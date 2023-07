Urlaub deutlich teurer als in 2022: Mit diesen Tipps kommen Sie trotzdem günstig weg

Von: Stella Henrich

Pauschalreisen und Flugtickets sind für Verbraucher in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Mit ein paar Tricks, können Ferienurlauber trotzdem noch günstige Reiseangebot finden.

München ‒ Eigentlich sollte der diesjährige Sommerurlaub bereits im Winter vergangenen Jahres gebucht sein. So der Tipp großer Reiseveranstalter, gerade wenn der Kosten-Faktor für die Reise eine Rolle spielt. Doch wer weiß im kalten Dezember denn bereits, wo er im warmen Sommer Urlaub machen will, um sich – allein oder mit der Familie – zu entspannen? Schließlich gibt es ja auch immer noch günstige Last-Minute-Angebote von Reiseveranstaltern, auf die viele Urlauber hoffen.

Doch bereits zu Beginn dieses Jahres rechneten deutsche Veranstalter laut dem Online-Reiseportal Travelbook mit steigenden Preisen im Sommer und rieten Verbrauchern dazu, Frühbucherrabatte zu nutzen. Denn „Last-Minute ist fast tot“, warnte eine Expertin vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) bei Travelbook. Und tatsächlich zeigt sich jetzt, Pauschalreisen und Flugtickets sind für Verbraucher im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich teurer geworden.

Urlaub deutlich teurer als 2022: Urlaubsländer wie Griechenland und Türkei kosten in 2023 deutlich mehr

Wie das Satistische Bundesamt jetzt mitteilt, müssen Urlauber für Pauschalreisen derzeit tiefer in die Tasche greifen. Sie kosteten im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt etwa 10,2 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zu 2019 waren sie sogar um 19 Prozent teurer. Wer in Deutschland Urlaub machte, musste in diesem ersten Halbjahr 14, 5 Prozent mehr bezahlen als im Halbjahr zuvor. Pauschalreisen ins Ausland verteuerten sich dagegen „nur“ um 10,0 Prozent.

Diese Pauschalreiseziele wurden für Urlauber teurer:

(Vergleich 1. Halbjahr 2023 gegenüber 1. Halbjahr 2022)

Griechenland - plus 13,5 Prozent

Balearen (Spanien) - plus 13,5 Prozent

Türkei - plus 11,0 Prozent

Kanaren - plus 10,8 Prozent

Ägypten - plus 8,7 Prozent

Urlaub deutlich teuer als 2022: Viele Sommerurlauber können mit ein paar Tricks jetzt noch günstiger wegkommen.

Urlaub heute deutlich teurer als im Vorjahr: Mit diesen Tipps finden Reisende noch ein günstiges Ziel

Doch trotz dieser Preisentwicklung in diesem Jahr können Reisende auch in den nächsten Wochen noch ein günstiges Angebot auf dem Reisemarkt finden, wenn sie fünf wesentliche Tipps beachten, rät Focus.de. Dazu zählt unter anderem, außerhalb der Ferienzeit Urlaub zu machen. (Anmerkung d. Red.: Aktuell haben in 14 Bundesländern die Schulferien begonnen. Nur in Bayern und Baden-Württemberg gehen sie erst am 27. Juli los.) Um einen günstigen Preis zu erhalten, empfiehlt das Vergleichsportal Idealo dem Bericht zufolge, Flüge möglichst dienstags, mittwochs oder samstags zu buchen. Reisende sollten auch nicht in die bekannten Touristen-Hotspots fahren, sondern online nach tollen Geheimtipps suchen.

Ferienzeit ist Reisezeit Im Zuge insgesamt steigender Preise haben sich laut dem Bundesamt für Statistik (destatis) die Flugtickets und Pauschalreisen für Verbraucher:nnen „überdurchschnittlich verteuert“. Wie destatis jetzt mitteilt, stiegen die Preise für internationale Flüge im 1. Halbjahr dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 24,9 Prozent. Dabei zeige sich, dass die Preise sowohl für Flugtickets als auch für Pauschalreisen schon seit Ende der Corona bedingten Reisebeschränkungen sehr stark gestiegen sind. Konkret heißt das: Die Preise für Flugtickets waren im 1. Halbjahr 2023 um 52,6 Prozent höher als im stark von der Pandemie geprägten 1. Halbjahr 2021, so die Ergebnisse der Wiesbadener Behörde. Betrachte man die Preise bei Auslandsflügen in der Economy-Class, gab es laut destatis die größten Steigerungen bei Langstreckenflügen nach Asien und Australien: Hier zahlten Flugreisende im 1. Halbjahr 2023 rund 42,5 Prozent als im Vorjahresvergleich. Aber auch Flugtickets ins europäische Ausland (+31,9 Prozent), nach Südamerika (+19,6 Prozent) oder Afrika (+16,6 Prozenr) verteuerten sich deutlich. Dagegen falle der Preisanstieg bei Flugtickets für Inlandsflüge mit 3,9 Prozent im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreshalbjahr eher gering aus.

Als weiteren Tipp wird zu einer rechtzeitigen Buchung der Reise geraten. Zwei Monate vorher beispielsweise. Auch Frühbucherrabatte auf Pauschalreisen springen dabei raus. Obgleich Branchenkenner warnen, dass manch ein Urlauber bei einer kurzfristigen Buchung im Sommer leer ausgehen könnte oder aber höhere Preise in Kauf nehmen müsste – speziell, wenn es eine bestimmte Urlaubsregion sein soll, berichtet Travelbook.

Urlaub deutlich teurer als 2022: Flexibel bleiben und kleine Abflughäfen nutzen

Für Urlauber kann es sich außerdem lohnen, auf kleinere Flughäfen im grenznahen Ausland auszuweichen. Daher sollten sie unterschiedliche Start- und Zielflughäfen testen. Auch ein paar praktische technische Tricks am heimischen Rechner helfen dabei, ein günstiges Angebot zu finden. „Vor dem Buchen besser Verlauf samt Cookies löschen oder Browser wechseln“, so der nächste Tipp. Denn ansonsten werde „dem Nutzer ein höherer Preis angezeigt“, so Focus.de. Nützliche Flug-Suchmaschinen seien beispielsweise Google Flights und Kayak.de.

Wer am Ende doch nicht sein perfektes Ziel für den Sommer auf den letzten Drücker findet, sollte vielleicht mit dem Campingwagen in die Ferien losziehen.