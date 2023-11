Eiliger Quark-Rückruf: Betroffene Produkte wurden bei Rewe verkauft

Von: Sandra Sporer

Exquisa ruft eine Quark-Sorte zurück. Ein Fehler beim Abfüllen könnte für Allergiker gefährlich werden.

München – Das Shoppen im Supermarkt funktioniert nach einem recht einfachen Prinzip: Was auf der Packung steht, sollte im Produkt drin sein – eigentlich. Doch Vorsicht! Bei Quark von Exquisa kam es jetzt wohl zu einer Panne. Der Hersteller Karwendel-Werke weist darauf hin, dass in einigen Fällen möglicherweise anstelle der Sorte Bratapfel die Geschmacksrichtung Vanillekipferl eingefüllt wurde. Daher gibt es einen Rückruf für die betroffenen Produkte, denn der Verzehr könnte aufgrund der Verwechslung für einige Konsumenten gefährlich sein.

Für ein Quark-Produkt von Exquisa wurde ein Rückruf gestartet. © Imago/Zoonar/Tolo Balaguer

Rückruf von Exquisa-Quark: Falsche Allergen-Kennzeichnung wegen Produktionsfehler

Im Gegensatz zur Sorte Bratapfel enthält der Vanillekipferl-Quark von Exquisa die Allergene Ei, Hühnereiweiß, Weizenstärke und Weizenmehl. Diese sind natürlich nicht auf den falsch abgefüllten Produkten deklariert. Daher besteht das Risiko, dass Allergiker diese unwissentlich zu sich nehmen und eine allergische Reaktion erleiden.

Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Produkt Exquisa Quark Genuss 0,2% Winter-Sortiment Sorte Bratapfel Hersteller Karwendel-Werke Mindesthaltbarkeitsdatum 26.11.2023

Der Hersteller appelliert an Personen mit entsprechenden Allergien, den Rückruf ernst zu nehmen. Betroffene Produkte sollten unter keinen Umständen verzehrt werden. Den betroffenen Quark-Genuss Sorte Bratapfel nimmt jede Filiale zurück. Kunden erhalten dann ihr Geld zurück. Das ist auch ohne einen entsprechenden Kassenbon möglich.

Für den Quark-Genuss von Exquisa gibt es momentan einen Rückruf. In einigen Fällen könnte statt der Sorte Bratapfel die Sorte Vanillekipferl abgefüllt worden sein. © Karwendel-Werke

Exquisa-Rückruf: Betroffene Quark-Produkte können zurückgegeben werden – auch ohne Kassenbon

Laut lebensmittelwarnung.de sind die Produkte in Baden-Württemberg und Bayern im Verkauf. Sie wurden unter anderem in Rewe-Märkten angeboten. Bei Fragen können sich Verbraucher an den Hersteller wenden, entweder per E-Mail an info-rueckruf@exquisa.com oder telefonisch unter 08241 5020.

Auch für Mandelmus von Lidl gibt es einen Rückruf – ebenfalls wegen möglicher allergischer Reaktionen. Indes wird bei Edeka und Kaufland ein Fischprodukt zurückgerufen. (sp)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.