Unbekannte Nummer auf dem Handy: So finden Sie heraus, wer anruft

Es muss nicht jeder Anruf entgegengenommen werden. Erst recht nicht, wenn die Nummer unbekannt ist. (Symbolfoto) © Eibner/Imago

Wenn Unbekannte anrufen, gilt es abzuwägen, ob man den Anruf annimmt oder nicht. Immer wieder machen sich Betrüger geklaute Daten zunutze.

München - Das Handy klingelt, doch die Nummer ist unbekannt. Vor dem Annehmen des Anrufs möchten die meisten eigentlich wissen, wer da anruft. Und dann entscheiden: gehe ich ran oder gehe ich nicht ran. Macht Sinn, denn leider nutzen Kriminelle vermehrt neben Pishing-Mails den direkten Kontakt via Telefon zu ihren vermeintlichen Opfern. Es gibt Möglichkeiten, nachzuverfolgen, von wem der Anruf stammt.

Handynummer vom unbekannten Anrufer herausfinden mit der Rückwärtssuche

Eine unbekannte Rufnummer kann sich mit der Rückwärtssuche bei dasTelefonbuch.de finden lassen. Dort geben Leute die Nummer ein, die sie kontaktiert hat. Prompt liefert die Suchfunktion die Person oder das Unternehmen dazu. Allerdings lassen sich mit dem Service lediglich Personen ausmachen, die dem Eintrag in der Rückwärtssuche zugestimmt haben.

Für Android und iOS eignet sich auch die App von „Das Örtliche“ zur Suche. Wer die App installiert hat, sieht beim Starten der Anwendung das Eingabefeld „Wen oder was suchst Du?“ Zuerst kommen Nutzer zur Standardsuche. Neben der befindet sich der Reiter „Rückwärts.“ Einfach die entsprechende Nummer eingeben und den Anrufer identifizieren lassen. Allerdings gilt auch hier: Der Service funktioniert nur bei Personen, die zugestimmt haben.

Unbekannten Anrufer über einen Anruf bei dessen Mailbox identifizieren

Eine weitere Möglichkeit, einen Nutzer der Telefonnummer herauszufinden ist, bei dessen Mailbox anzurufen. Und sich den dort auf das Band gesprochenen Text anzuhören. Normalerweise nennen Personen auf der Mailbox ihren Namen oder lassen sich eventuell an der Stimme erkennen. Mit einem dazwischengeschalteten Code gelangen Anrufer direkt an die Mailbox, das Handy des anderen Teilnehmers klingelt nicht.

Funktioniert wie folgt: Für einen direkten Anruf auf die Mailbox müsse man den Provider hinter der Nummer herausfinden, erklärt chip.de. Das ginge anhand der Vorwahl. Als Nächstes gebe man den Mailbox-Code zwischen Vorwahl und unbekannter Nummer ein. Wichtig: Jeder Anbieter hat einen anderen Code. Bei O2 und E-Plus 33, bei Vodafone 50, bei Telekom 13, verrät chip.de. „Wenn es sich also um eine Vodafone-Nummer handelt, beispielsweise 0174 50 12345678.“

Unbekannter Anrufer - was tun bei unterdrückten Nummern?

Dann gibt es Anrufer, die ihre Nummer unterdrücken – in der Regel erscheint „Anonym“ am Display. Es gibt Apps, die offensichtlich unbekannte Telefonnummern aufdecken können und verfügbare Informationen liefern. Oft halten die allerdings nicht, was sie versprechen oder verlangen nicht wenig Geld für ihre Dienste.