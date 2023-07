McDonald‘s ändert nach 50 Jahren das Rezept für seine Burger

Von: Nadja Austel

Schmeckt der Big Mac bald nicht mehr wie der Big Mac? McDonald’s ändert die Rezeptur der absoluten Klassiker im Burger-Sortiment. Die Ankündigungen im Detail.

München – „Da weiß man, was man hat“, mag man bei McDonald‘s denken. Egal wo, egal wann, in den Filialen des Fastfood-Riesen schmeckt immer alles gleich. Doch ab jetzt wird alles anders. Seit Samstag (22. Juli) sind die Rezepte der Burger verändert – und zwar für alle Burger „aus dem Standard-Sortiment“, teilt das Unternehmen mit.

Der Big Mac, eins der beliebtesten Produkte von McDonald‘s, ist damit ebenso von den Änderungen betroffen, wie der Cheeseburger. Es sei die „erste große Rezepturanpassung seit der Einführung dieser Burger“, kommentiert das Unternehmen die Entscheidung zur Rezept-Revolution. Es werde dabei „viele kleine Änderungen“ geben, die sich „zu einem neuen Geschmackserlebnis“ summieren.

McDonald‘s Deutschland ändert zum ersten Mal seit 50 Jahren die Burger-Rezeptur. (Symbolbild) © IMAGO/xtsikhanx

McDonald‘s ändert Burger-Rezept: Nach 50 Jahren kommt ein neuer Big Mac

Ein neues Geschmackserlebnis kommt also auf Fans der Kette zu. Wird jetzt alles anders schmecken? Das Rezept für den Publikums-Liebling Big Mac sei bereits vor über 50 Jahren in Pennsylvania entstanden, so das Unternehmen. Der Burger erfreut sich weltweit hoher Beliebtheit und gehört heute zu den fünf Standardprodukten, die McDonald‘s in jedem Land verkauft.

Und dennoch wolle man ihn nun „noch besser“ machen. Ob das alle so sehen, wird sich zeigen. Einen Anreiz, sich eine eigene Meinung über die Neuauflage zu bilden, schafft McDonald‘s mit einem 1-Euro-Deal (gilt laut Unternehmensseite bis 23. Juli via App) für den Big Mac. Einige der „vielen kleinen Änderungen“ listet die Fastfood-Kette wie folgt auf:

Salat und Tomaten sollen kürzer am Garniertisch gelagert werden, damit sie frischer bleiben.

sollen kürzer am Garniertisch gelagert werden, damit sie frischer bleiben. Von der Sauce soll es auf dem Big Mac bald mehr geben.

soll es auf dem Big Mac bald mehr geben. Zwiebeln werden beim Big Mac auf das Rindfleisch Patty gegeben, während es noch gegrillt wird.

werden beim Big Mac auf das Rindfleisch Patty gegeben, während es noch gegrillt wird. Die Buns (Brötchen) sollen „fluffiger“ und länger getoastet werden.

(Brötchen) sollen „fluffiger“ und länger getoastet werden. Die Burger-Pattys (Fleisch) bekommen ein neues Grillverfahren, das sie saftiger und heißer machen soll.

(Fleisch) bekommen ein neues Grillverfahren, das sie saftiger und heißer machen soll. Quelle: mcdonalds.com

McDonald‘s will Burger revolutionieren: Big Mac und Co. erhalten neues Rezept

Im eigenen FAQ zu den neuen Rezepturen beantwortet McDonald‘s die dort gelistete Frage „Sind die Burger-Buns kleiner geworden?“ jedoch nicht. Die Antwort beschränkt sich darauf, dass sie „nun beispielsweise noch fluffiger“ und „einen Tick länger getoastet“ würden (Stand: 22. Juli 2023).

Die Auskünfte zu anderen Änderungen hingegen lauten eindeutiger. So sei das Rezept für die Big Mac-Sauce nicht geändert worden und auch die Rindfleisch Pattys hätten sich „nicht verändert – wir verwenden weiterhin nur 100 Prozent Rindfleisch“. Laut McDonald‘s gelten die Änderungen für alle Standard-Burger. Allerdings wird im FAQ der Big Mac teilweise gesondert erwähnt. Ob das Mehr an Sauce etwa auch für die übrigen Burger gilt, bleibt daher zunächst unklar. (na)