Deutschland-Ticket gilt doch nicht in allen Regionalzügen: Auf diesen Strecken müssen Reisende aufpassen

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Das Deutschlandticket kommt, doch es bleibt unübersichtlich. Denn es gibt es einen Haken: Das 49-Euro-Ticket gilt nicht in allen Zügen. Worauf Sie achten müssen.

Update vom 18. April, 10.20 Uhr: Vorsicht beim Reisen mit dem Deutschlandticket. Es ist nicht auf allen Strecken in Deutschland gültig. Grundsätzlich gilt das 49-Euro-Ticket nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden, schreibt die Bahn auf ihrer Website. Aber wo genau, das weiß aktuell selbst die Deutsche Bahn nicht. Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA erklärt die Pressestelle, dass sich der Konzern in Verhandlungen mit Ländern und Aufgabenträgern befinde.

Eine Übersicht über alle fraglichen Strecken bietet immerhin ein Schaubild der Deutschen Bahn. Einige innerdeutsche Strecken werden von der Fernverkehr AG betrieben, sind aber für Nahverkehrstickets freigegeben. Diese Freigabe gilt momentan nicht unbedingt auch für das Deutschlandticket.

IC-Strecken mit Freigabe für den Nahverkehr: Hier gilt das Deutschlandticket im Zweifel nicht. © db

Die Deutsche Bahn bestätigt, dass Kunden dieses Schaubild vorerst als Anhaltspunkt verwenden können, auf welchen Strecken sie aufpassen müssen. Die Klärung, welche Strecken letztendlich wirklich nicht im 49-Euro-Ticket enthalten sein werden, dauert momentan an. Wann genau eine offizielle Information folgt, möchte die Bahn nicht prognostizieren, verspricht aber, die Verwirrung so bald als möglich zu lösen.

München – Das Konzept „Deutschlandticket“ hört sich denkbar unkompliziert an: für 49 Euro im Monat unbegrenzt nach Lust und Laune mit Bus und Bahn durch ganz Deutschland fahren. Damit wird ab dem 1. Mai vor allem das Fahren mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln für die meisten Menschen günstiger und einfacher. Allerdings gibt es auch nach der Einführung des 9-Euro-Ticket-Nachfolgers weiterhin Stolpersteine. Denn trotz der neuen Flatrate-Fahrkarte gibt es immer noch zahlreiche aus dem Angebot ausgeschlossene Regionalstrecken, die für Verwirrung sorgen.

Das 49-Euro-Ticket kommt am 1. Mai – ist es bundesweit nutzbar? © Piero Nigro/Imago

9-Euro-Ticketproblem wiederholt sich: Deutschlandticket gilt nicht für alle Verbindungen

Es wiederholt sich damit ein Problem, das bereits beim 9-Euro-Ticket aufgetreten ist, nun auch beim Deutschlandticket: Einige Regionalexpresslinien sind davon ausgeschlossen. Es ist darum wichtig zu beachten: Nicht alle Regionalexpress-Züge können mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Obwohl sie im Fahrplan stehen, sind einige Verbindungen für Nutzerinnen und Nutzer der neuen Flatrate-Fahrkarte nicht zugänglich.

Böse Falle: 49-Euro-Ticket gilt in einigen Regionalzügen nicht

Und auch wenn die Deutsche Bahn munter twittert: „Egal, wo du bist: Du kannst immer in den Nah- und Regionalverkehr hüpfen. Grenzenlos praktisch.“ Das Deutschlandticket, auch bekannt als 49-Euro-Ticket, ist nun mal in einigen Verbindungen nicht gültig. In der Bahn-App lässt sich zwar über eine Filterfunktion einfach herausfinden, wie man ohne ICE, EC oder IC von A nach B kommt. Allerdings prangern Twitter-User an, dass es auch Nahverkehrszüge zu geben scheint, für die das 49-Euro-Ticket nicht gilt.

Die Deutsche Bahn (DB) musste dies in einer Antwort auf eine Nutzeranfrage auf Twitter bestätigen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Ticket auf Linien wie dem RE 52432 ab Bremen nicht gültig ist, da diese Linien vom DB Fernverkehr betrieben werden.

Auf mehreren Strecken sind Intercity-Züge des DB-Fernverkehrs unterwegs, die zwar für Nutzerinnen von Nahverkehrs-Fahrkarten freigegeben sind. Allerdings gelten diese Züge trotzdem laut Tarifbestimmungen nicht als Nah- bzw. Regionalverkehrszüge. In diesen Linien gilt demnach auch das Deutschlandticket nicht.

Für diese Regionalverkehrszüge gilt das Deutschlandticket nicht

Berlin Hbf – Elsterwerda

Berlin Südkreuz/Berlin Spandau – Prenzlau (hier auch ICE)

Potsdam – Berlin Hbf – Cottbus

Dresden Hbf – Freiberg (Sachsen) – Chemnitz Hbf

Dortmund - Dillenburg (Hessen)

Bremen Hbf – Oldenburg (Oldb) – Emden Außenhafen / Norddeich Mole

Rostock Hbf – Ribnitz-Damgarten West – Stralsund

Erfurt – Weimar – Jena - Gera

Stuttgart Hbf – Horb – Singen (Htw) – Konstanz

Quelle: bahn.de

Deutsche Bahn rät: Vor der Reise Verbindungsdetails checken

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, die Verbindungsdetails zu überprüfen, um zu sehen, welcher Betreiber für eine bestimmte Linie genannt wird, um versehentlich nicht in einem Regionalexpresszug von DB Fernverkehr zu landen, für den das Deutschlandticket nicht gültig ist.

IC, EC, ICE, Flixtrain und einige Regionalexpresslinien vom Deutschlandticket ausgeschlossen

Auf der Website der Deutschen Bahn heißt es: „Bitte beachten Sie, dass das Deutschland-Ticket grundsätzlich nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG oder anderer Fernverkehrsanbieter wie z. B. FlixTrain betrieben werden (z. B. IC, EC, ICE, aber auch RE der DB Fernverkehr AG), gültig ist.“ Über Ausnahmen auf bestimmten Streckenabschnitten befindet sich der DB Fernverkehr nach eigenen Angaben aktuell „in Gesprächen mit Ländern und Aufgabenträgern“.

Ebenso verhandelt wird übrigens auch noch darüber, ob beim 49-Euro-Ticket zukünftig auch Flixbus-Fernbusse in das Angebot mit aufgenommen werden.