetzt gezählt.

München – Die Party läuft, Bier, Snacks und Süßigkeiten stehen auf den Tischen. Der Wunsch nach einem Griff in eine Packung Celebrations ist da, blöd nur, dass der Lieblingsriegel nicht mehr drin ist. Doch welcher Schoko-Riegel ist überhaupt am häufigsten in der Packung? Gibt es da Unterschiede? Kann man Glück haben? Ein User hat sich nun die Mühe gemacht, acht Celebrations-Schachteln zu kaufen, den Durchschnitt und die Gesamtmenge zu ermitteln.

Celebrations-Packung sortiert: Wie viel Riegel sind insgesamt in acht Schachteln?

Nicht jeder findet es gut, wenn es eine Auswahl gibt. So eine Celebrations-Packung bietet zwar einige Alternativen, aber gefühlt ist vom favorisierten Riegel oft nur eine kleine Anzahl in der Packung. Dazu kommt der Preis. Die kleine Packung (186 Gramm) kostet ungefähr 3,80 Euro, die große (269 Gramm) beinahe fünf Euro. 100 Gramm haben schon fast 500 Kalorien mit 55 Gramm Zucker. Bei dem Experiment handelt es sich wohl um die große, in England verfügbare 600-Gramm-Box. In Deutschland gibt es sogar eine 650-Gramm-Box für um die zehn Euro.

Der User Charlie aus Großbritannien hat acht Schachteln a 600 Gramm gekauft und daraufhin alle acht Riegel aus den Packungen sortiert. Er hat im Anschluss einen Durchschnitt (hier im Tweet „Average“) ermittelt, aber auch die Gesamtanzahl aufgeschrieben. Aus acht Packungen gewann Snickers mit 89 Riegeln vor Milky Way (88) und Mars-Riegeln (87) die Gesamtwertung. Auf den hinteren Plätzen sind Caramel und Galaxy mit je 48, wie auch Twix mit nur 49.

Welchen Riegel mögen Sie am liebsten? Oder essen Sie Celebrations erst recht nicht

Doch spiegelt das auch die Favoriten der Gesellschaft wider? Wenn Sie sich Celebrations kaufen sollten, welchen Riegel würden Sie sich am häufigsten wünschen?

Der Hersteller selbst wirbt mit „Portion pro Packung: 6“ (186 Gramm) bzw. „Portion pro Packung: 10“ (269 Gramm) auf der Homepage. Bei der großen Packung (die auch Charlie nutzte) gibt es keine explizite Angabe vom Hersteller, wie viele Riegel pro Box drin sein werden. Die Umfrage nach dem besten Riegel in der Mischung auf der offiziellen Website von Deutschland gab auf gar keinen Fall das Verhältnis des Users wieder. Bounty, Galaxy und Maltesers sind die beliebtesten Produkte nach Abstimmung – kamen beim Experiment aber vergleichsweise selten vor. Eine Anfrage zur Verteilung bzw. Abpackung blieb bisher unbeantwortet.

Der User, der sich die Mühe gemacht hat, filmte seinen Versuch auch auf TikTok und wurde von seinen Followern gelobt. „Das beste Wissenschaftsexperiment“. Oder auch: „Qualitätsinhalt“ hieß es da. Auch ein Streit ist ausgebrochen, welcher Riegel am besten schmecken. Einen Konsens gab es nicht. (ank)