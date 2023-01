„Muss dringend getankt werden“: Foto von Tankanzeige zeigt Eltern-Dilemma, wenn sie ihr Auto leihen

Aller Anfang ist schwer

Elternsein ist nicht einfach und während der Nachwuchs die Altvorderen nicht selten auf die Palme zu bringen vermag, gibt es doch noch die augenzwinkernden Momente des „Typisch Kinder“.

München – „Die Jugend von heute – einfach unmöglich!“ Derartige Einschätzungen sind meist mit genauso viel Empörung wie Frustration vorgetragen und werden wohl schon seit Menschengedenken geäußert. Die Jugend von gestern war schließlich gestern auch die „Jugend von heute“ und bereits Sokrates beklagte beispielsweise: „Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer.“ Dass die Jugend im Jahr 2023 noch mit ganz anderen Ungepflogenheiten aufzuwarten vermag, zeigt nun ein Post, den Eltern auf Twitter veröffentlicht haben.

Masterplan? Fehlanzeige! – Eltern haben es nicht immer leicht

Während man, insbesondere in Europa, in nahezu jedem thematischen Bereich Zertifikate und Auszeichnungen erlangen kann, werden Eltern für ihre Rolle ebenso wenig honoriert wie auf sie vorbereitet. Wie auch, haben Generationen an Erziehungsmethoden, pädagogischen Theorien und try-and-error bis heute doch keine idiotensichere Anleitung zustande bringen können, wie das Elternsein „richtig“ geht.

Allen Wünschen nach Instruktion zum Trotz könnte dieser Umstand in der Tatsache wurzeln, dass Kinder eben Individuen sind und man sich daher genauso auf sie einstellen muss wie auf jeden anderen Zeitgenossen auch. Insofern wäre es angebracht, sich einzugestehen, dass man in Gegenwart eines Neugeborenen zwar sehr viel Meinung, aber letztlich wenig Ahnung über dessen korrekte Erziehung haben mag.

„So waren wir damals nicht“: Eltern in Schnittmenge zwischen Erwachsensein und Erinnerung an eigene Jugendtage

Mit der entsprechenden Milde distanziert man sich als Erwachsener schließlich von der Altersgruppe, der man nicht mehr angehört – und doch: Ab und an wird man Zeuge von Szenen, die einen im Brustton der Überzeugung beschwören lassen: „So waren wir damals nicht.“ Vermutlich waren Sie tatsächlich nicht so so. Vermutlich waren sie anders so. Aber so, so waren wir vermutlich alle.

Daher erkennt man als Person vorangeschritteneren Alters auch mit Leichtigkeit die sozialen Verstrickungen, die sich in einer Gruppe Jugendlicher oftmals lehrbuchhaft ergeben und die oben erwähnte Milde verhilft einem meist zu der Dankbarkeit, heute nicht mehr zur Jugend zu zählen. Eingeholt wird man von alledem meist erst, wenn man als Eltern eine neue Generation „Jugend“ in die Welt setzt, die dann Verhaltensweisen an den Tag legt, die einen gleichzeitig empören und an die eigene Jugend zurückdenken lassen.

So dürfte es auch diesen Eltern gegangen sein, die ihr Auto von den Kindern wiederbekommen haben. Dabei war nämlich die Tankanzeige schon jenseits des tolerablen Bereiches:

I: Ich fahre einkaufen, braucht jemand was?

K2: Mit dem Auto?

I: Ja.

K2: Das muss dringend getankt werden!

I: Was heißt dringend?

K2 pic.twitter.com/kTwdOIXapz — Orthopäde (@Arthrosezentrum) January 14, 2023

Dass die Rückgabe des PKW nicht unbedingt so erfolgt ist, wie die Eltern sich das gewünscht hätten, zeigt die vorsorgliche Frage, ob denn das Auto für den Einkauf genutzt werden solle – das müsse nämlich, sehr euphemistisch ausgedrückt, „dringend getankt“ werden. Der schmunzelnde „Die Jugend von heute“-Moment auf Twitter hatte übrigens einen guten Ausgang: Trotz angeblich vollends aufgebrauchtem Sprit schafften es die Altvorderen mit dem Fahrzeug noch zur Tankstelle.

