Klimabonus in Österreich gestartet: Wer davon auch in Deutschland profitiert

Von: Robin Dittrich

Bis zu 220 Euro können Österreicher durch den Klimabonus erhalten. Unter Umständen gibt es das Geld auch für Menschen aus Deutschland.

München – Bereits am 5. September startete in Österreich die Auszahlung des Klimabonus 2023. Dafür war kein Antrag erforderlich, das Geld gab es automatisch. Auch an Menschen aus Deutschland kann der Klimabonus ausgezahlt werden.

Der Klimabonus 2023 wird bis Ende Oktober in Österreich ausgezahlt

Wer den Klimabonus per Kontoüberweisung erhält, sollte diesen bereits bis Ende der zweiten Septemberwoche überwiesen bekommen haben. Postalische Zustellungen erfolgen hingegen bis Ende Oktober. Wie das Bundesministerium für Klimaschutz in Österreich mitteilte, erhalten mehr als 8,5 Millionen Menschen den Klimabonus. Knapp 7,5 Millionen davon bekommen das Geld per Überweisung, rund eine Million per Post. Per Post erhalten Menschen einen Gutschein, der in tausenden Geschäften eingelöst werden kann.

Der Klimabonus kann von allen erhalten werden, die ihren Hauptwohnsitz 2023 für mindestens sechs Monate in Österreich hatten. © CHROMORANGE/Imago

Die Höhe des erhaltenen Klimabonus hängt vom Wohnort in Österreich ab. Die Statistik Austria unterteilte Österreich dafür in vier Regionalstufen. In Landgemeinden mit nur „grundlegender Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ gibt es den Höchstbetrag von 220 Euro – das ist in fast 1500 der 2093 Gemeinden der Fall. Den Höchstbetrag erhält rund ein Drittel der Bevölkerung in Österreich. 185 Euro bekommen Menschen in regionalen Zentren und Gemeinden mit ausreichend guter Basisausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. In Deutschland soll vor allem das Heizen klimafreundlicher werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Wärmepumpen.

Klimabonus wird ausgezahlt – so gibt es das Geld für Menschen aus Deutschland

Noch 150 Euro erhält ein weiteres Drittel der Bevölkerung in Städtischen Zentren mit guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln, 110 Euro gibt es für diejenigen mit sehr guter Ausstattung. „Der Klimabonus ist wirklich für alle da und sorgt dafür, dass sich klimafreundliches Verhalten lohnt“, freute sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Eine Besonderheit gibt es für Menschen, die im ersten Halbjahr umgezogen oder zugezogen sind, diese erhalten den Klimabonus erst im Frühjahr 2024.

Nicht nur Österreicher können den Klimabonus in diesem Jahr erhalten. „Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz im Anspruchsjahr für mindestens sechs Monate bzw. 183 Tage in Österreich haben – unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter“, schreibt das Bundesministerium für Klimaschutz. Auch Menschen aus Deutschland können das Geld somit erhalten, wenn sie für ein halbes Jahr ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten. In Deutschland können Hausbesitzer ihren Heizungstausch finanzieren lassen. Viele haben die Heizung infolge des umstrittenen Heizungsgesetzes bereits getauscht.