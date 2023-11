Keine Strohhalme mehr in Österreich: Was es bei McDonalds bald alles nicht mehr gibt

Von: Robin Dittrich

In Deutschland gibt es bei McDonald's bereits seit Längerem keine Plastikdeckel oder Trinkhalme mehr. Jetzt will auch Österreich nachziehen.

Wien – In einer Pressemeldung kündigte McDonald's Österreich an, zukünftig größtenteils auf Strohhalme verzichten zu wollen. Diese einfache Maßnahme soll pro Jahr rund 100 Tonnen Müll einsparen. Zu einigen Produkten gibt es sie allerdings weiterhin.

McDonald's Österreich will auf Strohhalme und Plastik verzichten

„McDonald’s Österreich gibt ab sofort zu Erfrischungsgetränken, wie Coca-Cola, Fanta oder Almdudler, keine Strohhalme mehr aus“, das kündigte McDonald's in einer Pressemeldung an. Durch diese Maßnahme will die wohl bekannteste Fastfood-Kette der Welt „einen nächsten Schritt in Richtung Abfallvermeidung und einer sauberen Umwelt“ gehen. Damit geht Österreich den gleichen Weg, den McDonald's in Deutschland bereits im Mai 2023 wagte.

Nach Deckel-Verbot im Frühjahr: Strohhalme aus Plastik sollen bei McDonald's Österreich der Vergangenheit angehören. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Bis zum Jahr 2025 sollen sogar 100 Prozent aller Verpackungen für Essen und Getränke aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen. Dies ist nur ein weiterer Schritt beim Plastikverzicht bei der Fastfood-Kette. Bereits in den vergangenen Jahren veränderten sich die Verpackungen von einzelnen Produkten, um auf Müll zu verzichten. Die Umstellung der Getränkedeckel auf Naturfaser-Trinkdeckel folgte zu Beginn des Jahres 2023, jetzt geht es den Strohhalmen an den Kragen. Ein Insider deckte erst kürzlich auf, wie viel Hühnchen sich in den Chicken-Produkten bei McDonald's befindet.

McDonald's Deutschland verzichtetet bereits länger auf Plastik

In Deutschland wurde durch den Verzicht auf Einwegplastikdeckel für Kalt- und Heißgetränke sogar von einer Plastik-Ersparnis von 560 Tonnen gesprochen. Ersetzt wurden die Plastikdeckel durch solche aus Papier, die eine integrierte Öffnung zum Trinken haben. McDonald's schlug also zwei Fliegen mit einer Klappe, da so auch keine Strohhalme mehr nötig waren, was zusätzlich eine Einsparung von 430 Tonnen Papier zur Folge hatte.

Bei McDonald's in Österreich wird es zu einigen Getränken nach wie vor Strohhalme geben. Unter anderem bei Milchshakes und ausgewählten Kaffee-Produkten wird noch immer nicht auf den breiten Papierstrohhalm verzichtet. Laut eigener Angaben liegt das daran, dass „die Konsistenz einen Strohhalm erfordert.“ Dass das auch anders geht, kann in Deutschland gesehen werden. Dort reicht auch bei speziellen Kaffee-Getränken und Milchshakes der neue Deckel aus Papierfasern aus. Insider deckten kürzlich auf, wie McDonald's seine Kunden austrickst.