Fencheltee in Mogelpackung bei Aldi verärgert Verbraucher

Von: Deborah Baran

Der Fencheltee von Aldi Nord sorgt für Ärger bei Verbrauchern: Obwohl der Inhalt immer weniger wird, wächst die Packung immer weiter.

Weniger Inhalt, mehr Packung, gleicher Preis, mehr Ärger – Aldi Nord hat einiges an dem Gut Bio Fenchel-Tee verändert und damit die Konsumenten vor den Kopf gestoßen. Was genau von den Neuerungen betroffen ist, und welches Phänomen dahinter steckt, erfährst du hier.

Stiftung Wartentest stellt Anbieter von Aldi-Fencheltee zur Rede

Als Stiftung Warentest nach einer empörten Meldung über die Änderungen des Fencheltees beim Anbieter nachfragt, heißt es, dass der Fencheltee nun in der marktüblichen Verpackung verkauft werde. Das heißt: Jeder Teebeutel ist in einzelne Papier-Kuverts verpackt, statt lose aufgereiht in der Box zu stehen.

Zusätzlich sind die anderen Maße angepasst worden. Nun gibt es statt drei nur noch zwei Gramm Fencheltee pro Beutel, der Karton ist aber um ein Drittel größer geworden. Mit derartigen Mogelpackungen tricksen Hersteller immer wieder, deshalb stellt die Verbraucherzentrale regelmäßig die Rangliste Mogelpackung des Jahres auf.

Der Fencheltee ist Opfer der „Shrinkflation“

Das Phänomen ist bereits bekannt, wie HEIDELBERG24 berichtet: Als „Shrinkflation“ bezeichnet man das heimliche „Schrumpfen“ (englisch „shrink“) der Verpackungsinhalte, während der Preis unverändert bleibt oder gar steigt. Besonders raffiniert trickste im Februar 2023 die Marke TUC – und wurde zur „Mogelpackung des Monats“ gekürt. Ob der Fencheltee diese Auszeichnung im September gewinnt, bleibt abzuwarten.

Verwandt mit der „Shrinkflation“ ist die „Skimpflation“: gleicher Preis bei schlechterer Qualität. Dies setzt sich aus dem englischen Wort „skimp“, also „einsparen“, und Inflation zusammen. Dabei wird die Qualität eines Produktes reduziert, indem billigere Inhaltsstoffe verwendet werden. Weil der Preis unverändert bleibt, erzielt der Hersteller auf diese Weise einen versteckten Gewinn. Bei dem ganzen Ärger bräuchte man eigentlich dringend eine beruhigende Tasse Tee ... (db)