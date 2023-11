Kinderzahnpasta im Test: 10 von 11 sind spitze – Bedenklicher Farbstoff verbannt

Von: Katja Heil

Stiftung Warentest hat sich nach dem enttäuschenden Ergebnis aus Heft 8/22 noch einmal an Kinderzahnpasta gewagt – und ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Alle 11 Kinderzahncremes im Test überzeugen.

Günstige Eigenmarken von Edeka, dm und Kaufland gehören zu den Testsiegern

Der bedenkliche Farbstoff Titandioxid wurde aus allen Pasten verbannt und der Fluoridgehalt stimmte

Milchzähne sollten dreimal täglich geputzt werden und das mit der richtigen Kinderzahncreme, die zum Alter des Kindes passt, die richtige Dosis an Fluorid und nur unbedenkliche Inhaltsstoffe enthält. Die gute Nachricht für Eltern: Im Test überzeugten alle 11 Kinderzahnpasten, Stiftung Warentest vergab zehnmal die Note „sehr gut“ und einmal die Note „gut“. Endlich gibt es eine größere Auswahl an guten und günstigen Kinderzahncremes. Abzüge gab es allerdings für Verpackung und Preis, berichtet HEIDELBERG24.

Viele Hersteller haben den bedenklichen Farbstoff Titandioxid aus Kinderzahnpasta verbannt

Das Testergebnis für Kinderzahncremes aus dem August 2022 war niederschmetternd, nur zwei der insgesamt 21 Pasten bekamen die Note „sehr gut“, neun Cremes waren sogar „mangelhaft“. Sie enthielten gar kein oder zu wenig Fluorid zur Kariesprophylaxe. In elf Kinderzahnpasten wurde der Einsatz des Farbstoffs Titandioxid kritisiert, der in der Liste der Inhaltsstoffe auf der Tube häufig als CI 77891 aufgeführt wird.

Von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wird Titandioxid momentan als „nicht mehr sicher“ eingestuft. Es steht im Verdacht das Erbgut zu schädigen, deshalb ist es in Lebensmitteln als Zusatzstoff verboten. Für Kosmetika, wozu auch Zahnpasta zählt, wird die Sicherheit gerade neu bewertet. Stiftung Warentest hat deshalb bei der Kinderzahnpasta aus vorsorgendem Verbraucherschutz davon abgeraten, Titandioxid im Mund zu verwenden.

Glänzendes Ergebnis für 10 Kinderzahncremes – und gut ist hier auch günstig

Zahnärzte empfehlen für Kinder von von null bis sechs Jahren eine Fluoridkonzentration in Zahncremes von 1.000 ppm (parts per million, Englisch für Teile pro Million). Erfreulicherweise haben sich alle Testteilnehmer an diese Vorgaben gehalten, die Anbieterangaben stimmten mit den Analysen von Stiftung Warentest überein. 10 von 11 Tuben lassen sich gut und vollständig entleeren, was besonders für kleine Kinderhände – und für die Umwelt – wichtig ist.

Positiv ist, dass so viele Anbieter auf das schlechte Ergebnis aus dem Sommer 2022 reagiert und ihre Rezepturen überarbeitet haben oder zurzeit dabei sind, das zu tun. Aldi und Penny geben an inzwischen auf Titandioxid zu verzichten und Lidl hat nach eigenen Aussagen, den Fluoridgehalt angepasst. Diese werden dann laut Stiftung Warentest beim nächsten Kinderzahnpasta-Test genauer unter die Lupe genommen. Den vollständigen Testbericht von Öko-Test gibt es kostenpflichtig hier.

So wurde getestet – diese Kriterien haben zu den guten Ergebnissen bei Kinderzahncremes geführt

Nach folgenden Kriterien und in dieser Gewichtung ist die Stiftung Warentest bei ihren Untersuchungen vorgegangen. 60 Prozent der Beurteilung entstanden aus der Bewertung der Kariesprophylaxe und der Bestimmung des Fluoridgehalts in den Kinderzahncremes. Außerdem wurde von einem Experten geprüft, ob die Kennzeichnung der EU-Kosmetikverordnung entsprach und weitere drei Experten beurteilten Leserlichkeit und Werbeaussagen. Diese Aussagen machten weitere 25 Prozent der Beurteilung aus.

Des Weiteren wurde die Verpackung der Zahnpasten genau untersucht. Fünf Fachleute beurteilten, wie gut sich die Packungen öffnen und schließen ließen, außerdem deren Handlichkeit und wie gut sich die Tuben ausdrücken ließen. Des Weiteren wurde ein Augenmerk auf die Recyclefähigkeit der Tuben gelegt. Letzteres machte weitere 15 Prozent der Note aus. Auch interessant: Kinderzahnpasta – ist Fluorid wirklich Gift für unsere Kinder? (khei)