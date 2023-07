Massiver Preisanstieg bei Dazn, Magenta und Sky: Was Verbraucher für Fußball bald zahlen müssen

Von: Robin Dittrich

Teilen

Fußballfans brauchen beim Verfolgen aller Wettbewerbe starke Nerven. Durch mehrere Preiserhöhungen werden Dazn, Magenta und Sky bald richtig teuer.

München – Der Bezahlsender Dazn stellt eine neue Preisstruktur vor. Wer Fußball schauen will, muss bald tief in die Tasche greifen. Fußballspiele laufen ebenfalls auf Magenta und Sky – auch dort wurden die Preise angehoben. Was kostet das Fußballschauen für Verbraucher pro Monat?

Dazn, Magenta und Sky werden teurer – wie viel müssen Fußballfans zahlen?

In den 2000er Jahren war der Tagesablauf am Samstag für viele Fußballfans klar. Tagsüber wurde die Bundesliga-Konferenz im Radio gehört, am Abend konnte die Zusammenfassung im Fernsehen verfolgt werden. Unter der Woche liefen dann Spiele der Champions League frei zugänglich im TV. Im Jahr 2023 reicht ein regulärer Kabelanschluss bei weitem nicht mehr aus, um alle Spiele schauen zu können. Dazu werden Abos bei Sky, Dazn, Magenta und Amazon Prime benötigt.

Für Fußballfans ist das Schauen im TV oder Stream durchaus teuer – was wird für Dazn, Sky und Magenta fällig? © MIS/Imago (Symbolbild)

Die Bundesliga kann nach wie vor größtenteils bei Sky verfolgt werden. Für wen die Champions League und internationale Ligen interessant ist, der benötigt Dazn. Auf Amazon Prime laufen ebenfalls Top-Spiele der Champions League, die Spiele der EM 2024 laufen bei MagentaSport. Die Conference und Europea League zeigt RTL – wer das im Stream schauen möchte, muss ein Abo für RTL+ abschließen. Fußballfans müssen also wirklich tief in die Tasche greifen, um alle Spiele sehen zu können, doch wie teuer wird das?

Preiserhöhungen bei Sportsendern – so teuer wird es für Fußballfans

Auf Dazn stehen nach einer Umstrukturierung drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Wer die Bundesliga sowie Champions League schauen möchte, muss 29,99 Euro pro Monat zahlen – wenn ein Jahresabo abgeschlossen wird. Wird ein monatlich kündbares Abo abgeschlossen, werden 44,99 Euro fällig. Zum Start von Dazn lag der Monatspreis noch bei 9,99 Euro, 2021 stieg er auf 14,99 Euro. Die Telekom hat zudem die Preise für Neukunden des Streamingdienstes Magentasport erhöht. Bei einem abgeschlossenen Jahresabo zahlen Kunden 7,95 Euro pro Monat, wer monatlich kündigen möchte, zahlt 12,95 Euro.

So viel kosten die Fußballsender pro Jahr mindestens:

Sky: 25 Euro pro Monat (ab dem 13. Monat 35,50 Euro)

25 Euro pro Monat (ab dem 13. Monat 35,50 Euro) Dazn: 29,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar: 44,99 Euro)

29,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar: 44,99 Euro) Vorteils-Abo Sky+Dazn: 49,99 Euro pro Monat (ab dem 13. Monat 80,49 Euro)

49,99 Euro pro Monat (ab dem 13. Monat 80,49 Euro) Magentasport: 7,95 Euro pro Monat (monatlich kündbar: 12,95 Euro)

7,95 Euro pro Monat (monatlich kündbar: 12,95 Euro) RTL+: 6,99 Euro pro Monat

6,99 Euro pro Monat Amazon Prime: 8,99 Euro pro Monat

8,99 Euro pro Monat Gesamtkosten im 1. Jahr für alle Bezahlsender: mindestens 73,92 Euro

für alle Bezahlsender: mindestens 73,92 Euro Gesamtkosten im 2. Jahr für alle Bezahlsender: mindestens 104,42 Euro

Bereits seit Ende 2022 verlangt Sky bis zu 9,99 Euro mehr pro Monat. Wer dort an der Bundesliga interessiert ist, zahlt im ersten Jahr 25 Euro pro Monat, ab dem 13. Monat sind 35,50 Euro fällig. Für Menschen, die Sky und Dazn benötigen, kann ein Vorteils-Abo abgeschlossen werden: beide Sender zusammen kosten dann 49,99 Euro. Amazon Prime kostet zusätzlich 8,99 Euro pro Monat, RTL+ mindestens 6,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Kosten für alle Fußballpakete damit auf mindestens 73,92 Euro pro Monat – wer monatlich kündigen will, zahlt deutlich mehr. Ab dem 2. Jahr liegen die Kosten bereits bei 104,42 Euro. (rd/dpa)