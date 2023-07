Welche Kunden Angestellte im Supermarkt und Einzelhandel so gar nicht haben können

Von: Vivian Werg

In Berufen mit direktem Kundenkontakt trifft man auf unterschiedliche Menschen. Dabei kommt es auch häufig zu herausfordernden Situationen – Angestellte packen aus.

Kassel – Unternehmen sind stets bemüht, ihren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Gerade nach den Corona-Jahren wird verstärkt versucht, die Kundschaft vom Online-Shopping wieder zurück in die Läden zu locken. Dabei tragen freundliche und kompetente Verkäuferinnen und Verkäufer maßgeblich am Erfolg eines guten Kauferlebnisses bei. Wer Kunden gewinnen will, braucht Ausdauer.

Doch was denken die Verkäuferinnen und Verkäufer über die Kundschaft? Dass Kundenbesuche auch für die Verkäuferinnen und Verkäufer ein Stressfaktor und durchaus anstrengend sein können, hört man zuhauf. Es gibt sogar besonders nervige Kunden-Sprüche, die Kassenkräfte in Supermärkten richtig auf die Palme bringen. Jetzt hat das Nachrichtenportal Watson.de anhand von Erlebnisberichten der Verkäufer, die beispielsweise bei Ikea, H&M, Douglas und Rewe arbeiten oder gearbeitet haben, sieben Kunden-Typen aufgelistet, die am meisten nerven.

Angestellte nervt es, wenn Kunden viele Minuten vor Ladenöffnung schon vor der Tür anstehen. (Symbolbild) © Imago

Aufreger im Supermarkt und Einzelhandel: Das sind die sieben Arten von Kunden, die am meisten nerven

Immer wieder kommt es in Supermärkten oder Discountern wie Lidl und im Einzelhandel zu Spannungen zwischen dem Personal und den Kunden. Diese Arten von Kunden bringen Einzelhändler dem Bericht zufolge am meisten in Rage:

Besonders, die krampfhaft ein Gespräch suchen: „Mich nerven besonders die Kunden, die regelmäßig, also jeden Tag mindestens ein bis zweimal reinkommen und den Laden eigentlich in- und auswendig kennen und trotzdem ständig nach den gleichen Sachen fragen, nur damit sie Gesprächsstoff haben.“

„Mich nerven besonders die Kunden, die regelmäßig, also jeden Tag mindestens ein bis zweimal reinkommen und den Laden eigentlich in- und auswendig kennen und trotzdem ständig nach den gleichen Sachen fragen, nur damit sie Gesprächsstoff haben.“ Kunden, die dumme Witze machen: „Wenn ein Artikel kein Preisschild hat, kommt auch gerne der Satz: ‚Ich nehm´s auch so mit.‘ Dafür würde ich gerne manchmal extra kassieren.“

„Wenn ein Artikel kein Preisschild hat, kommt auch gerne der Satz: ‚Ich nehm´s auch so mit.‘ Dafür würde ich gerne manchmal extra kassieren.“ Kunden ohne Marnieren: „Die schlimmsten Kunden sind für mich, kurz zusammengefasst, die, die ihre Manieren vor der Eingangstüre zurücklassen. Das fängt beim Fehlen von ‚Hallo‘, ‚Bitte‘ und ‚Danke‘ an und hört beim Anschreien von mir oder meinen Kollegen auf. So etwas geht für mich einfach gar nicht.“

„Die schlimmsten Kunden sind für mich, kurz zusammengefasst, die, die ihre Manieren vor der Eingangstüre zurücklassen. Das fängt beim Fehlen von ‚Hallo‘, ‚Bitte‘ und ‚Danke‘ an und hört beim Anschreien von mir oder meinen Kollegen auf. So etwas geht für mich einfach gar nicht.“ Kunden, die Angestellte für alles verantwortlich machen: „Ich hasse es, wenn sich Kunden bei mir beschweren, dass wir bestimmte Artikel nicht mehr führen, obwohl eine andere, größere Rewe-Filiale die Artikel noch da hat – eben weil sie dreimal größer ist als unsere.“

„Ich hasse es, wenn sich Kunden bei mir beschweren, dass wir bestimmte Artikel nicht mehr führen, obwohl eine andere, größere Rewe-Filiale die Artikel noch da hat – eben weil sie dreimal größer ist als unsere.“ Kunden, die alles umtauschen wollen: „Von gebrauchter Unterwäsche zu kaputten, offensichtlich ausgiebig herunter getretenen Schuhen war beim Umtausch alles dabei. Die Kunden kennen da keine Scham. Die Menschen sind da schon sehr dreist und leider auch oft streitbereit.“

„Von gebrauchter Unterwäsche zu kaputten, offensichtlich ausgiebig herunter getretenen Schuhen war beim Umtausch alles dabei. Die Kunden kennen da keine Scham. Die Menschen sind da schon sehr dreist und leider auch oft streitbereit.“ Kunden, die Öffnungszeiten ignorieren: „Gerade bei anstehenden Fest- oder Geburtstagen scheint den Kunden die Öffnungszeit egal zu sein. Die, die um 19.59 Uhr reinkommen, obwohl wir um 20 Uhr schließen und dann noch eine ausgiebige Beratung für ein Parfüm für Ihre Frau erwarten und dann auch noch unfreundlich werden, weil wir sie freundlich auf unsere Öffnungszeiten hingewiesen haben – die gehen mir besonders auf den Keks.“

„Gerade bei anstehenden Fest- oder Geburtstagen scheint den Kunden die Öffnungszeit egal zu sein. Die, die um 19.59 Uhr reinkommen, obwohl wir um 20 Uhr schließen und dann noch eine ausgiebige Beratung für ein Parfüm für Ihre Frau erwarten und dann auch noch unfreundlich werden, weil wir sie freundlich auf unsere Öffnungszeiten hingewiesen haben – die gehen mir besonders auf den Keks.“ Kunden, die bei der Kindererziehung versagt haben: „Ich kann gar nicht sagen, ob die Kinder oder die Eltern schlimmer waren. Kinder schrien Eltern an, Eltern ihre Kinder und der Frust wurde meist an den Verkäufern ausgelassen.“

Eigenarten der Kunden ist häufig eine Herausforderung im Einzelhandel

Die Liste an nervigen Eigenarten der Kunden ist lang. Um Kunden dauerhaft zu gewinnen, braucht es Geschick und Geduld. Dass das oft leichter gesagt ist als getan, zeigen immer wieder Berichte von ehemaligen Verkäufern. So packten ehemalige Lidl-Verkäuferinnen aus, mit welche Marotten der Kunden sie täglich zu kämpfen haben. Auch Ikea-Mitarbeiter redeten diesbezüglich Klartext.