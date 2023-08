„Asteroid hätte uns weniger überrascht“: Kaufland von neuer Dr. Oetker-Pizza verstört

Von: Bettina Menzel

Dr. Oetker bringt eine Pizza mit Würtschen und Kartoffelchips auf den Markt (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Isai Hernandez

Dr. Oetker hat es wieder getan: Nach der Fischstäbchen-Pizza kommt nun in limitierter Auflage eine Pizza mit Würstchen und Chips in die Kühlregale. Ein Aufreger im Netz und gutes Marketing für den Konzern.

Bielefeld – Bei Dr. Oetker brummt das Geschäft. Die Nachfrage nach Fertigpizza leidet kaum unter der hohen Inflation. Geschicktes Marketing ist wohl ein Teil des Erfolgskonzepts: In regelmäßigen Abständen wirft Dr. Oetker Pizzen auf den Markt, an denen sich die Geister scheiden – und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff. Nach der Fischstäbchen Pizza folgt - und Italiener müssen nun ganz stark sein - die Pizza mit Kartoffelchips und Würstchen.

Dr. Oetker wirft Pizza mit Kartoffelchips und Würstchen auf den Markt: Kritik folgt

Im Werbetext zur Würstel-Pizza gibt der Konzern zu, dass es bei seinen Pizza-Kreationen durchaus um Marketing geht. „Außergewöhnliche Varianten sorgen bei Tiefkühlpizza-Fans immer wieder für Aufmerksamkeit und großes Kaufinteresse“, heißt es da. Die kuriose Kreation soll ab September im Tiefkühlregal zu finden sein. „Wenn das Leben dir Würstel gibt, pack sie zusammen mit Kartoffelchips auf eine Pizza. Altes italienisches Sprichwort“, schrieb der deutsche Familienkonzern am Dienstag ironisch auf Twitter und postete dazu ein Bild der „Ristorante Pizza Würstel e Patatine“.

Das Netz war gespalten. „Bahhh nein habt ihr nicht gemacht, bitte sagt, das ist ein Witz“, schrieb ein Nutzer auf der Plattform Twitter (das neuerdings X heißt). „Wir scherzen nie, wenn es um Würstel geht“, gab das Social-Media-Team von Dr. Oetker locker zurück. „Das ist nur vorübergehend, oder?“, so die Hoffnung eines anderen Users auf ein schnelles Ende des Spuks. Da kann der Lebensmittel-Konzern beruhigen und antwortete nur knapp mit: „Limited Edition“. In einem weiteren Kommentar war die Empörung greifbar: „Seid ihr des Wahnsinns?“, hieß es da nur. Aus Sicht von Kaufland war die neue Pizza-Kreation von Dr. Oetker offenbar recht berechenbar. „Ein Asteroid mit Kurs auf den Planeten hätte uns weniger überrascht“, schrieb das Unternehmen auf Twitter.

Würstel-Pizza: Fertigpizzen tragen zum Wachstum der Dr. Oetker-Gruppe bei

In Italien sind Würstchen auf Pizza tatsächlich nicht so ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Im Gegenteil: „Würstel e Patatine“ zählt zu den Klassikern in vielen italienischen Restaurants. Manche Kunden sind sich dessen durchaus bewusst: „Ich hab’s geahnt! Und das Schlimme ist, ich kann euch nicht mal böse sein, weil die Pizza in Italien total gerne gegessen wird“, schrieb eine Nutzerin unter den Beitrag. So viel Verständnis sorgte im Social-Media-Team für gespielte Verwirrung: „Das wussten wir! Trotzdem fühlt es sich komisch an, eine Brühwurst-Pizza anzukündigen und nicht von dir gehasst zu werden. Wir müssen erstmal unsere Emotionen sortieren“, lautete die scherzhafte Antwort.

Trotz zahlreicher kritischer Kommentare zeigten sich viele Nutzer also recht verständnisvoll gegenüber der neuen Kreation. Deutlich umstrittener war da die Pizza mit Fischstäbchen, die der Konzern am 1. April 2022 ankündigte – und die trotzdem kein Aprilscherz war. Die Verantwortung für diese Kreation lag aber nicht allein beim Familienunternehmen: Ein Twitter-Nutzer hatte Dr. Oetker offenbar dazu gebracht, die Pizza Wirklichkeit werden zu lassen.

Das Gewese um neue Pizza-Kreationen scheint sich zu lohnen: Der konsolidierte Nettoumsatz von Dr. Oetker stieg laut dem Geschäftsbericht im vergangenen Jahr um 11,6 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Die Umsätze im Geschäftsbereich Nahrungsmittel mit den bekannten Marken Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese kletterten im vergangenen Jahr nicht zuletzt aufgrund von Preiserhöhungen um 7,5 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen Dr. Oetker traditionell keine Angaben (bme mit dpa).