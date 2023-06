Dringender Rewe-Rückruf: Metallteile können zu inneren Verletzungen führen

Von: Vivian Werg

Rewe ist aktuell von einem Rückruf betroffen. In einem veganen Ersatzprodukt könnten gefährliche Metallteile enthalten sein. Beim Verzehr drohen Verletzungen.

München – Eine Vielfalt an veganen Produkten findet sich nicht nur in Bioläden. Immer mehr Supermärkte wie Reweund Edekasowie Discounter wie Aldi und Lidl bieten eine große Auswahl an vegetarischen und vegane Produkten an. Doch immer wieder kommt es vor, dass Produkte zurückgerufen werden, die bereits in den Supermarkt-Regalen waren. So wurde erst vor kurzem ein Fleisch-Produkt bei Edeka wegen Listerien zurückgerufen. Bei Kaufland ein beliebter Käse wegen erheblicher Gesundheitsrisiken.

Wer bevorzugt vegetarische oder vegane Produkte einkauft, sollte seine Einkäufe jetzt genau überprüfen. Denn wie der Hersteller SoFine Foods BV über das Portal produktwarnung.eu informiert, können die veganen Spinat-Schnitzel Metallteilchen enthalten. Von dem Rückruf sind neben Rewe auch noch zwei weitere Supermärkte betroffen.

Rückruf von veganem Produkt bei Rewe – zwei weitere Supermärkte betroffen

Wie der Hersteller angibt, sind von dem Rückruf insbesondere die Artikel mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.05.2023 bis einschließlich 10.07.2023 betroffen. Nach Aussagen des Unternehmens, können Metallstücke in dem Spinatanteil vorhanden sein. Diese können bis zu zwei Millimeter groß sein. Vom Verzehr wird dringend abgeraten, da sie zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen können. Von dieser vorsorglichen Maßnahmen seien Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten allerdings nicht betroffen, heißt es weiter.

Verkauft wurden die Produkte, laut Supermarktcheck.de, bei Rewe, Marktkauf und Globus. Kunden können die Waren auch ohne Vorlage eines Kassenbons und gegen Erstattung des Kaufpreises in den jeweiligen Märkten zurückgeben.

Rewe, Marktkauf und Globus: Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Die genauen Eckdaten zu dem vom Rewe-Rückruf betroffenen Produkt im Überblick:

Hersteller SoFine Foods BV Produkt SoFine Spinat Schnitzel Verkauft bei Rewe, Marktkauf, Globus Betroffenes MHD 22.05.2023 bis einschließlich 10.07.2023 Los-Kennzeichnung EAN 8718885891164

Auch der Hersteller denree GmbH informiert aktuell über einen Rückruf des vegetarischen Artikels denree Gemüsebratlinge Spinat. Diese könnten ebenfalls Metallstücke enthalten. Wie das Verbraucherportal Chip berichtet, wurden sämtliche betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Bio-Bratlinge waren in Bio-Supermärkten wie Basic, Denns, Biomarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten im Verkauf.

Es kommt nicht selten vor, dass ein Produkt aus Supermärkten oder Discountern zurückgerufen wird. Die häufigsten Ursachen für einen Rückruf sind laut Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mikrobiologische Verunreinigungen durch Keime, Viren oder Bakterien. Im vergangenen Jahr gab es rund 311 Rückrufe auf dem Portal lebensmittelwarnung.de der Bundesländer und des BVL. Um aufwendige Rückruf-Aktionen zu vermeiden, sind bei der Herstellung und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln viele Regeln zu beachten. (Vivian Werg)