2001 verbannt, jetzt zurück auf dem Ugly Sweater: Karl Klammer sorgt für Microsoft-Weihnachtsmotiv

Von: Momir Takac

Karl Klammer ziert 2022 den „Ugly Sweater“ von Microsoft. © Microsoft

Microsoft scheffelt Milliarden mit Software. Doch der Konzern bringt jährlich auch einen „Ugly Sweater“ heraus - in diesem Jahr mit einem alten Bekannten als Motiv.

Redmond/München - Im Advent und zu Weihnachten haben „Ugly Sweater“ (hässlicher Pullover) Hochkonjunktur. Ob ein Strickpullover aus Wolle nun hässlich ist oder nicht, ist eine subjektive Meinung. In jedem Fall muss er schrill und bunt sein und ein möglichst hässliches Motiv haben, wie zum Beispiel das berühmte Rentier Rudolph mit einer übergroßen roten Nase. Sogar der Discounter Lidl verkauft einen „Ugly Sweater“.

Oder eine Büroklammer mit Gesicht. Kenne ich doch irgendwoher, denken Sie jetzt vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch. Die Büroklammer mit Gesicht ist Karl Klammer, in den USA auch als Clippy bekannt. Stichworte: Microsoft, Windows. Klingelt‘s jetzt?

Ugly Sweater Microsoft: Karl Klammer feiert Comeback in der Modewelt

Genau, Karl Klammer kennt man von den Office-Anwendungen des Software-Riesen. Der Assistent öffnete sich gerne ungefragt und nervte bisweilen den User. 2001 wurde er schließlich verbannt.

Jetzt feiert Karl Klammer sein Comeback und ist das diesjährige Motiv des „Ugly Sweaters“ von Microsoft. Der Konzern beteiligt sich seit 2018 am US-Trend, zur Weihnachtszeit den hässlichsten Pullover herauszubringen. Im ersten Jahr war das Motiv Windows 95, 2019 Windows XP, 2020 Paint, im vergangenen Jahr Minesweeper und jetzt eben Karl Klammer.

Ugly Sweater Microsoft: Software-Unternehmen spendet Verkaufserlös für benachteiligte Studenten

Doch so witzig es klingt, die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. In den USA werden „Ugly Sweater“ gerne für den guten Zweck getragen. Verkaufserlöse oder Teile davon werden gespendet. Und darum geht es auch Microsoft. Sein 2020 kann man die kultigen Pullover im hauseigenen Shop bestellen.

In diesem Jahr gehen die Einnahmen an die College Success Foundation. Die Stiftung unterstützt sozioökonomisch benachteiligte Studenten bei der Erreichung ihrer Bildungsziele. Bei Microsoft gibt es den „Ugly Sweater“ in der Clippy-Edition für umgerechnet rund 88 Euro zzgl. Versandkosten. Übrigens, auch Hunde tragen hässliche Weihnachtspullover, wie ein Bild von Andrea Bergs „Snoopy“ zeigt. (mt)