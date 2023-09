iPhone 15 Pro: Verkaufsstart mit massiven Problemen und Mängeln

Von: Stella Henrich

Teilen

Die neuen iPhone 15 Pro Modelle sind da. Doch die Geräte weisen erhebliche Mängel bei Verkaufsstart auf. (Symbolbild) © Mahmoud Ajjour/imago

Das neue iPhone 15 Pro ist leichter als seine Vorgänger. Obwohl das neu designte Modell eigentlich bei den Nutzern gut ankommen sollte, gibt es nun offenbar eine eklatante Mängelliste.

München – Die neuen iPhone 15 & Co sind da. Laut Apple bestehen sie zu 75 Prozent aus recyceltem Aluminium. Das Display besticht durch seine Spitzenhelligkeit. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist es damit zweimal so hell. Neben dem 6,1-Zoll-Modell gibt es das iPhone 15 auch als Plus-Variante mit 6,7 Zoll, was außerdem über einen größeren Akku verfügt. Die Akkulaufzeit hatte in der Vergangenheit immer wieder zu zahlreichen Beschwerden von Apple-Nutzern gesorgt. Doch selbst ein Trick beim iPhone-Akku half nicht, um die Batterie der Smartphones zu schonen.

Schon vor dem Verkaufsstart in der vergangenen Woche gab es etliche Vorbestellungen von begeisterten Apple-Fans. Neben dem regulären iPhone 15 gibt es noch das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro sowie das iPhone 15 Pro Max. In Hamburg soll sich laut einem Bericht von imtest.de eine rund 500 Meter lange Schlange vor dem Apple-Store (am 22. September) gebildet haben. Die Vorfreude der meisten Menschen war enorm. Doch jetzt folgte die Enttäuschung. Laut dem Bericht kam es im Internet zu „einem Sammelsurium aus Empörung über die Pro-Modelle“.

iPhone 15 Pro mit erheblichen Mängeln - Fünf wesentliche Mängel weisen die neuen Titanen auf

Mit dem neuen Gehäuse aus Titan sollte das iPhone 15 Pro an Gewicht verlieren. Konkret bedeute das beim iPhone 15 Pro Max einen Gewichtsverlust von 19 Gramm, so imtest.de. So besteht der innere Rahmen aus Aluminium und nur etwa eine ein Millimeter dicke äußere Umrandung besteht aus Titan. Doch das angepriesene Titan sei nicht so widerstandsfähig wie erwartet, die Verarbeitung unsauber und plötzliche Hitzeschübe drückten die Leistung, listet imtest.de die Mängel des iPhone-Modells auf.

Das sind die fünf großen Mängel der iPhone 15 Pro und 15 Pro Max-Modelle:

Glasbruch: beim Anwendungstest, dem Biegeversuch, gab das Glas des iPhone-Geräts innerhalb von Sekunden nach. „Das Glas auf der Rückseite war gesprungen“, so imtest.de. Dafür sei nur ein bisschen Kraft notwendig gewesen.

beim Anwendungstest, dem Biegeversuch, gab das Glas des iPhone-Geräts innerhalb von Sekunden nach. „Das Glas auf der Rückseite war gesprungen“, so imtest.de. Dafür sei nur ein bisschen Kraft notwendig gewesen. Schweißflecken: Das oberflächliche Material kann sich durch Berührung mit schmutzigen Fingern zeitweise verfärben. Apple empfiehlt hierfür auf seinen Supportseite ein weiches, fusselfreies Tuch, mit dem Nutzer ihr iPhone abwischen sollten.

Das oberflächliche Material kann sich durch Berührung mit schmutzigen Fingern zeitweise verfärben. Apple empfiehlt hierfür auf seinen Supportseite ein weiches, fusselfreies Tuch, mit dem Nutzer ihr iPhone abwischen sollten. Überhitzung: Laut verschiedenen Quellen soll der neue verbaute A17 Pro Chip überhitzen“, so imtest.de. Wiederum andere glauben, dass die Hitze-Probleme bei iPhone 15 Pro und Pro Max durch die neue Hardware-Design-Entscheidung von Apple auftreten könnten, berichtet winfuture.de. So habe der Hersteller die Fläche für die Anleitung der Hitzeentwicklung des Chips im Inneren der Geräte reduziert, um so das Gewicht seiner Smartphones reduzieren zu können. Auch Titan trage dazu bei, die Abwärme nicht so gut nach außen leiten zu können. Laut Techbook.de berichten Nutzer von überhitzten Geräten von mehr als 40 Grad.

Laut verschiedenen Quellen soll der neue verbaute A17 Pro Chip überhitzen“, so imtest.de. Wiederum andere glauben, dass die Hitze-Probleme bei iPhone 15 Pro und Pro Max durch die neue Hardware-Design-Entscheidung von Apple auftreten könnten, berichtet winfuture.de. So habe der Hersteller die Fläche für die Anleitung der Hitzeentwicklung des Chips im Inneren der Geräte reduziert, um so das Gewicht seiner Smartphones reduzieren zu können. Auch Titan trage dazu bei, die Abwärme nicht so gut nach außen leiten zu können. Laut Techbook.de berichten Nutzer von überhitzten Geräten von mehr als 40 Grad. Nicht kratzfest: Der Titanrahmen soll bereits nach kurzer Zeit sichtbare Kratzer laut imtest.de aufweisen. Auch Techbook.de berichtet von derartigen Beschädigungen und beruft sich dabei auf Nutzerberichte bei Reddit. Auch der bekannte X-User Majin Bu bestätigt ebenfalls die sichtbaren Kratzer am Gehäuse mit einem Bild.

Der Titanrahmen soll bereits nach kurzer Zeit sichtbare Kratzer laut imtest.de aufweisen. Auch Techbook.de berichtet von derartigen Beschädigungen und beruft sich dabei auf Nutzerberichte bei Reddit. Auch der bekannte X-User Majin Bu bestätigt ebenfalls die sichtbaren Kratzer am Gehäuse mit einem Bild. Unsaubere Verarbeitung: Bei einigen iPhone 15 Pro-Geräten scheint es zu einer Fehlausrichtung des Display zu kommen, berichtet ein bekannter X-Nutzer (ehemals Twitter) auf seinem Account. Der Bildschirm ist demnach nicht perfekt an den Rändern ausgerichtet, mit der Folge, dass die Wasserdichtigkeit nicht gegeben sein soll. Einige Nutzer klagen auch über Schmutzablagerungen unter der Kameralinse, berichtet Techbook.de und beruft sich dabei auch auf den X-Nutzer Majin Bu.

Bei einigen iPhone 15 Pro-Geräten scheint es zu einer Fehlausrichtung des Display zu kommen, berichtet ein bekannter X-Nutzer (ehemals Twitter) auf seinem Account. Der Bildschirm ist demnach nicht perfekt an den Rändern ausgerichtet, mit der Folge, dass die Wasserdichtigkeit nicht gegeben sein soll. Einige Nutzer klagen auch über Schmutzablagerungen unter der Kameralinse, berichtet Techbook.de und beruft sich dabei auch auf den X-Nutzer Majin Bu. Quelle: imtest.de

iPhone 15 Pro mit erheblichen Mängeln - Massive Kritik von Käufern

Der bekannte Leaker Majin Bu, der brisante Informationen im Internet enthüllt, berichtet über Mängel beim neuen iPhone 15 Pro. Bei einigen iPhone 15 Pro-Geräten komme es zu einer Fehlausrichtung des Displays [....] und Anzeichen von Beschädigungen in verschiedenen Bereichen. So gäbe es Berichte über Blasen und verfärbte Quadrate.

Es soll zwar „relativ normal“ sein, „dass bei der ersten Charge eines umfangreich neu designten Produkts defekte Einheiten bei Käufern ankommen“, erklärt Techbook.de die Mängeliste. Doch beim iPhone 15 Pro scheine die Qualitätskontrolle eklatante Fertigungsprobleme nicht erkannt zu haben.

Das können betroffene Nutzer jetzt tun, die einen Defekt entdecken:

Sofern Sie beim Auspacken einen Produktionsfehler entdecken, gilt die Hersteller-Garantie bzw. die gesetzliche Gewährleistung. Somit muss der Hersteller nachweisen, dass ein Defekt nicht bereits ab Werk bestanden hat.

Wer sein iPhone 15 Pro online gekauft hat, für den gilt ein 14-tätiges Widerrufsrecht.

Machen Sie ein Foto oder ein Video, dass den Defekt dokumentiert.

Kontaktieren Sie den Apple-Support.

Quelle: Techbook.de

Erst zu Beginn des Jahres hat der Technologiekonzern aus Kalifornien insgesamt einen Betrag von zwei Milliarden in den Standort München investiert. Die Landeshauoptstadt ist damit Apples größter Entwicklungsstandort in Europa. Reklamationen für die immerhin ab 1000 Euro teuren Geräte ließen sich somit auch sicher direkt vor Ort im Apple-Store erledigen. (sthe)