Verbrannter Rasen im Garten: Mit diesen Tipps sind Hitzeschäden schnell wieder weg

Von: Karolin Schäfer

Hitzeperioden lassen den Rasen schnell verbrannt aussehen. Doch keine Panik: Mit der richtigen Pflege wird der Garten wieder saftig grün.

Kassel – Heiße, trockene Somme erhöhen nicht nur die Waldbrandgefahr in Deutschland. Starke Sonneneinstrahlung und zu wenig Regen setzen auch dem Rasen im Garten zu. Zurück bleiben dann nur eine braunes Gras und kahle Stellen. Doch wird der verbrannte Rasen jemals wieder grün?

Verbrannter Rasen im Garten: Braune Halme sind Schutzmechanismus

Die Antwort lautet: Ja, der Rasen erholt sich von der Trockenperiode. Die gelben und braunen Stellen dienen dabei als Schutzmechanismus, informierte das Branchenportal Plantura Magazin. In den heißen Monaten des Jahres begeben sich die Pflanzen in eine Ruhephase. Die Gräser ziehen ihre Reserven aus den Halmen zurück in die Wurzeln. Die Blätter und Halme vertrocknen dabei zwar, schützen aber die Wurzeln vor Hitze und Wassermangel.

Um vorzubeugen, dass der Rasen verbrennt, hilft vor allem eins: Gießen. Dafür eignen sich beispielsweise Rasensprenger. Wer lieber etwas Wasser sparen möchte, kann Regenwasser sammeln und damit Pflanzen sowie Rasen bewässern. Doch laut Plantura Magazin sollte der Rasen nicht mehr als ein- bis zweimal pro Woche mit je 15 Litern pro Quadratmetern gegossen werden.

Rasen im Garten verbrannt: Mit diesen Tipps wird das Gras wieder grün

Sollte der Rasen im Sommer gar nicht gegossen werden und verbrennt regelmäßig, machen sich im Garten vermehrt Unkräuter breit, berichtete Mein schöner Garten. Diese finden aufgrund ihrer tieferen Wurzeln noch ausreichend Feuchtigkeit im Boden und können sich so vermehren.

Ist der Rasen bereits verbrannt und Sie wollen ihn wieder in einen grünen Teppich verwandeln, hilft vor allem düngen. Laut Mein schöner Garten eignet sich dafür ein sogenannter Herbstdünger. Dieser versorge die Halme mit ausreichend Kalium und Stickstoff. Kalium verbessert dabei nicht nur die Toleranz gegen Frost, sondern sorgt dafür, dass weniger Wasser entweichen kann. Dünger für den Rasen kann auch ganz einfach selbst hergestellt werden.

Ist der Rasen verbrannt, kann er mit einigen Tipps wieder ausbereitet werden. © Petra Schneider-Schmelzer/imago

Rund zwei Wochen danach folgt das Vertikutieren. Dabei wird der sogenannte Bodenfilz entfernt. So gelangen Licht, Wasser und Nährstoffe besser an die Wurzeln. Bleiben dann noch Lücken im Rasen, kann einfach neuer Rasen ausgesät werden. Die Aussaat muss bei Trockenheit jedoch regelmäßig bewässert werden.

Verbrannte Stellen im Garten: Rasen muss geschont werden

Während der Rasen noch braune Stellen hat, heißt es auch: Die betroffene Fläche muss geschont werden. Wer einen grünen Rasen möchte, sollte also vorerst aufs Fußball spielen, Picknicken und Mähen im Garten verzichten. Das beansprucht die Gräser sonst zusätzlich. Fürs Rasen mähen bei großer Hitze gilt es einiges zu beachten.

Beherzten Sie diese Tipps, erstrahlt der Rasen schon bald wieder in Topform. Doch nicht immer lassen sich die Gräser nach dem Hitzestress retten. Laut dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) können abgestorbene Wurzeln nicht mehr versorgt werden. Hier hilft dann nur noch neues Aussähen.