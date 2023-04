So erben Sie auch, wenn Sie bereits enterbt sind

Von: Stella Henrich

Teilen

Wer eine Verwandten enterben will, muss das testamentarisch festschreiben. Dennoch garantiert das Gesetz dem Erben einen Pflichtteil. „Erben trotz Enterbung“ geht also.

Hamburg ‒ „Du bist enterbt“ – ein Satz, den so manchen Erben blass werden lassen dürfte. 3,1, Billionen Euro werden laut Deutschem Institut für Altersvorsorge von 2015 bis zum Jahr 2024 hierzulande vererbt. Manch einer geht dennoch leer aus. Wie etwa Henrik Thiele, Sohn des verstorbenen Multimilliardärs Heinz Herrmann Thiele, der sein Geld mit dem Autozulieferer Knorr-Bremse angehäuft hat. Der Sohn soll sogar auf seinen Pflichtteil noch zu Lebzeiten des Vaters verzichtet haben. Inzwischen geht er laut einem Bericht der Zeitung Handelsblatt gerichtlich dagegen vor.

Nahe Verwandte bekommen in der Regel immer einen Pflichtteil einer Erbschaft. (Symbolbild) © Matthias Stolt/Imago

Pflichtteilerbe: Nicht jeder, der enterbt wird, geht leer aus

Grundsätzlich darf jeder Vererbende frei entscheiden, wer sein Vermögen erben und wer enterbt werden soll. Doch nicht jeder Erbe, der enterbt wird, geht auch automatisch komplett leer aus. Laut deutschem Erbrecht steht den nächsten Angehörigen immer eine Mindestbeteiligung zu, der sogenannte Pflichtteil. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

Was bedeutet enterbt zu sein? Von einer Enterbung spricht man, wenn eine Person, die nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge als Erbe berufen ist, im Testament nicht bedacht wird oder ausdrücklich (auch ohne einen Erben einzusetzen) von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen wird (§ 1938 BGB). Der Pflichtteil vom Erbe berechnet sich nach den §§ 1924 bis 1936 BGB. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. Auch enterbte Ehegatten, Kinder und andere Erbberechtigte haben als Pflichtteilsberechtigte Anspruch auf 50 Prozent ihres gesetzlichen Erbteils. Wer sein Erbe bzw. Vermögen allerdings verschenkt, kann den Anspruch auf einen Pflicht­teil dadurch nicht beliebig aushöhlen. Laut Stiftung Warentest sind Angehörige durch sogenannte Pflicht­teil­ergän­zungs­ansprüche geschützt. Das heißt: Die meisten Schenkungen, die jemand in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod veranlasst hat, werden zum Nach­lass gezählt und erhöhen so den Pflicht­teils­anspruch.

Einem unliebsamen Verwandten vollständig vom Erbe auszuschließen, ist in den meisten Fällen also gar nicht so einfach und meist nur im Falle eines Verbrechens möglich. Undank, ein Kontaktabbruch oder sonstige Zerwürfnisse zählen laut Rechtsexperten allerdings nicht dazu.

Das gilt beim Pflichtteilerbe trotz Enterbung:

Der Anspruch auf ein Pflichtteil-Erbe im Erbrecht entsteht, wenn die Person, die den Anspruch geltend macht, durch Testament oder Erbvertrag von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist.

Der gesetzliche Erbberechtigte kann seinen Erbteil ausschlagen. Auch dann verbleibt ihm das gesetzliche Pflichtteilerbe.

Der Pflichterbteil garantiert eine Mindestbeteiligung am Nachlass.

Der Anteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

Das Pflichtteilerbe ist ein reiner Geldanspruch. Es begründet keinen Anspruch, am Nachlass teilzuhaben oder über einzelne Nachlassgegenstände zu verfügen.

reiner Geldanspruch. Es begründet keinen Anspruch, am Nachlass teilzuhaben oder über einzelne Nachlassgegenstände zu verfügen. Der Pflichtteil verjährt laut Erbrecht nach drei Jahren.

Hat sich ein Erbe gegenüber dem Vererbenden schuldig gemacht, kann das Pflichtteilerbe in Ausnahmefällen entzogen werden (§ 2333 Abs. 1 BGB - Entziehung des Pflichteils). Quelle: Testament-Erben.de

Pflichtteilerbe: Nur die nächsten Verwandten haben einen Anspruch

Nur Ihre nächsten Verwandten haben Anspruch auf ein Pflichterbteil. Dazu zählt das Gesetz Kinder, Enkel und Urenkel. Pflichtteilsberechtigt sind auch die beiden Elternteile sowie der überlebender Ehegatte oder Ihr eingetragener Lebenspartner. Auch Ihre nichtehelichen und adoptierten Kinder sind pflichtteilsberechtigt, nicht aber Ihre Stiefkinder und Pflegekinder.

Solange der Vererbende lebt, besteht kein Anspruch auf das Pflichtteilerbe. Lediglich der Pflichteilergänzungsanspruch verhindert, dass Erben am Ende leer ausgehen. Vererbende können den Pflicht­teil natürlich verringern, indem sie ihr Vermögen verbrauchen. Dann bleibt aber auch für die anderen Verwandten weniger übrig. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher rechtzeitig seinen Nachlass richtig regeln, um einen späteren Erbstreit zu verhindern.