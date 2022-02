Valentinstag 2022: Romantische WhatsApp-Sprüche für den Tag der Liebe am 14. Februar

Von: Mark Stoffers

Am 14. Februar ist der Valentinstag 2022. Für Verliebte ein Tag, an dem romantische WhatsApp-Grüße, liebevolle Botschaften und Nachrichten sowie süße Videos an den Valentinsschatz versendet werden. © Fabian Sommer / dpa

Am 14. Februar 2022 ist Valentinstag: Für Verliebte, Geliebt und Paare der Tag um romantische Nachrichten als WhatsApp-Grüße oder Telegram-Botschaft zu verschicken.

Berlin – Für viele Paare ist der Valentinstag auch 2022 wieder ein absolutes Muss. Daran ändert auch Corona und insbesondere die Omikron-Welle erneut nichts. Auch wenn böse Zungen behaupten, dass der Tag der Liebe nichts anderes als ein konsumgetriebener Tag ist, lassen sich dennoch Verleibte, Geliebte und Turteltauben sich nicht zweimal bitten, um romantische Videos und liebevolle Sprüche via Messenger-Dienst zu versenden oder auf Valentintagskarten zu schreiben. Für viele Romantiker und Menschen, die vom Suchen und Finden der Liebe träumen, gehören WhatsApp-Sprüche zum Valentinstag nicht nur zum guten Ton, sondern zum unersetzlichen Repertoire.



Die besten WhatsApp-Sprüche am Valentinstag und welche Bedeutung der Tage Liebe in Deutschland hat

Herkunft des Valentinstags: Der 14. Februar als Tag der Liebe geht wohl auf den Märtyrer Valentin von Terni zurück

Mythen und Legenden ranken sich um die Herkunft des Valentinstag. Gemeinhin gilt in diesen Gefilden, dass der Valentinstag auf die Geschichte des Heiligen Valentin von Terni zurückgeht. Dieser wird häufig als „Vater des Valentinstags“ bezeichnet. Seine Geschichte spielt dabei wohl im 3. Jahrhundert. Der damalige Bischof des heutigen Terni in der italienischen Provinz Umbrien kam als Märtyrer ums Leben, obwohl nicht gesichert ist, ob der Heilige Valentin auch wirklich nur eine Person war oder sich die Legenden um ihn aus mehreren Personen zusammensetzen.

Auch einige Bräuche sollen auf den Heiligen Valentin zurückgehen, doch hundertprozentige Sicherheit kann in im Fall des Valentinstages selbst die Wissenschaft geben.