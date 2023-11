Umstrittene Pizza Hawaii zum Spezialpreis: „Daran erkennt man einen authentischen Italiener“

Von: Robin Dittrich

Pizza gehört noch immer zu den beliebtesten Gerichten der Deutschen. Ob Ananas etwas darauf zu suchen hat, wird oftmals heiß diskutiert.

München – Pizza mit Ananas: Für einige Menschen ein Hochgenuss, für andere ein Grauen. Ein X-Nutzer postete jetzt ein Bild von der Speisekarte eines italienischen Restaurants. Dort scheint es sich um eine ganz besondere Pizza Hawaii zu handeln.

Pizza Hawaii zum Spezialpreis – Twitter-Nutzer verwundert über teures Gericht

Kaum ein Gericht der italienischen Küche sorgt für so viele Diskussionen wie die Pizza Hawaii. Einige können gar nicht genug Ananas auf der Pizza bekommen, andere verabscheuen jegliches Obst auf ihrem Teig. Dort hört der Spaß für manche Menschen noch nicht auf, so kreierte jemand eine Pizza mit noch mehr Obst. Und auch vor der Nudel-Alternative schrecken nicht alle zurück, einige betrachteten die Pasta Hawaii jedoch als „Beleidigung für die italienische Küche.“

Die jetzt gepostete Speisekarte eines italienischen Restaurants sorgte auf X (ehemals Twitter) jetzt für ordentlich Gesprächsstoff. Abgebildet waren verschiedene Spezialitäten, für die sich die Kunden entscheiden konnten. Die Preise für die meisten Hauptgerichte lagen zwischen 12,50 Euro und 13,50 Euro. Demgegenüber sollte die Pizza Hawaii 99 Euro kosten. „Einen authentischen Italiener erkennt ihr daran, dass er auch Pizza Hawaii auf der Karte hat“, schrieb der X-Nutzer über seinen Schnappschuss.

X-Nutzer reagieren verdutzt über das „Schnäppchen“ beim Italiener

Das Foto der überaus teuren Pizza Hawaii wurde auf X in wenigen Tagen bereits über 322.000 Mal angeklickt. Neben fast 5000 Likes kamen auch über 190 Kommentare zusammen. Der Top-Kommentar lautete schlicht: „Schnäppchen.“ Ein anderer User fand, dass sich „die Italiener mal nicht so anstellen sollen und ein bisschen kundenorientiert“ arbeiten sollten. Diese Meinung teilten nicht alle: „Bestellen Sie mal Weißwürste in Bayern mit Ketchup“, zog er den direkten Vergleich.

Auch die Kommentarspalte auf X zeigte einmal mehr, dass sich die Geister bei der Pizza Hawaii scheiden. „Pizza Hawaii ist und bleibt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, fanden die einen. „Beste Pizza“, schrieben die anderen. Ein X-User trieb es den Meisten dann aber doch zu weit: „Der Trend ist nicht aufzuhalten, gestern habe ich hier Döner Hawaii gesehen.“ Ein Kommentar darunter wertete diese Idee mit einem einfachen „eklig“ ab.