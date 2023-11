Radioaktiv belastet: Bundesamt warnt vor Paranüssen – wer jetzt besonders aufpassen muss

Von: Patrick Mayer

Paranüsse sind in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt nun aber eine Warnung zu den tropischen Samen raus.

Salzgitter - In der Vorweihnachtszeit, an Nikolaus, zum Advent und freilich auch an Heilig Abend haben Nüsse als kleine Schmankerl und Knabbereien Hochkonjunktur. Doch: Eltern sollten besser darauf verzichten, Kindern neben gesunden Mandeln oder Walnüssen auch Paranüsse zu reichen.

Paranüsse radioaktiv belastet: Bundesamt für Strahlenschutz gibt Warnung zur Weihnachtszeit raus

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt jetzt vor den tropischen Samen, die in Deutschland als Nuss-Art bekannt sind. Weil: Die Nüsse können demnach radioaktiv belastet sein und nicht unwesentlich Radium beinhalten. Kinder, Schwangere und stillende Mütter sollten auf den Verzehr der Nüsse deshalb lieber verzichten, heißt es vom Bundesamt aus dem niedersächsischen Salzgitter.

Wie das BfS erklärt, können die Böden in den tropischen Regenwäldern – wo die Paranüsse zum Beispiel in Brasilien wachsen – in größeren Mengen Radium enthalten. Dieses würde von den Paranussbäumen über die Wurzeln aufgenommen und an die Samen übertragen, die hierzulande als Paranüsse bekannt sind.

Stammt aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas: die Paranuss. © IMAGO / Shotshop

Vorsicht bei Paranüssen: Radium für Kinder und Schwangere gefährlich

Für Erwachsene sei die enthaltene Strahlendosis in Paranüssen unbedenklich, erklärt das BfS, für Kinder dagegen nicht. Erwachsene sollten die Paranüsse dennoch in Maßen genießen. Radium lagert sich laut BfS in Zähne und Knochen ein, die bei Kindern noch im Aufbau seien. Ungeborene Kinder im Mutterleib und Säuglinge würden den radioaktiven Stoff über die Plazenta und die Muttermilch aufnehmen, hieß es von der Bundesbehörde aus Niedersachsen weiter.

„Kinder, Jugendliche, werdende und stillende Mütter sollten vorsorglich auf Paranüsse verzichten“, erklärt BfS-Präsidentin Inge Paulini: „Wenn Kinder Paranüsse nur gelegentlich essen, geht es auch bei ihnen um vergleichsweise kleine Strahlendosen. Deswegen mag der Rat zur Vorsicht übertrieben klingen. Aber Kinder brauchen besonderen Schutz, auch vor unnötiger Strahlung. Kinder reagieren empfindlicher auf Strahlung als Erwachsene. Anders als Erwachsene können sie sich oft auch kein eigenes Urteil über das mögliche Risiko bilden und eigenverantwortlich entscheiden.“

Gesundheit: Paranüsse können jährliche Strahlendosis durch Essen erhöhen

Das BfS teilt in einer Pressemitteilung weiter mit: „Mit der Nahrung nimmt jeder Mensch in Deutschland natürlich vorkommende radioaktive Stoffe auf. Bei durchschnittlichen Essgewohnheiten entsteht dadurch eine vergleichsweise geringe jährliche Strahlendosis von rund 300 Mikrosievert. Bereits der regelmäßige Verzehr kleiner Mengen an Paranüssen kann diesen Wert merklich erhöhen.“ (pm)