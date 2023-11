Lüften trotz Kälte: Häufige Fehler vermeiden und Geld sparen

Von: Fabian Hartmann

Richtiges Lüften bei Kälte ist oftmals schwierig: Schließlich sollen Innenräume nicht auskühlen. Wie man beliebte Fehler beim Lüften in der kalten Jahreszeit vermeidet.

Bremen – Gerade in der kalten Jahreszeit ist richtiges Lüften wichtig, um für ein optimales Raumklima zu sorgen. Verbraucherinnen und Verbraucher stehen dann häufig vor der Frage, wie lange sie Innenräume lüften sollten – schließlich möchte man die Raumtemperatur ja möglichst angenehm warm halten. Für ein behagliches Raumklima ist neben der Temperatur aber auch die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Komponente.

Als optimales Raumklima empfiehlt die Verbraucherzentrale eine Temperatur von 18 bis 22 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent. Sinkt sie unter 30 Prozent, entsteht zwar kein Schimmel, allerdings droht die trockene Luft dann, die Schleimhäute zu reizen. Liegt sie im Winter konstant höher als 50 Prozent, steigt die Gefahr von Schimmel in der Wohnung. Gemessen werden kann die Luftfeuchtigkeit übrigens mit einem Thermo-Hygrometer, das etwa einige Baumärkte in ihren Sortimenten anbieten.

Ein Fenster steht zum Lüften geöffnet © IMAGO/Roman Möbius

Richtiges Lüften sorgt für optimale CO₂-Konzentration in Innenräumen

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Raumklimas ist der Anteil an CO₂ in der Raumluft. Gemessen wird er in Parts per Million (ppm). Für gewöhnlich beträgt der Kohlenstoffdioxid-Anteil in der Außenluft etwa 400 ppm, in Innenräumen kann er aber recht schnell ansteigen. Der CO₂-Anteil der Raumluft wirkt sich dabei direkt auf das Befinden aus: Ein Wert von bis zu 1000 ppm gilt als erträglich – höhere Werte können sich auf den Gesundheitszustand auswirken. Stetiges Lüften ist daher sehr wichtig.

CO₂-Anteil der Raumluft Mögliche gesundheitliche Symptome 400-1000 ppm Keine ab 1000 ppm Erste Anzeichen wie Müdigkeit möglich ab 2000 ppm Anzeichen wie Müdigkeit und Konzentrationsverlust

Lüften trotz Kälte: Das sind häufige Fehler

Wie aber lüftet man in der kalten Jahreszeit richtig, und was sollte man dabei besser vermeiden? Hans-Jörn Moriske, ehemaliger Direktor des Umweltbundesamts, rät gegenüber dem WDR dazu, Fenster bei kalten Außentemperaturen nicht dauerhaft gekippt zu halten – auch wenn das die CO₂-Konzentration in der Raumluft niedrig halten mag. Vor allem dann nicht, wenn der Raum parallel geheizt wird. Ein dauerhaft gekipptes Fenster sorgt dann nämlich dafür, dass die warme Heizungsluft direkt wieder aus dem Innenraum herausströmt, wodurch Energie verschwendet wird. Folglich empfiehlt Moriske, die Heizung vor dem Lüften unbedingt auszuschalten.

Zudem erhöhe sich durch ein dauerhaft gekipptes Fenster die Luftfeuchtigkeit im Innenraum – dies kann letztendlich dafür sorgen, dass die Gefahr von Schimmelbildung in der Wohnung steigt. Wer gesundheitlichen Folgen durch Schimmel sowie möglichen Schäden an der Bausubstanz vorbeugen möchte, sollte Fenster in der kalten Jahreszeit also nicht dauerhaft kippen.

Wie unter anderem die Verbraucherzentrale mahnt, können ab einer relativen Luftfeuchte von etwa 70 bis 80 Prozent direkt an einer Wand Schimmelpilze wachsen. Indikatoren hierfür sind aber nicht zwingend, dass sich die Wand hierfür feucht anfühlen muss oder Kondenswasser sichtbar ist. Dies geschieht laut Verbraucherzentrale erst ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent.

Auf folgende Aspekte sollte man beim Lüften im Winter achten:

Fenster nicht dauerhaft gekippt haben

Heizung beim Lüften ausschalten

Zwei- bis viermal täglich Lüften

Fünf Minuten Stoßlüften

Lüften in der kalten Jahreszeit: So oft sollten Sie frische Luft reinlassen

Das Umweltbundesamt rät dazu, auch bei kalten Außentemperaturen im Herbst und Winter zwei- bis dreimal täglich zu lüften. Dabei sollte jeder Raum durch ein oder mehrere weit geöffnete statt gekippte Fenster für fünf Minuten stoßgelüftet werden. Die Website Mein-Klimaschutz.de empfiehlt sogar, in der kalten Jahreszeit drei- bis viermal pro Tag zu lüften, um den CO₂-Anteil in der Raumluft auf einem angenehmen Maß zu halten und die Schimmelgefahr im selben Zug zu senken. Auch hier wird dazu geraten, die Heizung vor dem Lüften auszuschalten und für etwa fünf Minuten zu lüften.

Hierdurch ließen sich auch in den kälteren Monaten Energie und damit verbundene Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher einsparen. Auf das Jahr gerechnet ist es laut Mein-Klimaschutz durch korrektes Lüften sogar möglich, in einer durchschnittlich großen Wohnung insgesamt bis zu 340 Kilogramm CO 2 einzusparen. Das entspricht einer jährlichen Ersparnis von etwa 85 Euro. Wer allerdings glaubt, Geld zu sparen, indem dei Heizung ausgeschaltet wird, der irrt. (Fabian Hartmann)