Rewe-Kundin wundert sich jahrelang über Lebensmittelmotten: „Ich habe endlich meine Antwort“

Nistet sich Ungeziefer in der Küche ein, liegt der Verdacht mangelnder Hygiene nahe. Eine Rewe-Kundin konnte als Ursache nun allerdings nach Jahren wohl ein Produkt von Rewe ausmachen.

München – Rewe bietet Kunden, wie viele andere Lebensmittelhändler auch, eine eigene Bio-Linie an. In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach möglichst naturbelassenen Waren nämlich deutlich. Allerdings bringt der Trend zu Bio-Lebensmitteln auch das ein oder andere Problem mit sich. Eine Rewe-Kundin machte nach jahrelanger Suche nun einen Fund in einem Produkt des Supermarktes, das ein wenig zu natürlich war.

Hygiene in der Küche: Plagegeist zieht oft unerkannt ein – und ist schwer loszuwerden

In einer Küche sollte es sauber zugehen. Obwohl Fernsehköche alle 50 Sekunden vor laufender Kamera etwas Unhygienisches tun, sind die meisten Menschen bestrebt, bei der eigenen Zubereitung von Speisen gewisse Standards einzuhalten. Händewaschen, saubere Arbeitsflächen, frische Lebensmittel – und freilich keinerlei Ungeziefer, das sind die Grundvoraussetzungen für ein sorgenfreies Kochvergnügen. Beim Besuch im Restaurant gibt es dementsprechend ebenfalls eindeutige Zeichen, die auf mangelnde Hygiene schließen lassen.

Wer zu Hause den Kochlöffel schwingt, wird daher umso verärgerter sein, wenn er von einem ganz speziellen Küchenplagegeist heimgesucht wird: der Lebensmittelmotte. Die Tierchen werden zumeist durch verunreinigte Lebensmittel in die heimischen vier Wände eingeschleppt und es braucht oft lange, bis man die unerwünschten Besucher wieder los ist. Die Motten befinden sich in der Regel noch im Ei-Stadium und fallen daher beim Kauf der Produkte oft nicht auf. Zwar werden sie nicht so groß wie die Riesen-Motte, die bei Bauarbeiten in einer australischen Schule gefunden wurde, aber sind meist sehr zahlreich.

Lebensmittelmotten: Blinde Passagiere in Bio-Produkt machen Rewe-Kundin jahrelang zu schaffen

Der Einzug der Tierchen ist also nicht automatisch auf mangelnde Hygiene zurückzuführen. Insofern ist es aber auch schwieriger, die Plagegeister wieder loszuwerden, muss man doch erst einmal ihr Nest finden. Viele Verbraucher setzen heutzutage auf Bio-Artikel aus dem Supermarkt oder Discounter – die schonende Behandlung der Lebensmittel jedoch macht es für Lebensmittelmotten noch einfacher, bis in die Vorratsschränke der Kunden zu gelangen.

Mehrere Nutzer der sozialen Medien beklagten in der Vergangenheit bereits blinde Passagiere in Bio-Waren. So fand eine Kundin von Edeka in Bio-Hackfleisch Plastikschnipsel, eine Rewe-Kundin entdeckte eine Vogelfeder in Bio-Spinat. Lebende Insekten, wie sie eine Facebook-Userin nun in einem Produkt von Rewe ausmachte, sind aber wohl noch einmal eine andere Liga.

„Ich habe Jahre damit verbracht, zu verstehen, woher Lebensmittelmotten kommen. Ich putze die Küche auf den Kopf, aber sie erscheinen immer noch. Ich glaube, ich habe endlich meine Antwort“, schreibt die Frau und postet ein Foto von einer Packung „Rewe Bio Basmatireis“. Darin sind schwarze Krümel erkennbar. „Ungeöffneter Reissack voller toter Motten und Larven. Ich glaube, ich habe es nicht rechtzeitig geöffnet“, erklärt die Userin. Basmatireis, den man beispielsweise für dieses fruchtige One Pot Chicken Curry verwenden kann, diente wohl als Transportweg in die Küche der Dame. „Danke Rewe“, kommentiert diese den Post mit einem würgenden Emoji. Dass die Kundin den Reis lang genug geschlossen hielt, um die Eindringlinge entdecken zu können, war trotz des nicht mehr zum Verzehr zu empfehlenden Produkts wohl ein glücklicher Zufall.