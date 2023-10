Unkenntliche Straßenschilder: Wann Sie trotzdem Strafe zahlen müssen

Von: Maximilian Hertel

Ist ein Verkehrszeichen nicht mehr für den Verkehrsteilnehmer erkennbar, verliert es seine Wirkung, richtig? Ganz so einfach ist es nicht!

Kassel – Auch bei erfahrenen Autofahrern sorgt das ein oder andere Verkehrsschild für Verwirrung: Wissen Sie zum Beispiel, was ein „Ei“ auf Wellen bedeutet? Oder auf was Autofahrer achten sollten, wenn ein roter Punkt auf einem Schild zu sehen ist?

Unwissenheit bewahrt bekanntlich nicht vor Strafe. Doch wie steht es um die Konsequenzen, wenn Verkehrsschilder nicht beachtet werden können, weil sie nicht sichtbar sind? Hier kommt es teilweise auf die Autofahrer selbst an!

Geblitzt bei unkenntlichen Straßenschildern – Das sagen Juristen dazu

Nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt der Sichtbarkeitsgrundsatz bei allen Verkehrsschildern: Somit muss das Schild so aufgestellt sein, dass die geltende Regelung für den Verkehrsteilnehmer durch einen raschen und beiläufigen Blick erkennbar ist. Das kann allerdings schwierig werden, wenn Schilder eingeschneit, verdreckt oder von Pflanzen überwuchert sind.

Laut den Juristen des ADAC können Autofahrer, die geblitzt wurden, weil das Tempolimit nicht erkennbar ist, Einspruch erheben. Vorausgesetzt, man könne nachweisen, dass das Schild zu diesem Zeitpunkt nicht lesbar war, heißt es auf adac.de. Allerdings darf nur so schnell gefahren werden, wie es die Bedingungen und die eigenen Fähigkeiten zulassen. Demnach sei „die Geschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen“ anzupassen. Doch Achtung: Das gilt nicht für alle Verkehrsschilder!

Bei diesen Schildern gib es keine Ausnahmen – auch dann nicht, wenn sie unleserlich sind

Einige Schilder sind unverkennbar, auch wenn die Abbildung darauf nicht sichtbar ist. Ein offensichtliches Beispiel ist hier das Andreaskreuz, welches dem Schienenverkehr Vorrang gewährt. Weitere Schilder, die durch eine einzigartige Form erkennbar sind, sind das umgedrehte Dreieck „Vorfahrt gewähren“ sowie das achteckige Stopp-Schild. Hier gibt es entsprechend auch keine Nachsicht bei schlechten Bedingungen.

Sonderregel für Anwohner – Ein nicht lesbares Tempolimit ist keine Ausrede

Ähnlich wie bei den Verkehrsschildern wird auch bei den Verkehrsteilnehmern unterscheiden. „Von ortskundigen Verkehrsteilnehmenden, die bestimmte Strecken regelmäßig fahren, kann durchaus erwartet werden, dass sie die dort geltenden Regeln kennen.“ schreibt der ADAC. So können Ortsansässige schnell in Erklärungsnot geraten, wenn sie auf dem täglichen Weg zur Arbeit in einer 30er-Zone mit 50 km/h geblitzt werden. Ein Verweis auf ein nicht sichtbares Tempolimit sei hierbei keine Ausrede.

Wie verhalte ich mich richtig bei unleserlichen Verkehrsschildern

Auch hier haben die Experten eine Antwort parat: Sollte ein Verkehrsschild beispielsweise von Schnee bedeckt sein, müsse das Schild nicht von Verkehrsteilnehmern freigekratzt werden. Demnach sind Autofahrer auch nicht verpflichtet, die Fahrt zu unterbrechen. Der ADAC empfiehlt: „Halten Sie sich an die allgemeinen Tempolimits innerorts und außerorts und fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit.“

