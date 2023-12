„Ihr scheint ja keine anderen Probleme zu haben“ – DB-Post bei Instagram erntet viel Kritik

Weihnachts-Post der Deutschen Bahn geht nach hinten los – „Das ist schon frech“

Von: Kai Hartwig

An Weihnachten kommen viele Familien zusammen. Die Deutsche Bahn griff das in einem Instagram-Post auf. Doch die Reaktionen waren nicht wie erhofft.

München – Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt bei vielen Menschen. Offenbar ist man auch bei der Deutschen Bahn (DB) schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Darauf lässt zumindest ein Post der Social-Media-Abteilung des Unternehmens schließen, der am 12. Dezember auf Instagram veröffentlicht wurde. Allerdings hatte man bei der Bahn wohl nicht mit den Reaktionen auf den Weihnachts-Post gerechnet.

Denn statt Besinnlichkeit und positivem Feedback hagelte es Kritik ohne Ende – und die reichte vom DB-Vorstand, über die Bahn-App bis hin zum altbekannten Problem der Unpünktlichkeit. Doch der Reihe nach.

Weihnachts-Post der Deutschen Bahn geht nach hinten los – „Was mir nicht schmeckt...“

Die Bahn postete auf ihrem Instagram-Account „dbpersonenverkehr“ das Bild eines Christstollen, samt des Schriftzugs „Siiimplyyy haaaving a wonderful Christmasstollen.“ Frei nach dem Refrain in Paul McCartneys Weihnachtssong „Wonderful Christmastime“. Dazu schrieb das DB-Social-Media-Team noch: „In unserem Bordbistro bekommt ihr den perfekten Snack zum ‚Driving Home for Christmas‘ – STOLLEN!“ Doppelt hält besser, dachten die Bahn-Mitarbeiter wohl. Und bemühten mit dem Hit des irischen Sängers Chris Rea gleich einen weiteren Klassiker der Weihnachts-Charts.

Die Begeisterung auf Instagram hielt sich derweil in Grenzen. Statt weihnachtlicher Grüße hinterließen viele Userinnen und User in der Kommentarspalte bitterböse Kritik an der Bahn. „Falls das Bordbistro überhaupt mal offen hat“, meinte eine Nutzerin nur. „Der Stollen könnte mir schon schmecken“, kommentierte eine andere: „Was mir nicht schmeckt, ist die Aktualität der Auskunft in der App: Ich bin auf der Arbeit und schaue auf die App, die mir sagt a) mein Zug kommt und b) er kommt pünktlich.

c) stehe ich dann am Bahngleis im Regen und warte 20 Minuten auf meinen Zug! Herzlichen Glückwunsch.“

„Ihr scheint ja keine anderen Probleme zu haben“ – DB-Post bei Instagram erntet viel Kritik

Ein User schrieb: „Immer wieder fallen die Züge aus. Unglaublich unzuverlässig“, schrieb ein Nutzer. Die DB-Mitarbeiter versuchten sich noch in Schadensbegrenzung, erfragten genauere Angaben zu den ausgefallenen Verbindungen des Kunden. „Jedes Mal das Gleiche. Wirklich. Ich fahre lieber mit dem Auto und versaue die Umwelt, als mit euch zu fahren“, erwiderte der.

„Ihr scheint ja keine anderen Probleme zu haben, als den guten Stollen?! Wie wäre es mit Pünktlichkeit oder Ausfall von Zügen, oder dem Gedanken an die arbeitenden Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind?? Das ist schon wirklich frech! Was Sie da vom Stapel, aehh Stollen lassen“, meinte ein weiterer Nutzer.

Die Deutsche Bahn hat immer wieder mit der Pünktlichkeit der eigenen Züge zu kämpfen. © Christoph Soeder/dpa

„Euer Vorstand ist wie Eure Bahn – ein kompletter Totalausfall“

Gegen die Unternehmensspitze richtete sich der Kommentar eines anderen Users. „Euer Vorstand ist wie Eure Bahn – ein kompletter Totalausfall. Ein Toastbrot würde Euren Laden besser managen als Euer Vorstand, bestehend aus Versagern. Mit Eurer Leistung würde jeder normaler Angestellte ne Abmahnung kassieren, aber Ihr Vollpfeifen greift beherzt in die Steuerkasse“, wetterte ein anderer User. Damit bezog er sich wohl auf die satten Millionen-Boni, die die Bahn-Chefs laut einem Medienbericht trotz verfehlter Ziele kassierten.

Der Frust und die Wut auf die Bahn sitzt bei einigen Menschen offensichtlich sehr tief. Dabei dürften auch die sich zuletzt häufenden Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL eine Rolle spielen, warum die Unzufriedenheit mit der Deutschen Bahn zu wachsen scheint. Immerhin wurde jüngst über eine mögliche Tarifeinigung zwischen GDL und DB noch vor Weihnachten spekuliert. Sollte die nicht gelingen, drohen im Januar 2024 möglicherweise neue Streiks. Dann dürfte es nicht der letzte Post der Deutsche Bahn gewesen sein, der deutlich andere Reaktionen als gewünscht hervorruft. (kh)