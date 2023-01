DHL-Kunde wird auf Aldi-Parkplatz vom Paketboten angesprochen – Treffen endet überraschend

Von: Patrick Huljina

Teilen

Ein DHL-Kunde in Nordrhein-Westfalen begegnet auf einem Aldi-Parkplatz seinem Paketboten und teilt das Ganze auf Twitter.

Pulheim - Wer in Deutschland ein Paket versenden oder empfangen möchte, hat verschiedene Paketdienste zur Auswahl. DHL, Hermes, DPD sowie weitere Konkurrenzunternehmen sind in der Regel zuverlässig und sicher. Sieht man sich in den sozialen Medien nach Beiträgen zu den verschiedenen Paketdiensten um, fällt allerdings eines auf: das Feedback ist oft negativ.

Die Kritikpunkte sind vielfältig. Kunden beschweren sich über den Zustand ihrer Pakete, müssen sich auf abenteuerliche Suchen nach dem Ablageort begeben oder fallen bei der Lieferung aus allen Wolken, weil der Bote einfach die Tür zum Gartenhaus aufbricht. Umso erfrischender ist es, wenn ein Kunde mal von einer positiven Erfahrung mit einem Paketdienst berichtet, wie in diesem Fall aus Pulheim in Nordrhein-Westfalen.

DHL-Kunde wird auf Aldi-Parkplatz vom Paketboten angesprochen – Treffen endet überraschend

Ein DHL-Kunde berichtete auf Twitter von einer Begegnung mit seinem Paketboten auf dem Parkplatz einer Aldi-Filiale. „Wenn dein Briefträger dich auf dem Aldi-Parkplatz erkennt und dir dein Päckchen und deine Post ans Auto bringt“, schrieb der Nutzer. Dazu teilte er ein Bild, auf dem er das kleine Paket in der Hand hält. Den Tweet rundete er mit einem gelben Herz-Emoji sowie einem Briefumschlag- und Päckchen-Emoji ab und markierte den offiziellen DHL-Paket-Twitter-Account.

Der DHL-Kunde und der Paketbote kennen sich laut eigenen Angaben. In den Kommentaren teilte der Verfasser des Tweets mit, er sei Stammkunde. Ein weiterer Twitter-Nutzer war offensichtlich begeistert von der Lieferung auf dem Discounter-Parkplatz. „Wenn SERVICE noch großgeschrieben wird“, kommentierte er das Foto.

Alles andere als begeistert war ein DHL-Kunde von seinem Paketboten – und schrieb ihm einen bunten Wutzettel. Die Sendung einer weiteren DHL-Kundin kam wieder zu ihr zurück. Der Grund leuchtete der Frau nicht ein, sie war „dezent sauer“ und erbrachte sogar den Gegenbeweis. (ph)