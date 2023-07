Chicken-Nuggets im Öko-Test: Nur drei schneiden mit „gut“ ab

Von: Robin Dittrich

Öko-Test nahm elf Tiefkühl-Chicken-Nuggets und drei von Fast-Food-Ketten unter die Lupe. Die Ergebnisse sind teils erschreckend, nur drei werden mit „gut“ eingestuft.

Kassel – Chicken-Nuggets stehen bei vielen Menschen auf der Speisekarte; vor allem, wenn es schnell gehen muss. Öko-Test untersuchte jetzt 14 Chicken-Nuggets auf deren Inhaltsstoffe. Das Ergebnis schlägt auf den Magen: Ein Großteil der Produkte erhielten dabei die Testurteile „ausreichend“ bis „ungenügend“. Nur drei waren demnach „gut“.

Chicken Nuggets im Öko-Test: Viele Produkte sind „ausreichend“ bis „ungenügend“

Getestet wurden die Chicken-Nuggets auf die Inhaltsstoffe, wie Mineralölbestandteile, Rückstände von Tierarzneimitteln und krebserregende Stoffe. Wichtig war beim Öko-Test auch das Verhältnis von Panade zu Fleisch, das bei einigen Nuggets zu schlechten Ergebnissen führte. Auch das Thema Tierwohl und Transparenz spielte eine wichtige Rolle: „Industrielle Hühnerhaltung ist oft grausam. Die Tiere leben dicht an dicht, ohne jemals das Tageslicht zu sehen“, schrieb Öko-Test dazu. Auch 17 vegane Burger-Pattys wurden von Öko-Test untersucht – viele schnitten schlecht ab.

Öko-Test untersuchte 14 verschiedene Chicken-Nuggets – nur drei davon schnitten mit der Note „gut“ ab. © Design Pics/Imago (Symbolbild)

Das beste Ergebnis beim Öko-Test erzielten unter anderem die „Bio Bio Chix! Chicken Nuggets“, die es beim Netto Marken-Discount zu kaufen gibt. 500 Gramm der Chicken Nuggets kosten dort 7,48 Euro. Viele der Chicken-Nuggets aus der Tiefkühltruhe erhielten lediglich die Note „ausreichend“. Bei den „Gut Langenhof Hähnchen Nuggets“ des Supermarkts Norma wurde sogar ein antibiotikaresistenter Keim nachgewiesen. Auch die Chicken-Nuggets von KFC, McDonald‘s und Burger King schnitten nicht gut ab. Burger King hatte zusammen mit Iglo sogar die schlechteste Bewertung des gesamten Öko-Tests.

Chicken-Nuggets im Öko-Test: Mehrere Produkte weisen problematische Inhaltsstoffe und Keime auf

Wie Öko-Test schreibt, sind die in den Chicken Nuggets von Norma gefundenen Keime bei vollständigem Durcherhitzen der Nuggets für den Menschen ungefährlich. „Der Fund weist aber auf ein grundsätzliches Problem in der Hähnchenmast hin: Die häufige Antibiotikagabe im Hühnerstall führt zur Bildung von immer mehr resistenten Keimen“, kommentiert Öko-Test. In den Testverlierern von Burger King und Iglo ermittelte das zustände Labor Gehalte an 3-MCPD-Fettsäureestern (3-MCPD).

So schnitten die getesteten Chicken Nuggets im Öko-Test ab:

Produkt Anbieter Öko-Test-Urteil Bio Bio Chix! Chicken Nuggets Netto Marken-Discount gut Bio Chicken Nuggets Edeka gut Ja! Chicken Nuggets Rewe mangelhaft Chicken Nuggets classic Iglo ungenügend Chicken McNuggets McDonald's ausreichend King Nuggets Burger King ungenügend

3-MCPD ist ein unerwünschter Stoffe, der bei der Herstellung von Lebensmitteln gebildet werden kann. Der Stoff steht im Verdacht, beim Menschen Nierenversagen hervorzurufen und in hohen Dosen gutartige Tumore zu verursachen. Vor allem für Kinder kann der Verzehr von belasteten Nahrungsmitteln schnell zu einem erhöhten Risiko führen. Zu Burger King und Iglo sagte Öko-Test-Chefredakteurin Kerstin Scheidecker: „Sie liefern ein miserables Ergebnis in unserem Test ab. Sie zeigen, wie es Hersteller keinesfalls machen sollen: belastete Produkte anbieten und Tierwohl und Transparenz hintenanstellen.“