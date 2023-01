Trinkgeld verweigert: Verärgerter Pizza-Bote soll mit Foto dieser Unmöglich-Aktion geprahlt haben

Von: Armin T. Linder

Ein Foto sorgt im Netz für Aufsehen: Weil ihm das Trinkgeld verweigert worden sei, soll ein Pizza-Bote mit einer unmöglichen Aktion reagiert haben.

New York - Der Screenshot eines Social-Media-Posts geht bei Reddit steil und sorgt für viele Diskussionen. Ist das wirklich so passiert? Oder handelt es sich um einen Fake? Ein verärgerter Liefer-Bote soll sich am Essen zu schaffen gemacht haben, nachdem ihm bei der Bestellaufgabe das Trinkgeld verwehrt wurde. Ein Foto seiner Aktion soll er dann in einer DoorDash-Gruppe gepostet haben.

Pizza vor Klimaanlage abgekühlt? Foto eines angeblich verärgerten Lieferboten sorgt für Diskussionen

Von vorne: Bei DoorDash handelt es sich um einen US-Lieferdienst. Dessen Fahrer bringen das Essen von den Restaurants oder Fast-Food-Ketten zu den Bestellern. Einer wurde nun angeblich sauer, dass ein Kunde beim Bestellen die Trinkgeld-Option nicht ausgewählt hat. „Klimaanlage auf Vollgas für den Kein-Trinkgeld-Geber“ steht bei einem Foto, das einen geöffneten Karton mit Pizza zeigt, der direkt vor der Klimaanlage platziert ist. Soll heißen: Das Essen kam dann wohl kalt an.

Der Screenshot wirkt zwar authentisch, aber ist er es auch? „Seltsam, Little Caesars nutzt jetzt normalerweise manipulationssichere Kartons“, schreibt einer, der die Essenskette erkannt haben will, von der DoorDash ausgeliefert hat. „Tun sie. Das ist ein Fake-Posting. 99 Prozent der Fast-Food-Restaurantketten haben manipulationssichere Verpackungen heutzutage“, meint einer. Ein anderer kontert: „Meiner nicht lol. Habe heute erst bestellt, nicht zugeklebt oder so.“

„Nehmt nichts Unversiegeltes an“

Insofern bleibt ein großes Fragezeichen hinter der Echtheit. Andere gehen aber erst mal von dieser aus. „Stellt euch vor, dieser Kunde wollte Bargeld geben und hat es wahrscheinlich getan“, unkt einer. Ein anderer meint: „Solche Sch**** ist der Grund, warum ich NIE eine dieser Apps nutze. Ich traue gerade noch tatsächlichen Angestellten, mein Essen auszuliefern. Die Leute sind viiiiiiel zu vertrauensselig, wenn es darum geht, dass Fremde mit ihrem Essen hantieren.“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Nehmt nichts Unversiegeltes an.“

Rund 16.000 Reaktionen per Up-/Downvotes kamen in den ersten zehn Stunden für den Reddit-Beitrag zusammen sowie sage und schreibe 1.800 Kommentare. Ob die Unmöglich-Aktion mit der Liefer-Pizza nun tatsächlich passiert ist oder nicht: Die Diskussion dürfte zumindest einige sensibilisiert haben, künftig genauer hinzuschauen. Einfach nur lustig hingegen war dieser Eintrag im Trinkgeld-Feld eines Bons. Und was eine Hobby-Köchin mit ihrer Pizza angestellt hat, ließ vor mehreren Jahren einige lachen. (lin)