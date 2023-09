Supermarkt-Einkaufszettel listet „Eis mit Vorhaut“ auf – doch was ist gemeint?

Von: Yannick Hanke

Teilen

Der Einkaufszettel einer Frau für den Supermarkt geht viral. Anscheinend steht ein schlüpfriger Einkauf bevor. Oder etwa doch nicht?

München – In Zeiten einer Vielzahl von Apps, die den klassischen, handgeschriebenen Einkaufszettel für den Supermarkt ersetzen, gibt es sie immer noch: die Menschen, die dem Gros an digitalen Hilfsmitteln abschwören. Stattdessen wird zu Stift und Zettel gegriffen und fix das notiert, was dringend mal wieder im Haushalt benötigt wird. Seien es Lebensmittel, Kosmetika oder andere Dinge.

So geschehen auch im Fall der X-Userin „LieneSchlustig“. Sie hat im sozialen Netzwerk, das vor der Übernahme durch Milliardär Elon Musk noch Twitter hieß, einen Ausschnitt ihres Einkaufszettels gepostet. Eine Notiz sorgt dabei für eine Mischung aus Verwunderung, Belustigung und reichlich Fragezeichen im Gesicht. Wie auch das 12,99 Euro teure, 0,5 Liter Erfrischungsgetränk bei Rewe.

Frau postet Supermarkt-Einkaufszettel – und will „Eis mit Vorhaut“ kaufen

Auf besagtem Einkaufszettel, der auf X kursiert, findet sich unter anderem Mehl wieder. Ebenso benötigt die Frau Kosmetiktücher. Diesen Einkauf kann sich die Dame wohl nicht abschminken. Und Mehl im Haus schadet bekanntlich auch nie. So weit, so gut. Zwischen diesen beiden Produkten ist zudem vermerkt, dass noch Eis benötigt wird. Um es zu präzisieren: in Klammern befindlich steht ebenfalls geschrieben, welche Sorten denn fürs heimische Gefrierfach eingekauft werden sollen.

„Eis mit Schoko“ – und mit „Vorhaut“? Der Einkaufszettel einer Frau auf X (ehemals Twitter) irritiert und führt zum großen Rätselraten. © LieneSchlustig/Twitter (Screenshot)

Da wäre zum einen „mit Schoko“. Wohl einer der Klassiker schlechthin, wenn es um Eissorten geht. Schmeckt vielen, ersetzt womöglich gar den abendlichen Griff zur entsprechenden Tafel diverser Hersteller á la Milka, Rittersport und Konsorten. Dann folgt die nächste Nennung einer Eissorte respektive ihrer speziellen Beschaffenheit. „Vorhaut“ heißt es hier. Und schon wird in der Kommentarspalte eifrig darauf losgeschrieben. Wie auch bei dem „Fall“ eines Penny-Kunden, der sich über Weihnachtsartikel im Regal echauffierte – bei 31 Grad.

„Braucht da jemand einen Überzug?“: Netz reagiert belustigt auf vermeintlich schlüpfrigen Einkauf

Ob eine „Schokoummantelung“ gemeint ist, fragt eine Nutzerin des sozialen Netzwerks. Das kann „LieneSchlustig“ verneinen. „Meint da jemand einen Überzug?“, fragt ein anderer Nutzer. „Die Vorhaut ist fragwürdig“, merkt jemand an. Die schlüpfrigen Gedanken waren hier wohl schon massiv am Kreisen. Warum auch nicht, wenn wirklich unklar ist, was konkret gemeint ist.

Dementsprechend bittet manch ein X-Nutzer um eine schnelle Auflösung, was denn mit „Vorhaut“ in Bezug auf Eis gemeint sei. Allem Anschein nach liegt die Antwort nicht für jeden auf der Hand. Ist womöglich eine Art „Schoko-Vorhaut“ gemeint? Eine Frage, die manch ein Kommentator stellt. Doch weit gefehlt. Gemeint sind tatsächliche spezielle Eissorten, auf die eben jene Beschreibung, also „Vorhaut“, zutrifft.

„Eis mit Vorhaut“-Rätsel gelöst: Frau will Kaktus-Eis kaufen – und erlaubt sich Spaß auf X

„Kaktus-Eis mit roter Spitze“, merkt dann auch eine Frau mit dem Alias „Kleiner Krümel“ an. Das kann von „LieneSchlustig“ schließlich bejaht werden. Als ein Foto vom entsprechenden „Eis mit Vorhaut“ gepostet wird, reagiert sie erneut. „Ja, dieses, oder das mit der roten Vorhaut“. Selbiges trifft aber auch auf diverse Schoko-Eissorten am Stiel zu, die der mitunter anrüchigen Fantasie freien Lauf lassen und durchaus als Vorhaut betrachtet werden können.

Das Foto ihres Einkaufszettels hatte „LieneSchlustig“ mit den Worten „Habt Ihr Lust auf eine Runde schlustiges Einkaufszettel-Raten?“ gepostet. Wohl wissend, welches Wort zu Irritationen führen könnte. Ob das Eis ihr letztlich geschmeckt hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich wird sie aber mit breitem Grinsen durch den örtlichen Supermarkt geschlendert sein. Zurecht. Hauptsache, die Frau erlebt nicht solch eine eklige Überraschung, wie eine Kaufland-Kundin in einer Käse-Packung. (han)